Huda bolečina v rami – kaj moramo nujno vedeti

Morda ste preizkusili različne metode lajšanja bolečin, vendar še vedno iščete dolgotrajno rešitev.

Bolečine v rami lahko močno vplivajo na kakovost vašega življenja, omejujejo gibljivost in onemogočajo celo preproste dejavnosti, kot so česanje las, oblačenje ali seganje na višjo polico. Rama je sklep, ki je podvržen različnim vzrokom bolečine, bodisi zaradi poškodb, čezmerne obremenitve ali kroničnih stanj.

Ramenski sklep je najbolj gibljiv sklep v telesu. Omogoča nam premikanje roke naprej in nazaj, pa tudi krožno gibanje in dvigovanje roke vstran od telesa – to neverjetno gibljivost ramena omogoča rotatorna manšeta.

Ali ste vedeli, da se težave z rameni pogosteje pojavijo pri starejših posameznikih? Vrh pojavnosti vidimo po 60. letu starosti, saj so mehka tkiva okoli rame s staranjem podvržena degenerativnim spremembam.

Za učinkovito zdravljenje je ključno pravilno prepoznati vzrok bolečine. V tem članku se bomo posvetili globljemu razumevanju močnih bolečin v rami in predstavili inovativne pristope fizioterapevtske rehabilitacije, ki jih ponujamo v kliniki Medicofit.

Kaj storiti, ko se pojavi bolečina v rami

Ob pojavu ramenske bolečine boste sami težko določili natančen vzrok težav. Včasih je vir bolečine v drugem delu telesa in se nato prenaša v ramo. To se lahko zgodi pri nekaterih težavah z vratom, kot je artritis ali hernija diska.

Na splošno velja, da je ob hudih bolečinah ali če veste, da ste se poškodovali, za vas najbolje, da takoj obiščete fizioterapevta, ki bo diagnosticiral stanje vaše rame.

Veliko ljudi ob pojavu bolečine uporablja razna protibolečinska sredstva, kar pa vaše težave le »zamaskira«, vzrok pa ostane nezdravljen. Če se bolečina stopnjuje ali po nekaj dnevih počitka ne izgine, bo potreben posvet s fizioterapevtom.

Pogosti povzročitelji bolečine v rami

Utesnitveni sindrom rame (impingment)

Pri utesnitvenem sindromu rame gre običajno za utesnitev tetiv rotatorne manšete nad njihovim prirastiščem. Utesnitev tetiv povzroči bolečine v rami, ki se običajno poslabšajo ob gibih roke nad glavo.

Utesnitev je lahko posledica akutne poškodbe ali kronične obremenitve zaradi ponavljajočih se gibov. Prav ponavljajoči se gibi so najpogostejši vzrok nastanka utesnitve – to stanje pogosto vidimo pri plavanju, tenisu ali pri delavcih, ki opravljajo fizično naporno delo.

Na težave z rotatorno manšeto lahko vedno posumite, če se pojavijo bolečine ob dvigu rok nad višino ramen!

Zdravljenje ramenske utesnitve je praviloma vedno konservativno, saj gre za nesorazmerje med ramenskimi mišicami. Fizioterapevtsko zdravljenje temelji na terapevtskih vajah, ki okrepijo ramenski sklep, ter protivnetnem in protibolečinskem zdravljenju z diamagnetoterapijo, LASER terapijo in TECAR terapijo.

Raztrganine rotatorne manšete

Raztrganina rotatorne manšete povzroča bolečino v rami, ki je podobna bolečini pri utesnitvi, vendar ima še eno dodatno značilnost. Če bolečino spremlja še mišična šibkost, jo zelo verjetno povzroča raztrganina in ne utesnitev. V primerjavi z utesnitvijo je tudi večja verjetnost, da raztrganino povzroči akutna poškodba (padec na ramo, nesreča).

Raztrganina je lahko delna, pri čemer se od kosti odtrga le del tetive. Pri popolni raztrganini pa se tetiva popolnoma loči od svojega narastišča.

Čeprav lahko raztrganine rotatorne manšete nastanejo pri ljudeh vseh starosti, so veliko pogostejše pri starejših – tetive so namreč s staranjem podvržene degenerativnim spremembam. Pogostost se tako povečuje z vsakim desetletjem življenja.

Ali ste vedeli, da pri rupturi tetive ni vedno potrebna operacija rame? Večina raztrganin rotatorne manšete je delnih in jih izredno uspešno zdravimo s sodobnimi fizioterapevtskimi tehnikami, ki temeljijo na terapevtski vadbi in terapiji za pospeševanje regeneracije tkiva.

FOTO: Medicofit

Kalcinacija v rami

Pri kalcirajočem tendinitisu se v tetive rotatorne manšete vgradijo kalcijeve obloge. Čeprav ni natančno jasno, kaj je vzrok za nastanek teh oblog, nekateri strokovnjaki menijo, da so lahko posledica nepravilnega procesa celjenja poškodovane tetive ali mišice.

Stanje lahko povzroči hude bolečine, ki se pogosto začnejo zjutraj. Pogosteje se pojavlja pri odraslih srednjih let, športnikih, ki izvajajo pogoste gibe nad glavo, in pri bolnikih s ščitnično ali sladkorno boleznijo.

Cilj zdravljenja je lajšanje bolečine in ohranjanje gibljivosti rame. V kliniki Medicofit izvajamo specialno terapijo ESWT z udarnimi globinskimi valovi, ki pomaga pri razbijanju kalcijevih depozitov in pospeši vaše okrevanje. Pri kalcinaciji izvajamo tudi TECAR terapijo, ki pospeši razgradnjo z mehanizmom raztapljanja.

Zamrznjena rama

Adhezivni kapsulitis, ki ga pogosto imenujemo kar »zamrznjena rama«, je posledica zadebelitve in adhezij sklepne kapsule ramena.

Običajno se razvije pri ljudeh med 40. in 60. letom starosti. Zamrznjena rama je pogostejša pri ženskah kot pri moških in pri ljudeh z nekaterimi bolezenskimi stanji, kot so sladkorna bolezen, visok holesterol ali motnje v delovanju ščitnice.

Zamrznjena rama se pogosto pojavi po poškodbi rotatorne manšete, raztrganini tetive ali po operaciji rame. Pogosto ljudje zaradi bolečine oklevajo pri premikanju roke, kar povzroči dodatno okorelost in atrofijo mišic. Zaradi tega je lahko več tednov ali mesecev praktično nemogoče premikati ramo.

Večina pacientov se izredno dobro odzove na konservativno zdravljenje. V kliniki Medicofit se ob začetku zdravljenja osredotočimo na zmanjšanje bolečine in izboljšanje gibljivosti, ob napredku pa vključimo vaje za raztezanje in krepitev globokih ramenskih mišic.

FOTO: Medicofit

Osteoartritis

Ko govorimo o osteoartritisu, številni pomislijo zgolj na koleno ali kolk, ki sta najpogostejši mesti bolečin zaradi artritisa. Čeprav osteoartritis redkeje prizadene ramo, je na tem mestu vseeno precej pogost.

Stanje se razvije zaradi degeneracije hrustančnih blazinic na koncih kosti, ki skrbijo za gladko drsenje sklepnih površin. Rezultat? Bolečina in omejena gibljivost zaradi povečanega trenja v ramenskem sklepu.

Čeprav vas morda mika, da bi se ob bolečinah zaradi osteoartritisa nehali gibati, lahko to dejansko poslabša težave, saj se mišice zaradi tega prikrajšajo in atrofirajo.

Ob akutnem nastopu bolečin je seveda potreben počitek, vendar naj ne bo predolg. V kliniki Medicofit izvajamo specializirano krepitveno vadbo, ki jo združujemo s protibolečinsko in protivnetno terapijo. S primerno terapijo lahko upočasnimo nastanek degenerativnih sprememb v rami, hkrati pa povrnemo optimalno gibljivost sklepa.

Kako vam lahko pomaga fizioterapija

Fizioterapevtska rehabilitacija ramenskega sklepa v kliniki Medicofit temelji na celovitem pristopu, ki je individualno prilagojen vašemu specifičnemu stanju. Vsaka poškodba je drugačna, zato je tudi zdravljenje vedno prilagojeno.

Zdravljenje se vedno začne z diagnostičnim pregledom, ki je temelj vsake terapije in vključuje anamnezo, fizični pregled in specifične ramenske teste. Dolžina rehabilitacije je odvisna od vaše telesne pripravljenosti, diagnoze in intenzivnosti simptomov.

V kliniki Medicofit je zdravljenje razdeljeno v tri faze: akutna fizioterapija, ki je namenjena umiritvi simptomatike, postakutna kineziologija, ki ima pomembno vlogo pri odpravi vzroka in dosegu mišičnega ravnovesja, in preventivni program, ki je namenjen ohranjanju zdravja vašega ramena.

Akutna fizioterapija se osredotoča na zmanjšanje bolečin, oteklin in vnetja s pomočjo najsodobnejših instrumentalnih naprav, kot so diamagnetna terapija PERISO, TECAR terapija, LASER terapija in visokotonska HiTOP terapija. Manualna terapija se uporablja za sprostitev mišične napetosti in vzpostavitev pravilnega drsenja v ramenskem sklepu.

FOTO: Medicofit

Specialna terapevtska vadba se izvaja za dosego polnega obsega gibljivosti v ramenskem sklepu, nato pa sledi krepitvena vadba za odpravo mišičnih nesorazmerij in dodatno stabilizacijo sklepa. Izbira terapevtskih vaj je odvisna od vzroka vaših težav.

Po dosegu ciljev in zadostnega napredka se začne postakutna kineziologija, ki vodi posameznika do telesne pripravljenosti, kot je bila pred poškodbo. Progresivna telesna vadba odpravlja kompenzacijska gibanja in vzpostavlja pravilne funkcionalne vzorce.

Zakaj je pomemben preventivni program vadbe? Preventivna kinezioterapija je ključnega pomena po zaključku zdravljenja, saj ohranja telo v optimalnem delovanju in preprečuje ponovne poškodbe.

V kliniki Medicofit svojim pacientom ponujamo preventivni kineziološki program, usmerjen v krepitveno vadbo za ohranjanje optimalne funkcionalnosti ramenskega sklepa.

Močne bolečine v rami niso nerešljiva težava. S pravilnim pristopom k fizioterapevtski rehabilitaciji v kliniki Medicofit se lahko znebite bolečin, obnovite gibljivost in spet uživate v vsakdanjem življenju brez omejitev.

