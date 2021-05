Čudovita Nemčija kot biser letošnjega poletja

Flair – od predalčnih lesenih gradenj do ulične umetnosti: vzdušje nemških mest

Craft – rokodelske tradicije, ki jih je mogoče doživeti

Taste – užitek in okus: regionalno in svetovljansko

Green – trajnostno v mestu in naravi

Nemška turistična organizacija s kampanjopredstavlja nemško kulturo v vsej njeni raznovrstnosti – navdih za popotnike, ki načrtujejo mestna in kulturna potovanja; kampanja, razdeljena na področja, pomaga gostom, da se lažje znajdejo v turistični ponudbi.Kombinacija avtentičnih doživetij na urbanih destinacijah, regionalne vpetosti mest in raznolike turistične ponudbe v njihovi okolici. V osrčju kampanje so štiri področja. Ta se naslanjajo na najpomembnejše razloge popotnikov, da se odločijo za potovanje, in se jim pomagajo orientirati v široki turistični ponudbi.Področjezajema različne arhitekturne sloge, lokalno vzdušje mest in regij ter s kulturnega vidika zanimive in posebne kraje – od lokacij ulične umetnosti do mestnih četrti z bogato zgodovino. V kampanji so prikazane tako znane turistične znamenitosti kot tudi majhna mesta, ki s svojimi regionalnimi koreninami, zgodovino ali aktualnim kulturnim programom vzbujajo zanimanje potencialnih gostov za potovanje v Nemčijo.Na področjuprikazujemo, kakšno kulturno-zgodovinsko bogastvo premore Nemčija s številnimi večstoletnimi tradicijami in običaji. Tradicionalna obrt se iz generacije v generacijo predaja v obrtniških delavnicah in cehih. Tako se ohranjata regionalna kultura in identiteta. Marsikje lahko popotniki čisto od blizu opazujejo obrtnike in oblikovalce pri delu ter doživijo avtentično plat Nemčije.Doživeti turistično destinacijo z– to je obvezen del počitnic v Nemčiji pri več kot polovici gostov. Temu zanimanju v kampanji namenjamo področje Taste. V kampanji prikazujemo nove generacije gastronomov in kuharjev, ki tradicionalno kulinarično umetnost interpretirajo na sodoben način. Seveda pri tem ne gre brez kozarca dobrega vina iz enega od 13 nemških vinorodnih okolišev ali piva iz ene od več kot 1500 pivovarn.Trajnost je globalni megatrend. Za načrtovanje potovanj to pomeni, da mednarodni gostje iščejoin kulturno ponudbo mest združujejo z enodnevnimi izleti v naravo. Nekateri pa se odločijo za »počitnice na deželi« in se z okoljem prijaznimi prevoznimi sredstvi odpravijo na izlet v mesto. Raznolikost, ki jo tu ponuja Nemčija, je predstavljena v sklopu tematskega področja Green.Naročnik oglasnega sporočila je Nemška turistična organizacija