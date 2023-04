David Tavčar: Od spodnjic z rdečimi jastogi do poprnice v obliki falusa

Najbolj prepoznaven kos s podpisom industrijskega oblikovalca Davida Tavčarja med Slovenci utegnejo biti moške spodnjice z rdečimi jastogi, v tujini pa solnice in poprnice v obliki falusa s cvetnim vzorcem princa Evgena Savojskega, ki so uvrščene v stalno zbirko muzeja nekdanje prinčeve rezidence Schloss Hof.

A v portfelju komaj 30-letnega oblikovalca iz ljubljanske Rožne doline so zapisana številna sodelovanja za velika globalna imena mode in prestiža ter celo za kraljevo družino Liechtenstein in manufakturo porcelana Augarten. O marsikaterem naročniku zaradi pogodbenih zavez o molčečnosti javno stežka razkriva podrobnosti. Včasih še imena ne sme.

Poprnice v obliki falusa s cvetnim vzorcem princa Evgena Savojskega so uvrščene v stalno zbirko muzeja nekdanje prinčeve rezidence Schloss Hof. FOTO: Josef Schauer-Schmidinger

Zadnja štiri leta je spet več v Ljubljani, a dva tedna na mesec je gotovo v tujini. Pred dnevi se je vrnil iz Madrida, zatem iz New Yorka, že od septembra namreč snuje med drugim vzorce, sončna očala in kose modnega nakita za znano ameriško modno hišo, marsikaj od tega je zasnoval kar v sobi petzvezdičnega hotela Plaza, ki so mu ga plačali naročniki.

Med njegovimi najnovejšimi projekti je tudi jubilejna vinjeta za znano avstrijsko steklarno Lobmeyer, nekdanjo dobaviteljico kraljevega dvora, ki je v lasti šeste generacije družine in letos praznuje dvestoletnico delovanja. Nenehno oblikuje za avstrijsko proizvajalko prestižnega tekstila Leitner Leinen, katere začetki segajo kar petsto let v zgodovino, danes pa slovi kot ena od dveh, morda treh v Evropi, ki še znajo izdelati žakardno tkanino iz čistega lanu. Bil je eden od dveh zunanjih oblikovalcev, s katerimi je podjetje z zelo bogatimi arhivi historičnih vzorcev začelo sodelovati leta 2015.

Zadnjih osem let snuje za avstrijsko prestižno znamko tekstila Leitner Leinen, Tavčarjeva kolekcija Foresta pa je FOTO: arhiv podjetja

Medtem je prava prodajna uspešnica postal njegov vzorec Foresta s storži in vejicami iglavcev, ki so ga izdelali že v malodane na tisoče metrih, pri čemer najcenejša posteljnina dosega ceno devetsto evrov. Sam ga navaja kot zgledno podjetje sodobnega časa. Vse je transparentno in spoštljivo do okolja in ljudi, tako, kot mora biti, poudarja. Vlakna kupujejo v Belgiji in Franciji po visokih odkupnih cenah, v Avstrijo, kjer jih predelajo, jih pošiljajo po železnici.

Pigmenti so nemški, pridobljeni iz recikliranih metalnih odpadkov, v podjetju pa med drugim vozijo električne avtomobile in dobro plačujejo vse svoje zaposlene, tudi čistilke. »Stoodstotno stojim za temi izdelki, je pa zaradi vsega naštetega njihova cena primerno visoka,« poudarja, a hkrati doda, da cena v »psevdoluksuzni industriji«, kot jo imenuje, vendarle ni garancija za kakovost, zlasti ne v modni. »Zavedati se je treba, da modne hiše in znamke prodajajo modo, ki že po definiciji ne traja dolgo, in ne prodajajo kakovosti,« še opominja. Tudi če je narejeno v Evropi, ne zagotavlja, da je nekaj primerno plačano.

Vsak zakaj ima svoj zato

Vstop v modo mu je zagotovila visoka uvrstitev na spletnem natečaju, ki jo je leta 2019 razpisala znana francoska hiša Hermès, ki jo še danes marsikdo dojema predvsem kot znamko usnjenih torbic in galanterije ter svilenih rut, kakršna je bila v 70. letih prejšnjega stoletja, danes pa je bolj ali manj znamka lifestyle, ki v ospredje postavlja rolke in surferske deske in oblikuje športna oblačila za otroke bogatih intelektualcev. Med 13.000 prijavitelji, ki so oddali predloge za njihove rute, se je uvrstil med izbranih 90, potem pa izpadel tik pred končnim krogom.

Vinjeta ob 200-letnici znane avstrijske steklarne Lobmayer, nekdanje dobaviteljice cesarske družine. FOTO: arhiv Davida Tavčarja

A ker svet vzorcev in tiskovin, v čemer je Tavčar prepoznaven, premore omejeno število ustvarjalcev, so ga preusmerili k veliki italijanski modni hiši. Številne znamke odkupujejo tako imenovane testne pole sodobnih oblikovalcev, pa četudi na koncu obležijo v predalu. To je ustaljena praksa, pravi Tavčar, vseeno jim je, če zapravijo na desettisoče evrov za razvoj, pa nič od tega ne realizirajo. Po njegovih besedah se pravzaprav ne uresniči velika večina naročenega.

Koliko pa ima pri tem umetniške svobode? »Ni svobode, kar se mi zdi super. To mora biti izdelek, ki ga je mogoče prodati, mora soditi v blagovno znamko pa tudi v imidž, ki si ga je zamislil kreativni direktor. Nam pa marketinški oddelki povedo, katere barve se prodajajo, pri tekstilu za dom, denimo, sam ne izbiram barv. Pri modni hiši, pri kateri, denimo, stavijo na svoj najmočnejši trg Azijo, kjer imajo potrošniki zelo bledo polt, smo ustvarjali znotraj barv, ki jim pristojijo, denimo, v otroški svetlo modri barvi, rumeni in koralno rdeči. Za marsikatero oblikovalsko potezo stoji statistika,« razkriva.

Velika odgovornost oblikovalca

Tega, da je v oblikovanju pravzaprav zelo malo spontanega in naključnega, se je naučil že na ugledni, sicer državni dunajski Šoli uporabnih umetnosti (Universität für angewandte Kunst, podiplomski študij je zaključil na oblikovalski akademiji v Eindhovnu na Nizozemskem), kamor je bil med prijavljenimi iz vsega sveta sprejet kot eden od zgolj štirih študentov v letniku. »V ospredje smo vselej postavljali, da je treba znati utemeljiti vsako določitev in rešitev. Industrijsko oblikovanje je oblikovanje izdelkov, ki gredo v množično proizvodnjo, pa naj bo to kozarec, tisoče metrov blaga ali tiskovina.

Pri tem gre zato za veliko odgovornost in od oblikovalca je v zelo veliki meri odvisno, da se izdelek proda, da se uporabijo materiali, ki ne povzročajo škode, pa tudi, da vse skupaj za proizvajalca ni preveč zapleteno,« je povzel. Profesor, znani italijanski oblikovalec, pokojni Paolo Piva jim je prigovarjal, da v oblikovanju ni naključij, da morajo vse premisliti zato, da ne naredijo napake od surovine do reciklaže in da pri oblikovanju ni iracionalnosti. Pa tudi, da oblikovalec nikoli ni ciljna skupina, saj ne obstaja kot stranka, zato nikoli ne smejo oblikovati zase.

Za prenovljeni Hotel Koper je oblikoval kar 300 enot ter celostno grafično podobo, v katero sodijo tudi rutice. FOTO: arhiv Davida Tavčarja

Sam poudarja, da si ne kupi skorajda nič, pa tudi nič več se ga ne dotakne, četudi od velikih znamk namesto tantiem pogosto prejme prestižna darila. Edino, kar se ga dotakne, so umetnine. Pri srcu mu je flamsko slikarstvo 16. stoletja, med zadnjimi si je kupil skici scenografije Christiana Bérarda za dramo Jeana Cocteauja, a kupuje tudi sodobne stvari. Je ponosen lastnik dela slovenske umetnice Nane Wolke, ki živi med New Yorkom in Londonom.

A globalni potrošniki prestižnih izdelkov so drugačni, tudi v krizah, kakršno je prinesla pandemija, na veliko kupujejo, po odprtju družbe spet stojijo v vrstah pred slavnimi trgovinami na najprestižnejših lokacijah. Luksuzna industrija pa dobro ve, komu prodaja. Ciljna skupina luksuznih znamk je ženska določene starosti in celo določene barve las, ki se drži točno določene prehrane in posluša določeno glasbo, ter predvsem bogati homoseksualci.

Kot opaža sogovornik, je zaradi njih na sejmih umetnin, zlasti na Tefafu, največjem te vrste v Maastrictu in New Yorku, vse več pregrešno dragih oblikovalskih kosov. Kosi Eileen Gray, Pierra Chareauja in drugih francoskih oblikovalcev še v 80. letih, ko sta jih zbirala, denimo, modni oblikovalec Yves Saint Laurent in njegov partner Pierre Bergé, pozneje tudi oblikovalec Marc Jacobs, niso imeli cene, zdaj pa njihova vrednost prav zaradi te potrošniške skupine dosega več deset tisoč evrov oziroma celo kakšne Picassove umetnine, poudarja sogovornik.

Ko je že govor o interierjih, ne more mimo kritike neverjetno generičnih, ki si jih želijo slovenski naročniki. Po svojih izkušnjah v birojih v Avstriji in na Nizozemskem, kjer je delal, se je vse vrtelo okoli umetnosti; interier stanovanja so zasnovali okoli ene ali več umetnin, nikoli okoli pohištva. Njegove risbe, denimo, na ploščicah v štirih etažah, ki jih je ustvaril za delikatesno trgovino skupine Rewe Merkur Hoher Markt v neposredni bližini dunajskega Štefanovega trga, pa so že tudi dobile zaščiten status.

Vrhunec Loro Piana

Četudi kot diplomant ugledne šole z desetletnimi izkušnjami pri svojih rosnih 30 letih ustvarjalno uro računa po odvetniški postavki, se nima za kakšnega wunderkinda, poudari. Po svetu je najti mnogo uspešnih Slovencev in med njimi kot superzvezdnika izpostavlja slikarja in kiparja Evgena Čopija Goriška, ki je razstavljal že od Seula do New Yorka, v modni industriji pa poleg Petra Movrina (ustvarja za AZ Factory) našteva še Erika Starca (Dior), Tajo Bobek (Loro Piana), Cilko Sadar (Stella McCartney) in Aljano Zdovc (Tod's, Alexander McQueen, Dear Frances).

Znana britanska igralka Tilda Swinton v enem od kosov, ki jih je Tavčar zasnoval za AZ Factory. Foto Ne Vem

Tudi doma ima kar nekaj projektov, med večjimi domačimi je bila zasnova kar 300 oblikovalskih enot za Hotel Koper, ki so ga prenovili z AKSL arhitekti, mnogo je manjših, ki mu prav tako veliko pomenijo. »Mislim, da me ima Slovenija rada in jaz njo. Ob 70-letnici Umetniške galerije Maribor zadnja dva meseca kuriram njihovo stalno zbirko, imam carte blanche in lahko rečem, da je čudovito izbirati stvari v njihovih depojih. To je zame eno največjih daril, zato sem res srečen, da sem dobil to nalogo,« je povedal.

Omenja še celostno grafično podobo novega kranjskogorskega butičnega hotela Vila Pavlina, dolenjske domačije Krnc ter nove spletne delikatese domačije Butul, dežnik s potiskom ognja dežnih kapelj za Cukrarno, s čimer je interpretiral enega ključnih trenutkov v zgodbi Cukrarne, požar leta 1858, ter številne etikete za vina. Vrhunec njegove kariere pa bi pomenilo oblikovanje za prestižno italijansko znamko kašmirskih in svilenih oblačil Loro Piana.