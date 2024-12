(VIDEO) Cirque du Soleil je v mestu

Dvorana v Stožicah se je v minulih dneh spremenila v cirkus, ne le zato, ker je res cirkus v mestu, ampak tudi zaradi vsega, kar sloviti Cirque du Soleil, največja sodobna cirkuška produkcija na svetu, prinaša s sabo. Štiriindvajset tovornjakov, v katerih prevažajo več kot 500 vozičkov z opremo, med katero je 2500 kostumov, spremlja 120 članov ekipe iz 28 držav, od tega je 53 nastopajočih, ki bodo v četrtek zvečer premierno izvedli predstavo Corteo in za njo še pet ponovitev. Medtem ko cirkus potuje na veliko, imajo člani ekipe s sabo samo dva kovčka.

Cirque du Soleil, sončni cirkus, kakor bi lahko prevedli, se je v 40 letih obstoja uveljavil kot sinonim za sodobne cirkuške predstave. Corteo, ki jo je režiral Daniele Finzi Pasca in jo opisujejo kot eno od svojih najbolj čarobnih stvaritev, so prvič prikazali pred skoraj 20 leti, natančneje 24. maja 2005 v domačem Montrealu, in z več kot 200.000 gledalci podrli rekord prejšnje najbolj gledane premiere Varekai. Slednja je poleg zdajšnje edina predstava, s katero je sloviti cirkus (bilo je leta 2017) že gostoval v Ljubljani.

Oder je na sredini, zato občinstvo spremlja predstavo z dveh strani, s čimer je ustvarjen učinek ogledala. FOTO: Blaž Samec/Delo

Glavni junak predstave, katere naslov v italijanskem jeziku pomeni 'procesija', je klovn, ki opazuje svoj pogreb v igrivem, karnevalskem vzdušju, kar je nekakšen opomnik, da slovo ni vedno žalostno, ampak je lahko to tudi praznovanje življenja. Predstavo si je v 19 letih ogledalo več kot deset milijonov gledalcev, z njo so obiskali 22 držav na štirih celinah. Leta 2017 so jo prenovili, ekipa se je seveda spreminjala, so pa v tokratni tudi štirje člani prvotne zasedbe, kar je vsekakor osupljivo, je dejal umetniški vodja Olaf Triebel. Predvsem je pri tej predstavi izjemno, je dodal, da je ves čas aktualna in nosi enako pomembno sporočilo.

Stodvajsetčlanska družina

Triebel je bil med občinstvom, ki si je ogledalo prvo predstavo Corteo; takrat je bil tudi sam cirkuški artist, še čisto na začetku profesionalne poti. S tem se je ukvarjal okrog 25 let, približno leto dni je umetniški vodja pri Cirque du Soleil, eni od institucij, ki je dala zagon številnim cirkuškim šolam. Zdaj je po svetu veliko izjemnih artistov, je dejal, je pa pri predstavi, kot je Corteo, težko najti prave umetnike za določene vloge. »V njej nastopajoči niso samo cirkuški artisti, ampak so tudi igralci, ne morejo se poleg tega skrivati za masko, saj so zelo malo naličeni.«

V garderobi FOTO: Blaž Samec/Delo

Ekipa je raznolika, med njimi niso samo artisti in člani cirkuških družin, temveč tudi športniki, denimo gimnastičarja iz Francije in Ukrajine, ki sta se udeležila olimpijskih iger, je nanizala statistiko Alexandra Gaillard, »cirkuška« predstavnica za odnose z mediji in ena od članic 120-članske ekipe, ki bo približno pet dni preživela v Ljubljani.

Konvoj tovornjakov z vso opremo je prispel pred tremi dnevi. V ponedeljek zvečer so jih začeli raztovarjati, kar je trajalo približno dvanajst ur, pri tem jim je pomagalo okoli sto lokalnih delavcev. Včeraj dopoldne je bil vrtljivi oder z vsemi skritimi tehnikalijami ter zapletenim in zahtevnim sistemom varovanja za akrobate postavljen in pripravljen na prvi trening.

Prvi trening v Ljubljani je izvedla Stephanie Waltman-Ortega, umetnica na premikajočem se drogu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Najprej je stopila nanj Stephanie Waltman-Ortega, umetnica na premikajočem se drogu. Preden se ga je oprijela, je pripomoček pregledal član tehnične ekipe, kot tudi pred vsemi drugimi, ki so se zvrstili na odru v dvorani, tokrat še brez občinstva. Za njo je s svojim pripomočkom, lestvijo, zavzel oder Roman Munin in izvedel predstavo, s katero je dal vedeti, da človek za to, da se povzpne na lestev, očitno ne potrebuje opore. Prav tako se je zdelo, da vse zakone gravitacije kršita Oleksandr Kunytskyi in Hitomi Nishikii, par na trakovih. Vse vaje so snemali, preučili, ponavljali in tako bo do premiere; treninge bodo imeli tudi v četrtek.

Življenje iz dveh kovčkov

To je delo, ki ga preprosto moraš imeti rad, je pripomnil Triebel, kajti nikoli nisi doma, vse, kar imaš, nosiš s sabo v dveh kovčkih. »Kdor tega ne more sprejeti, hitro odneha.« Na turneji so običajno od deset do dvanajst tednov, nato imajo dva tedna počitnic. Zadnje so se iztekle prav pred prihodom v Ljubljano, zato je bilo spremljevalno osebje še sveže, artisti pa med treningi toliko bolj osredotočeni. V soboto po predstavi bodo takoj začeli razstavljati oder, vse skupaj bodo spakirali v štirih urah. »Ne vem, kako jim uspe, jaz za svoja dva kovčka potrebujem pet ur,« se je pošalila Alexandra Gaillard. Po gostovanju v Ljubljani se bodo preselili v Nemčijo, nato v Francijo in Veliko Britanijo, kjer bodo več tednov gostovali v Royal Albert Hall.

Žonglerski tim na delu FOTO: Blaž Samec/Delo

Dva kovčka sta tudi enota, ki jo omenjajo drugi sogovorniki, med njimi Roman Munin iz Rusije, ki ima v resnici samo enega, a še ta je vedno odprt, je dejal v smehu. S cirkusom se ukvarja od šestega leta, ko se je pridružil lokalni cirkuški šoli v majhnem mestu ob Volgi, in si svojega življenja ne more predstavljati drugače kot v cirkusu. Kljub temu je zmajal z glavo ob misli na družino, ženo in dva otroka, s katerima lahko preživi zelo malo časa. »To je edina stvar, ki me muči,« je prostodušno povedal 35-letni artist, ki se je specializiral za veščine z lestvijo in žongliranje.

Prvič je bil v tujini že pri desetih letih. »Takrat je bilo to še zelo nenavadno, zlasti za dečka iz majhnega mesta,« je povedal, toda s cirkusom se je tako neozdravljivo okužil, da ga ni bilo mogoče ustaviti. Cirque du Soleil se je pridružil leta 2018, leto pozneje je začel nastopati v predstavi Corteo, ki je, kot je tudi on z navdušenjem dodal, prva predstava Cirque du Soleil, ki jo je videl. »V predstavi neizmerno uživam, takoj ko slišim glasbo, me potegne v zgodbo.«

Šestdesetletni Finzi Pasca, ki deluje kot režiser, koreograf, igralec, klovn in še marsikaj, ima zelo pisano kariero. Ustvarjal je v gledališču in operi, režiral tri slovesnosti na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Torinu in Sočiju, v Cirque du Soleil pa trenutno uprizarjajo dve njegovi predstavi, Corteo in Luzia. Sodeloval je z velikimi gledališkimi hišami, kot sta Marijino gledališče v Sankt Peterburgu in neapeljski San Carlo, pred nekaj meseci pa je gostoval v gledališču Goldoni v Benetkah. U. I

Občinstvo ne zmore spremljati daljših predstav

Medtem je glasba igrala naprej, oder so zavzeli akrobati. Delo v cirkusu spremlja veliko romantičnih predstav, se je strinjal Olaf Triebel. »Lepo je obiskovati tuje države,« je dejal, a hkrati zelo naporno. »Kot vidite, so bili artisti že dopoldne na odru, in to traja do večera, jutri znova. A prav to, da si ljudje želijo videti predstave, jih motivira, da neutrudno vadijo in nastopajo leto za letom.« Se pa občinstvo razlikuje od tistega v preteklosti predvsem po tem, da ljudje ne zmorejo več spremljati dolgih predstav. Corteo traja slabi dve uri, vmes je 25-minutni odmor.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Ena od največjih prelomnic Cirque du Soleil je bila gotovo pandemija, ki ga je pahnila v bankrot. Po covidu-19 je bilo ljudi nekaj časa težko zbezati izpred televizije, zdaj pa si spet želijo videti predstave v živo, zato jim gre zelo dobro, je sklenil Triebel.

Pravi cirkus je bil tudi v zaodrju: umetniki so dvigali uteži in vadili svoje veščine, vsepovsod so bili rekviziti in scenski elementi, kostume so zlagali iz zabojev ter jih predajali likaricam. Skupaj jih imajo 2500, v predstavi jih uporabijo okoli 600, nastopajoči se preoblečejo v povprečju od dva- do sedemkrat. V ekipi so tudi številni drugi člani, ki jih nismo videli, denimo medicinsko osebje, saj so pripravljeni na vse mogoče dogodke, je dejala Alexandra Gaillard, celo potres.