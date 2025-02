Ekskluzivna filmska poslastica odslej pri vas doma

Danes ni več treba v kino, da bi si ogledali najnovejše filme in serije. Napredek tehnologije je poskrbel, da so nam na dosegu roke, kar v domačem okolju. Potrebujemo le internetno povezavo, dober televizor in že lahko uživamo v izbranih filmih. Lahko pa izkušnjo »navadnega gledanja televizije« povzdignemo na višjo raven in v svoj dom pripeljemo pravo kinematografsko doživetje ter si ustvarimo napreden domač kino.

Pripravite si torej pokovko in se udobno namestite. Predstavili vam bomo, kako do pravega, vrhunskega domačega kina, v katerem boste pozabili na čas in prostor, se potopili v svet filmov in televizijske zabave ter se na koncu vprašali: »Sem bil res doma ali sem bil v kinu?«

Za doseganje takšnega vzdušja je seveda najpomembnejši vrhunski televizor. Lahko bi rekli, glavni kralj, od katerega je odvisno, ali bo gledanje vaših najljubših serij le povprečno izkustvo ali pravo filmsko popotovanje. Sestaviti se mora vse: odlična slika, sijajen zvok in napredna pametna tehnologija. Pomemben pa je tudi prostor, ki ga boste izbrali.

FOTO: Samsung/ Shutterstock

Kakšen prostor je najbolj primeren za hišni kino

Imejte v mislih, da mora biti soba oziroma prostor dovolj velik za namestitev televizorja in sedežev. Poleg primerne velikosti je pomembno tudi, da ni preveč svetel. Le prava svetloba bo namreč omogočila pogled na kakovostno sliko. Zato je smiselno izbrati prostor, ki ima možnost zatemnitve, bodisi z zavesami, žaluzijami ali LED-trakovi. Če je le mogoče, naj bo soba tudi akustično prilagojena (dodatno jo lahko zvočno izolirate s peno). Priporočljivo je še, da so stene temnejših barv (na primer v temno sivi, modri ali črni). Temnejši odtenki namreč zmanjšujejo odsev svetlobe in omogočajo boljšo vizualno izkušnjo.

In zdaj … izbira pravega televizorja

Za zavidljivo izkušnjo domačega kina potrebujete seveda vrhunski televizor in pravo filmsko dogodivščino vam lahko ustvarijo Samsung televizorji. Samsung NEO QLED ter OLED so tako nadgrajeni z umetno inteligenco za izboljšanje slike, zvoka in uporabniške izkušnje sploh. Poganja jih napredni procesor, ki ima nalogo, da optimizira različne vidike gledanja in vašo izkušnjo popelje na višjo raven. Ne glede na to, kateri Samsung televizor boste izbrali, Samsung NEO QLED ali Samsung OLED, vsak trenutek pred zaslonom bo nekaj posebnega, v sliki in zvoku.

FOTO: Samsung

Kdo sploh sta Samsung NEO QLED in Samsung OLED

Televizorji NEO QLED in OLED se razlikujejo predvsem po tehnologiji zaslona, pri načinu prikazovanja slike (ustvarjajo realistično kakovost slike) in številnih drugih lastnostih, ki obogatijo izkušnjo gledalca. Pohvalijo se tudi z bogato izbiro aplikacij.

Televizorji Samsung NEO QLED tako omogočajo še boljšo osvetlitev in kontrast ter še natančnejše barve. So odlična izbira za ljubitelje filmov, športnih vsebin in za igralce videoiger. Zaslon Theatermax pa poskrbi za čisto pristno sliko in barve, ki vam bodo dale občutek, da ste del vrhunskega kino doživetja. Tu je še 120 W Quad Base za vrhunski zvok in z umetno inteligenco podprt Active Voice Amplifier za še dodatno izboljšanje zvoka, ki iz dialogov izolira šume ozadja. Object Tracking Sound uskladi zvok z vizualnimi elementi na zaslonu, Adaptive Sound pa ga prilagodi glede na vsebino, ki se predvaja, in akustiko prostora ter tako zagotavlja optimalno zvočno izkušnjo.

FOTO: Samsung

DARILO OB NAKUPU Samsung televizorja Vsi, ki boste izbrali določene modele Samsung televizorjev (Neo QLED, OLED, QLED in The Frame) z velikostjo zaslona 163 cm (65 palcev) ali več ter modele Crystal UHD v velikosti 249 cm (98 palcev), boste kot darilo ob nakupu prejeli dve zapestnici Galaxy Fit3. Kaj je Galaxy Fit3 Je praktična nosljiva naprava podjetja Samsung, ki se ponaša z aluminijastim ohišjem in širšim zaslonom, kar uporabnikom omogoča udobno spremljanje podatkov o zdravju in počutju, od dnevnih vadb do mirnega spanca, neposredno z zapestja, 24 ur na dan. Z napredno tehnologijo za spremljanje zdravja zapestnica Galaxy Fit3 uporabnike spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu.

No, televizorji Samsung OLED pa so prava izbira za vas, če iščete kinematografsko kakovost slike in boste televizor postavili v temnejši prostor. Odlikujejo ga neskončne črnine s samoosvetljenim zaslonom ter druge edinstvene tehnologije, kot je zaznavno barvno kartiranje in ojačevalnik OLED-osvetlitve. Slika bo točno takšna, kot jo želite, čista, svetla in bolj natančna kot kdaj prej. Televizor ima vgrajen poseben pametni procesor NQ4 AI Gen2, ki analizira vsak prizor in skrbi za popolnost na zaslonu ter osvetli tudi najmanjše detajle. Umetna inteligenca tu do podrobnosti prilagodi in izboljša sliko ter prilagaja svetlost: funkcija Adaptive Picture analizira osvetlitev v prostoru in samodejno prilagodi svetlost ter barvo, EyeComfort Mode pa poskrbi še za vaše oči, ki nikoli več ne bodo utrujene zaradi gledanja televizije, funkcija namreč zmanjšuje modro svetlobo in prilagaja barvne tone.

FOTO: Samsung

Kakšna naj bo velikost zaslona

Velja pravilo: večji je zaslon, boljše je. Sploh če želite ustvariti pristno kinematografsko vzdušje. Večji zasloni omogočajo bolj realistično izkušnjo gledanja in vas popeljejo globlje v svet filma ali igre. Z večjo velikostjo zaslona se namreč poveča tudi skupno število slikovnih pik ločljivosti – boljša ko je ločljivost, lepša je slika. Zato je pri velikih zaslonih dobro izbrati kakovost slike z visoko ločljivostjo, kot je na primer Samsung Neo QLED 4K ali Samsung OLED 4K, ali celo Neo QLED 8K. Samsung sicer nudi velikosti televizorjev vse, od 138 cm naprej do impresivnih 249 cm.

FOTO: Samsung

Kakšna je pravilna postavitev televizorja

Zaslon naj bo postavljen na primerno višino in razdaljo. Najboljšo izkušnjo gledanja zagotavlja televizor, ki zavzema 40 stopinj vašega vidnega polja. To razdaljo lahko izračunamo s poznavanjem velikosti televizorja. Velikost zaslona enostavno pomnožite z 1,2 in dobili boste ustrezno razdaljo.

Na koncu pa ne pozabite tudi na udobne sedeže, ležišča in ostale dekorativne elemente (npr. preproge, mizice...), ki bodo še povzdignili vašo izkušnjo. Razmisliti velja tudi o zvočnikih. Odločite se lahko za klasične in cenovno dostopnejše zvočnike, bolj zahtevni pa boste verjetno posegli kar po zvočniških sistemih.