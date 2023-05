Fluorescentna skrivnost Velikega kanala

V nadaljevanju preberite:

Prvi vtis je, da se je nekdo fotografije mosta Rialto, kakršnih je bilo posnetih na tisoče in so v železnem ­repertoarju razglednic in turističnih leporellov Benetk, lotil s fotošopom, toda nadrealistični učinek ustreza realnosti: iz ­ ­lagunskega mesta so odšle v svet ­fotografije Velikega kanala, ­obarvanega fluorescentno zeleno. Kdo je ­odgovoren za ta okoljski eksces, še ni znano, »zaslug« si noče prilastiti nihče.

Bolj znano je, kaj je zakrivilo spremembo barve morja. Regionalna agencija za zaščito okolja Veneta je po prvih analizah in ocenah sporočila, da je v Velikem kanalu najverjetneje pristalo sredstvo za obarvanje vode fluorescein, ki ga uporabljajo za ugotavljanje naravnih vodnih tokov ali za raziskovanje onesnaženosti.

Uporabljajo ga tudi vodovodarji, kadar hočejo z obarvano vodo ugotoviti potek toka vode. Resda običajno le kak gram, v Velikem kanalu pa je po ocenah pristalo do okoli kilograma tega sredstva. Na spletu ga lahko kupi vsak, kupci se lahko odločijo za različne barve. K sreči za morske organizme ni strupeno, novic o poginu rib ali čem podobnem iz Benetk ni.