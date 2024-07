Enklave raja, območja pekla

V nadaljevanju preberite tudi:

Ljudje so že od prazgodovine živeli na številnih manjših otokih. Ti so bili domovina mitoloških bitij, kraji, kjer so ljudje gradili samostane in svetilnike, vladarji pa tudi kaznilnice. Otoki v oceanih so bili tudi stražarnice pomorskih velesil, viri donosnega eksotičnega blaga. Nekateri otoki iz ljudske domišljije pa so postali veliki simboli, kot sta na primer Atlantida in Utopija.