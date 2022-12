Domotožje v Kairu, šopek na kotalkah, delfinček ... »sol what!«

To je v vseh ozirih neverjetna fotografija. Ker je tak tudi dogodek. Tehnično vzeto, stojim v Severni Koreji. V sobi, ki je v coni DMZ, me varuje južnokorejski vojaški policist, skozi okno pa me strogo spremlja in snema severnokorejski. Podpiram mirovno politiko predsednika Moona za združitev obeh Korej po mirni poti./This photograph is incredible in all respects. Because the occasion is incredible, too. Technically speaking, I am standing in North Korea. In a room in a DMZ I am guarded by a South Korean military police officer while strictly monitored and filmed through the window by North Korean officer. I support the peace policy of President Moon for a peaceful Korean reunification. #DMZ #peace #peacetalks #peacepolicy #reunification #northkorea #southkorea #moonjaein #pahor #president #presidentpahor #slovenia FOTO: Instagram