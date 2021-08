Francijo razveselilo rojstvo dvojčkov orjaške pande

Francijo razveseljuje rojstvo dvojčkov orjaške pande. FOTO: Guillaume Souvant/AFP

Živalski vrt v Franciji (ZooParc de Beauval) je danes zjutraj razveselila skotitev dvojčkov orjaške pande, kar je po besedah oskrbnikov živalskega vrta izjemen dogodek.Mladička orjaške pande po imenu Huan Huan (v kitajščini pomeni vesela) sta se rodila težka zgolj 149 gramov in 129 gramov.»Sta zelo živahna, debela in rožnata,« so v izjavi, ki jo povzema britanski BBC, zapisali v živalskem vrtu.Razmnoževanje pand - tako v ujetništvu kot v divjini - je zelo težko in velja za izjemen dogodek, navaja omenjeni portal. Po pisanju AFP, so bili zaposleni v živalskem vrtu izjemno navdušeni, ko sta Huan Huan in njen partner Yuan Zi lani marca uspela osemkrat »vzpostaviti kontakt«.Novopečena mamica Huan Huan, ki jo je Kitajska posodila Franciji, je v ujetništvo enkrat že skotila in tako Franciji priskrbela prvo tam skotečo orjaško pando. Tokratno rojstvo pand sta spremljala dva specialista za orjaške pande, ki sta v Francijo prišla iz Kitajske.Ravno prejšnji mesec so kitajske oblasti orjaške pande odstranile iz seznama ogroženih živali, saj je njihovo število doseglo 1800, še vedno pa veljajo za ranljivo skupino živali. Strokovnjaki menijo, da so Kitajci s svojo nacionalno strategijo za zaščito svojega ikoničnega medvedka, uspele uresničiti zastavljene cilje predvsem s tem, ko so jim razširile naravni habitat.