Bazilika sv. Marka končno varna pred poplavljanjem morja

November je klasičen mesec za poplavljanje morja v Benetkah, fotografije poplavljenega trga sv. Marka in ljudi v škornjih, ki se skušajo po deskah prebiti čezenj, pa stalnica novic o tamkajšnjem fenomenu acqua alta (visoka voda).

V zadnjih letih smo večkrat poročali o tamkajšnjih rekordnih poplavah, žal večkrat tudi o tem, da je slana voda vdrla v nad tisoč let staro baziliko sv. Marka, enega simbolov mesta, in prekrila dragocene mozaike.

Baziliko ščiti nova pregrada iz plošč. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Pas steklenih pregrad

Tokrat so iz legunskega mesta prvič prišle fotografije, ki odražajo delovanje nove zaščite stolnice. Morje je danes zjutraj doseglo višino 95 centimetrom nad srednjo višino, kar je bilo dovolj, da je poplavilo tudi osrednji beneški trg.

Višina vode pri baziliki je bila 10 centimetrov, a v narteks objekta ni prodrla zaradi novega pasu steklenih pregrad. Te opisujejo kot začasne, a so vzpostavile ustrezno zaščito še pred uradno otvoritvijo. Pregrada je fiksna in po poročanju Anse le malo moti pogled na znamenito cerkev.

Notranjost enega osrednjih simbolov Benetk je ostala suha. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Mose se tokrat ni dvignil

Na trgu je bilo 10 centimetrov vode, a so narteks bazilike in druge točke, ki jim je grozila poplava, ostale suhe. Sistem ima štiri zapornice, dve ob straneh in dve ob glavnem vhodu, v katere so vstavljene kovinske pregrade. Opisujejo jih kot podobne tistim iz beneških trgovin in stanovanjskih objektov, ki so namenjeni zaščiti pred acquo alto.

Mesto sicer v zadnjih letih pred poplavami brani velikanski sistem Mose. Njegovo ime je kratica za Modulo sperimentale elettromeccanico (Elektromehanski eksperimentalni modul), a v italijanščini, kadar ima na koncu napisan krativec (Mosè), pomeni tudi Mojzesa, ki je, kot znano, znal odlično upravljati z morjem in prečkanjem morja kar peš ...

FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Tokrat sistema Mose niso aktivirali, za njegovo aktivacijo se odločijo le, ko je napovedan večji obseg poplave.