Evrovizija, glasbeni šov z bizarnimi poudarki

Irska in Švedska imata rekordno število zmag na tekmovanju za pesem Evrovizije - po sedem. Sledijo Luksemburg, Francija, Nizozemska in Združeno kraljestvo s petimi zmagami.

Kanadčanka Celine Dion je leta 1988 zmagala za Švico s pesmijo Ne partez pas sans moi. FOTO: Arhiv EU

Med tekmovalci, ki so imeli uspešne kariere, so ABBA, Céline Dion, Cliff Richard in Julio Iglesias. Kanadčanka Celine Dion je leta 1988 zmagala za Švico s pesmijo Ne partez pas sans moi.

Najmlajša izvajalka doslej je bila 11-letna Nathalie Pâque iz Belgije. Francijo je zastopala na Evroviziji leta 1989 s pesmijo J'ai Volé La Vie. Najstarejši je bil 95-letni Emil Ramsauer iz švicarske skupine Takasa, ki je leta 2013 nastopila seveda za Švico.

Španska zmagovalna skladba La La La iz leta 1968 je morda tudi svetovna rekorderka, skladba namreč vsebuje kar 138 la-lajev.

Tri pesmi, poslane na Evrovizijo, so bile zapete v izmišljenem jeziku. Dve od teh sta prišli iz Belgije: Sanomi (2003) in O Julissi (2008); ena pa iz Nizozemske: Amambanda (2006).

Leta 1981 je britanska skupina Bucks Fizz osupnila gledalce s svojimi krili na ježka in ti so postali modni trend. FOTO: Arhiv EBU

Leta 1981 je britanska skupina Bucks Fizz osupnila gledalce s svojimi krili, ki so se odpirala na ježka, in v 48 urah so bila krila na ježka razprodana po vsej Veliki Britaniji.

Ciprčani so večni poraženci, saj še nikoli niso zmagali.

Najdaljša pesem na tekmovanju za pesem Evrovizije je italijanska Corde Della Mia Chitarra iz leta 1957, dolga je 5 minut in 9 sekund. Po tekmovanju so bila pravila poostrena, tako da pesmi sprva niso smele biti daljše od 3,5 minute, kasneje pa 3 minute. Na odru tudi ne sme biti več kot šest izvajalcev. Glavni vokali morajo biti izvedeni v živo, ob vnaprej posneti spremljavi.

Romunija je bila izključena iz Evrovizije 2016 zaradi neporavnanega dolga do EBU.

Portugalska pesem iz leta 1974 E Depois Do Adeus je sprožila revolucijo na Portugalskem. Skupina levičarskih častnikov, ki so se borili za osvoboditev izpod diktatorskega režima, jo je izbrala za znak začetka vojaškega udara. Manj kot 24 ur po njenem predvajanju je padla najstarejša fašistična diktatura v Evropi. Portugalska se je sicer na Evroviziji skupaj z Norveško, Nemčijo in Švico uvrstila na zadnje, 14. mesto.

Domenico Modugno je s skladbo Nel blu dipinto di blu (bolj znano kot Volare) pristal šele na tretjem mestu, mnogi pa jo imajo še danes za največjo zmagovalko. FOTO: Arhiv EBU

Največkrat predelana evrovizijska pesem je Nel Blu Dipinto Di Blu iz leta 1958, znana tudi kot Volare, ki jo je izvedel italijanski pevec Domenico Mudugno. Pesem so priredili še Dean Martin, Cliff Richard, David Bowie in mnogi drugi.

Prvi škandal v zgodovini Evrovizije se je zgodil leta 1957, ko sta se danska pevca Birthe Wilke in Gustav Winckler na koncu pesmi 11 sekund poljubljala. FOTO: Arhiv EBo.

Prvi škandal v zgodovini Evrovizije se je zgodil leta 1957, ko sta se danska pevca Birthe Wilke in Gustav Winckler na koncu pesmi 11 sekund poljubljala, kar je sprožilo burne odzive.

Leta 1969 so bili štirje zmagovalci: štiri države so namreč imele isto število točk: Francija, Nizozemska, Španija in Združeno kraljestvo. Ker takrat ni bilo pravila, kaj se zgodi ob izenačenju, so bile vse štiri razglašene za zmagovalke.

Najbolj uspešni evrovizijski zmagovalci so zagotovo člani švedske skupine ABBA: FOTO: Arhiv EBU

Združeno kraljestvo zmagovalni skladbi Waterloo skupine Abba leta 1974 ni podelila niti ene same točke. Olivia Newton-John je prav tako istega leta tekmovala na Evroviziji s skladbo Long Live Love in se uvrstila na četrto mesto.

Na evrovizijskem odru je bilo doslej pet zmagovalcev, ki so nastopili bosi: Sandie Shaw, Združeno kraljestvo (1967), Sertab Erener, Turčija (2003), Dima Bilan, Rusija (2008), Loreen, Švedska (2012) in Emmelie De Forest, Danska (2013).

Prva Evrovizija je bila v Luganu v Švici leta 1956. Tekmovalo je le sedem držav, Walter Andreas Schwarz, jud, ki je prežive holokavst, je tekmoval za Nemčijo in na koncu osvojil drugo mesto .

Leta 2008 je ob ruskem predstavniku Dimu Bilanu na ledeni ploskvi družbo delal tudi ruski umetnostni drsalec, svetovni in olimpijski prvak Jevgenij Plušenko. FOTO: Arhiv EBU

Leta 2008 je ob ruskem predstavniku Dimu Bilanu na ledeni ploskvi sredi odra nastopil tudi ruski umetnostni drsalec, svetovni in olimpijski prvak Jevgenij Plušenko, dobitnik zlate medalje. Končala sta na četrtem mestu.

Norveška se je čisto na dnu lestvice znašla kar dvanajstkrat, a kljub temu so zmagali tudi trikrat, leta 1985, 1995 in 2009.

Leto 2020 je bilo prvič, da je bilo treba tekmovanje odpovedati. V Evropo je vstopil covid-19.

Leta 2015 je Guinnessova knjiga rekordov priznala tekmovanje za pesem Evrovizije kot najdlje trajajoče letno televizijsko glasbeno tekmovanje.

Johnny Logan je zmagal trikrat. FOTO: Arhiv EBU

Johnny Logan je zmagal trikrat; leta 1980 in 1987 je kot izvajalec zastopal Irsko s pesmima Hold Me Now in What 's Another Year , leta 1992 pa je napisal zmagovalno pesem Linde Martin Why Me?.

Do leta 1998 je vsak nastop spremljal orkester v živo, vsaka država pa je pripeljala svojega dirigenta.

Luksemburg je na Evroviziji zmagal petkrat, a nikoli z Luksemburžanom. Štirje izvajalci so bili Francozi, en pa Grk.

Ukrajinska pevka Jamala je leta 2016 zmagala na Evroviziji s pesmijo 1944 , ki govori o deportaciji krimskih Tatarov. Pesem je bila interpretirana kot kritika ruske priključitve Krima leta 2014 in povzročila polemike, češ da besedilo krši pravila tekmovanja.

Tudi letos številni pozivajo Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), da naj iz glasbenega tekmovanja izključi Izrael, kot so ob napadu na Ukrajino izključili Rusijo.

Conchita Wurst je Avstriji pripela drugo zmago na evrovizijskem odru. FOTO: Arhiv EBU

Ko je avstrijska državna radiotelevizija ORF sporočila, da je za predstavnika države leta 2014 izbrala 25-letnega moškega transvestita Conchito Wurst, znanega po nošenju oprijetih oblek in črni bradi, so nekateri potezo pozdravili kot gesto strpnosti, drugi so bili ogorčeni. Kakorkoli, skladba Rise Like a Phoenix je Avstriji prinesla drugo evrovizijsko zmago.

Gruzija je leta 2009 odpovedala sodelovanje, ko je EBU zavrnila njeno skladbo We Don't Wanna Put In, češ da ima preveč politično konotacijo.