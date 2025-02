Danski astronavt Elonu Musku: Kakšna laž!

Elon Musk in Andreas Mogensen, prvi Danec, ki je poletel v vesolje, sta na spletu drug drugega obkladala z žaljivkami, potem ko je Musk v nedavnem intervjuju namignil, da sta Nasina astronavta ostala na mednarodni vesoljski postaji (ISS) »iz političnih razlogov«. A pri tem se ni končalo.

Na predsednikovo zahtevo

Javno obrekovanje, če ne že kar pljuvanje na omrežju x, se je začelo zaradi Muskove pripombe med intervjujem, ki sta ga imela s predsednikom Trumpom za televizijsko postajo Fox News. V pogovoru z voditeljem Seanom Hannityjem sta razpravljala o državnih prihrankih, prihodnosti zveznih agencij in zapuščini političnih predhodnikov.

Mogensen je bil tudi na krovu kapsule Crew Dragon podjetja Spacex med misijo leta 2023. FOTO: Gregg Newton/AFP

Ko je Hannity vprašal predsednika in njegovega svetovalca o dveh astronavtih, »o katerih mislim, da sta bila zapuščena«, je Musk odvrnil: »Na predsednikovo zahtevo – ali po navodilih – pospešujemo vrnitev astronavtov, ki je bila preložena.« Ostali so v vesolju, je dodal Trump, pri tem pa je Musk odgovoril, da se je to zgodilo iz političnih razlogov.

Oseminštiridesetletni Andreas Mogensen, ki je dvakrat letel na ISS, med drugim na krovu Spacexove kapsule Crew Dragon med misijo leta 2023, astronavt z doktoratom iz vesoljskega inženiringa, je nato napisal, »kakšna laž. In to od nekoga, ki se pritožuje nad pomanjkanjem poštenosti v osrednjih medijih.« Tudi Musk mu ni ostal dolžan, pri tem pa je za danskega astronavta uporabil tudi izredno žaljive besede. »Spacex bi jih lahko vrnil že pred nekaj meseci. To sem ponudil Bidnovi administraciji in so zavrnili. Vrnitev je bila odložena iz političnih razlogov.«

Iz intervjuja Novinar: Prihodnji mesec boste pomagali rešiti dva astronavta, o katerih mislim, da sta bila zapuščena. Onadva temu oporekata.

Musk: Na predsednikovo zahtevo pospešujemo vrnitev astronavtov, ki je bila preložena, nekako, do smešne mere. Trump: Ostala sta v vesolju.

Musk: Da, tam zgoraj so ju pustili iz političnih razlogov, kar ni dobro. Trump: Mislim, da ju je (Biden) hotel pustiti v vesolju.

Osem mesecev

Vendar Mogensen ni odnehal: »Elon, že dolgo vas občudujem, in to, kar ste dosegli, še posebej pri Spacexu in Tesli. Tako dobro kot jaz veste, da se Butch in Suni vračata s Crew-9, kot je bilo načrtovano od lanskega septembra. Tudi zdaj ne pošiljate reševalne ladje, da bi jih pripeljala domov. Vračajo se s kapsulo Dragon, ki je na ISS od lanskega septembra.«

Musk in Donald Trump sta Bidnovo administracijo že večkrat obtožila, da ju je pustila v vesolju. Trump je prejšnji mesec prosil Muska, naj odide po dva pogumna astronavta, ki sta v pogovoru za CNN to zanikala, prav tako je to zanikala Nasa. Najbogatejšega zemljana in ustanovitelja podjetij Tesla in Spacex je Trump postavil za svetovalca in za vodenje improviziranega oddelka za vladno učinkovitost, ki ga je zadolžil za zniževanje vladnih stroškov.

Trump je prejšnji mesec prosil Muska, naj odide po dva pogumna astronavta, ki ju je Bidnova administracija tako rekoč zapustila v vesolju. FOTO: Nasa

Nasa je decembra objavila, da se bosta astronavta vračala na Zemljo 12. marca. Devetinpetdesetletna Sunita Williams in 62-letni Butch Wilmore sta na mednarodni vesoljski postaji že več kot osem mesecev, po prvotnih načrtih naj bi bila tam le dober teden. Vzrok za podaljšanje bivanja v vesolju so tehnične težave Boeingovega vesoljskega plovila Starliner. Butch Wilmore in Sunita Williams, ki ima po očetu indijske, po mami pa slovenske korenine, bosta tako po zadnjih načrtih pristala na Zemlji sredi marca.