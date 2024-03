Grande Pierpaolo odhaja

Modna industrija še vedno poskuša analizirati novico, da je modni guru Pierpaolo Piccioli po 25 letih nenadoma zapustil hišo Valentino.Vendar pa se že govori tudi o tem, kdo ga bo nasledil, piše spletna stran modnega časopisa Woman"s Wear Daily. Po virih sodeč naj bi bil to nekdanji kreativni direktor Guccija Alessandro Michele, ki se z Valentinom že dogovarja o pogodbi. Valentino po prodaji ni tako velik kot Gucci, zato je pritisk drugačen, obstaja pa potencial za nadaljno rast, piše WWD. Kot primer, prodaja Valentina je leta 2022 dosegla 1,42 milijarde evrov, Guccijeva prodaja pa je lani znašala 10,5 milijarde evrov.

Kljub vsem špekulacijam pa je modna javnost Picciolijev odhod sprejela s presenečenjem. Sama modna ikona in ustanovitelj hiše, enaindevetdesetletni Valentino Garavani se je na svoji uradni strani na Instagramu Piccioliju zahvalil za »prijateljstvo, spoštovanje in podporo.»Si edini oblikovalec, ki ga poznam, ki ni poskušal izkrivljati kodeksov velike blagovne znamke z vsiljevanjem novih in megalomanijo smešnega ega.« Spomnil se je, kako je ob upokojitvi sam dejal, da želi zapustiti zabavo, dokler je še polna ljudi. »To si naredil tudi ti, PP, zabava je polna ljudi in vsi ti ploskajo. Hvala, Amico!«

Modeli predstavljajo kreacije Pierpaola Picciolija v sklopu njegove kolekcije jesen/zima 2023.-2024. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Marc Jacobs je objavil, da je Piccioli ustvaril »izjemen Valentino, ki je bil darilo za vse nas«, »Grande Pierpaolo,« je z velikimi tiskanimi črkami na svojem profilu napisala Donatella Versace. »Ustvaril si čarovnijo, vnesel si eleganco, fantazijo in dramo. Počastil si mojstra, hkrati pa še naprej gojil svoj glas in vznemiril naslednjo generacijo kupcev.

Pierpaolo Piccioli se je po končanem študiju na Evropskem inštitutu za oblikovanje v Rimu najprej zaposlil pri hiši Fendi, nato je prišel k Valentinu, da bi tam razvil linijo modnih dodatkov. Tu se je začel veliki izziv: kako voditi Valentino Couture ter pri tem ohraniti nedotaknjeno tradicijo in ustvarjalnost Valentina. Očitno mu je uspelo, leta 2008 so ga imenovali za kreativnega direktorja Valentina. »Od nekdaj sem oboževal film in v mladosti sem sanjal, da bi postal filmski režiser,« je nekoč dejal Piccioli. »Ko sem odkril modo in njeno pripovedno moč, sem se odločil postati oblikovalec. To je bila zame naravna evolucija sanj.«