Čez mesec dni bo znano, ali bo film Barbie nominirani kostumografinji Jacqueline Durran prinesel tretjega oskarja. Doslej je bila nominirana devetkrat, tudi za Dianino (film Spencer) in Batmanovo garderobo (Batman, 2022), kipca pa je prejela za Ano Karenino leta 2013 in Čas deklištva pred štirimi leti, pri katerem sta prav tako sodelovali z Greto Gerwig, režiserko in scenaristko Barbie. Prav zaradi nje je privolila v nalogo, je povedala za Guardian, saj do barbike ne čuti posebne nostalgije.

Odraščala je v Londonu in študirala na Royal College of Art, izkušnje s prodajo vintidž oblačil v Camdenu in na Portobello Road so ji pomagale do dela v kostumografski hiši Angels na West Endu. Ni pa si mislila, da bi kdaj snovala kostumografije, dokler je nekega dne k temu ni spodbudila žajfnica, katere naslova ne želi razkriti.

Za razliko od drugih likov, ki jih je oblekla, se Barbie po njenem oblači izključno z mislijo na tisto, kar počne in veliko njenih oblek je »nehote seksi«. Obleče se za na plažo, zabavo, dobrodelni dogodek … Kot je dejala za Vogue pred meseci, je bila ključna podoba Barbie iz Malibuja, navdih pa je črpala iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja po vzoru Brigitte Bardot, ki se ji je zdela idealna ženska s plaže, barvne kombinacije po značilnih za francosko riviero v zgodnjih 60. letih. Njeni sodelavci so vsak dan po londonskih trgovinah brskali za oblačili v določenih odtenkih, za pripravo in izdelavo neštetih videzov pa so imeli samo enajst tednov, zato je ekipa med snemanjem še vedno ustvarjala kostume, kar pa je bila prednost, saj so lahko dodajali nove.

Prepoznavna lista

Naslanjala se je tudi na resnična oblačilca, ki so jih za barbike pri sešili pri Mattelu, pri čemer so mnogo bolj prepoznavna tista izpred desetletij, Margot Robbie pa je oblekla tudi marsikaj Chanelovega. Od leta 2018 je njihova ambasadorka, Durranova pa je s Chanelom sodelovala že pri Pokori, Ani Karenini in Spencerju. Ko je šla v Chanelov arhiv v Pariz, je odkrila, da je Karl Lagerfeld oblikoval kolekcijo Barbie v 90. letih za supermanekenke, tako je filmska Barbie oblekla Lagerfeldov kostim, ki ga je nosila Claudia Schiffer, po arhivski pa so pri Chanelu na novo izdelali rožnato obleko, v kateri se Barbie vrne in upa, da jo Ken še vedno ljubi. Medtem ko je kostumografinji najljubša rožnata obleka Coco Beach z dodatki – nakitom z logotipom, torbico in čevlji –, so številni Barbieni videzi imeli pridih 80. let, saj so režiserki, veliki oboževalki Barbie, stvari iz tega časa, ko se je igrala s temi lutkami, zelo všeč.

Za Kenov videz so bila ključna barvita športna oblačila iz 80. let, med drugim disko in kavbojski kompleti, veliko so kupovali na trgu retro športnih oblačil, Durranova pa se je zgledovala tudi po ikoničnih moških, denimo Sylvestru Stallonu v krzneni jakni iz začetka 80. let. Viralne pa so postale Kenove spodnjice, ki se jih je domislil filmski Ken Ryan Gosling po vzoru tistih Calvina Kleina.