Morske travnike pri Izoli odrešili odpadkov, tudi nenavadnih

V neprofitnem zavodu YouSea, usmerjenem v varovanje lepote in raznolikosti morskih ekosistemov, so izvedli drugo čiščenje na področju morskih travnikov v občini Izola. Kot so zapisali, je bilo čiščenje nedvomno uspešno. Odstranili so kar okoli 350 kilogramov odpadkov, med njimi tudi nenavadne predmete.

Profesionalni potapljači podjetja Mar in co d.o.o., ki so sodelovali v čiščenju, so previdno in natančno prečesali dno izbranega področja, medtem ko je posadka na gumenjaku zbirala odpadke, ki so jih potapljači dvignili in odstranili.

Nekateri odpadki v morju po nesreči, drugi gotovo namenoma

FOTO: YouSea

Tokrat so odstranili kar 350 kilogramov odpadkov, ki so se znašli v morju, nekateri po nesreči, drugi gotovo namenoma.

Podobno kot na prvem čiščenju, ki so ga že opravili v preteklosti, so tudi tokrat odkrili steklenice, steklene in plastične kozarce, pločevinke, kose železa in pnevmatike.

Med bolj nenavadnimi predmeti navajajo celo preproge, cerade, stopničke za vzpon na ladjo in manjši žar. Kot poudarjajo, so tovrstni odpadki še posebej problematični, saj na dnu prekrivajo morsko travo in jo neposredno uničujejo.

Čeprav je bila teža odstranjenih odpadkov nekoliko manjša kot pri prvem čiščenju, je bil volumen tokrat večji. Nabrali so približno tri kubične metre odpadkov.

FOTO: YouSea

Še to: potapljači so, seveda, pazili, da skupaj z odpadki iz vode niso vzeli tudi organizmov, ki so v njih našli zavetje. Večino teh organizmov so previdno odstranili, preden so odpadke nalagali na plovilo.

Kot še navajajo v zavodu, je bilo čiščenje tako uspešno, da so se za še eno skupno akcijo čiščenja travnikov v Izoli v naslednjem letu dogovorili tudi z Marino Izola. Zahvaljujejo se podjetju Spar Slovenija, ki podpira njihove čistilne akcije morskih travnikov, Komunali Izola in Marini Izola.