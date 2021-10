Evrovizijo bo prihodnje leto gostil Torino

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je po več tednih ugibanj sporočila, da bo 66. izbor za Pesem Evrovizije gostil Torino. Veliki finale bo 14., polfinalna večera pa 10. in 12. maja. Festival bo potekal v areni PalaOlimpico, ki lahko sprejme več kot 13.000 ljudi.»Torino je popoln gostitelj za 66. izbor za Pesem Evrovizije. Kot smo videli med zimskimi olimpijskimi igrami leta 2006, PalaOlimpico več kot izpolnjuje vse zahteve, potrebne za izvedbo svetovnega dogodka tega obsega,« je poudaril izvršni nadzornik prireditve.​ »Navdušeni smo nad entuziazmom in predanostjo mesta Torino, ki bo maja prihodnje leto sprejelo na tisoče oboževalcev. Evrovizija se v Italijo vrača po več kot 30 letih in skupaj z našo gostiteljico [italijansko radiotelevizijo] RAI smo odločeni, da jo bomo naredili posebno.«Prvič po letu 2013, ko je festival gostil švedski Malmö, se evrovizijska karavana ne bo mudila v prestolnici države gostiteljice. Zanimanje za organizacijo najbolj gledanega nešportnega televizijskega dogodka na svetu je izrazilo 17 italijanskih mest. Po poročanju lokalnih medijev so na koncu v igri ostali Bologna, Milano, Pesaro, Rimini in Torino. Zmagovalca sta skupaj določila EBU in RAI.Prijavitelji so morali izpolnjevati vrsto pogojev; poleg bližine mednarodnega letališča in vsaj 2000 hotelskih sob je moralo mesto denimo imeti dvorano, ki sprejme več kot 8000 ljudi in je na voljo šest tednov pred festivalom in en teden po njem.Po odmevni zmagi rimske zasedbe Måneskin​ letos v Rotterdamu bo Italija organizacijske vajeti Eurosonga prevzela tretjič; leta 1991 je v Rimu slavila Švedinja, 1965. v Neaplju pa LuksemburžankaSodelovanje v Torinu je že potrdila tudi RTV Slovenija.