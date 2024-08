Dekle z vasi diktatorja stisnilo v kot

V nadaljevanju preberite:

Nekaj ur po tem, ko je hrvaška estradnica Severina Vučković izjavila, da se v Srbijo ne bo vrnila, dokler ji vlada »tisti diktator«, je predsednik Srbije Aleksandar Vučić napovedal ukinitev spornih seznamov ljudi, ki jih mora policija zadržati zaradi verbalnega delikta. Na podlagi takega seznama so Severino na srbski meji zadrževali več ur.

Verbalni delikt v Srbiji še obstaja kot kaznivo dejanje, a policija je tokrat zunaj okvirov zakona zlorabila moč, svari beograjski odvetnik. Pojasnil je tudi, kaj policisti smejo in česa ne smejo početi ljudem, ki so kdaj kritično govorili o Srbiji.

Besedni spopad med balkansko divo Severino Vučković in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem je znova pokazal, da Severina ne beži pred razpravo o neprijetnih družbenih in političnih temah. Razkril pa je tudi, da se srbski predsednik slabo uči iz napak hrvaških politikov in Rimskokatoliške cerkve, ki so prav tako obračunavali s pevko iz Splita in tako zgolj povečali njeno priljubljenost pri poslušalcih.