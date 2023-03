Lagottka Orca iz Hrvaške

Orca je stara znanka pasjih razstav. Kariero lepotne kraljice je začela pri komaj štirih mesecih starosti, do zdaj pa zbrala že več kot 42 zmag na razstavah po vsej Evropi in osvojila tudi Ameriko, kar je skoraj neverjeten dosežek, za Delo pove njena lastnica Sabina Zdunić Šinković, ki si lastništvo psičke deli z znanim organizatorjem splitskih pasjih razstav Antejem Lučinom (vodnik psičke na Cruftsu je bil na Hrvaško priseljeni Španec Javier Gonzalez Mendikote).

Po podatkih centralnega registra hišnih živali je bilo lani poleti v Sloveniji 528 psov pasme lagotto romanolo.

Lagotto romagnolo je sicer stara italijanska pasma, a jo je Mednarodna kinološka zveza FCI mednarodno popolnoma priznala šele leta 2005 po napornem prizadevanju vodstva italijanskega kluba za njeno vzrejo in ohranitev. Orca je že kot mladič osvajala razstave in priznanje ​s Cruftsa je samo češnja na torti, pravi lastnica. Mimogrede; pri ocenjevanju se upošteva tako standard pasme, od velikosti, proporcev do kakovosti dlake, kot tudi karakter psa, veselje, energija, frizura, mišična masa, ne nazadnje lagotto spada med delovne pasme.

S svojo lepoto in značajem je očarala sodnike, občinstvo in celotno Veliko Britanijo. FOTO: Oli Scarff/AFP

Zasluženi pokoj

»Ta psička je že od vsega začetka drugačna. Rada ima pasje razstave, uživa v pozornosti, rada ima vodnike in ta način življenja. Vsa leta je živela kot kraljica, bila je zdrava, dobrodušna, vesela. Kinološki svet je povezala z radostjo in energijo. V Angliji so ji taksisti mahali skozi okna svojih avtomobilov. Bila je prava zvezda.« V zgodovini tega tekmovanja so večinoma zmagovali angleški psi in na prste ene roke lahko preštejemo tiste, ki niso bili doma v Veliki Britaniji in so osvojili naziv best in show, poudarja Šinkovićeva, ki meni, da je Orca napisala zgodovino hrvaške kinologije in širše regije. Takega uspeha ni doživel niti noben jugoslovanski pes.

A vsaka kariera se enkrat konča in po napovedi lastnice se bo psička v kratkem upokojila ter zaživela mirno pasje življenje. Na Reki ima Šinkovićeva psarno z imenom Kan Trace kennel, iz katere izhajajo mnogi šampijoni, ki zdaj živijo na vseh celinah razen Afrike. »Ljudje čakajo leta, da dobijo našega psička, leglo imamo le dvakrat na leto in zelo pazimo na kakovost ter na to, komu psičke prodamo. Da so ti ljudje odgovorni, da si lagotta želijo in da vedo, kaj so kupili. Veliko sem jih zavrnila, ker se niso zavedali, kaj vse morajo psu nuditi.«

Orca še kot mladiček (desno, v naročju svoje lastnice) in z mamo Kan Trace Princess Viola, ki jo kličejo Violeta. FOTO: osebni arhiv

Vsako leto, od 1891., največja razstava pasemskih psov na svetu, Crufts (po ustanovitelju Charlesu Cruftu), privabi množico navdušencev z vsega sveta. Ocenjevanje lepote je bistvo prireditve, poleg spremljevalnih sejmov in drugih dogodkov. A tokrat je prvič zmagal lagotto; pasma, ki je tudi v Sloveniji vedno bolj priljubljena, izhaja iz Ravene v Italiji, kjer so te pse uporabljali kot prinašalce iz vode in za lov. Je torej potomec vodnih psov, njegova najbolj značilna sposobnost je iskanje tartufov, saj je delovni pes z izjemno razvitim vohom, visoko koncentracijo, sicer pa tudi odličen družinski pes. Zaznamuje ga gosta kodrasta dlaka, ki je nealergena, ne izpada in nima izrazitega vonja.