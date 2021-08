In zabava se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

Žurerska plaža Zrće na Pagu, ta razvpiti fenomen hrvaškega turizma, je zadnje leto eden največkrat omenjenih prostorov pod soncem. In to ne z najlepšimi besedami. Že lani so pristojni, tudi v Sloveniji, spomnimo se samo tiskovnih konferenc vladnega govorca Jelka Kacina, opozarjali, da je središče okužb, prejšnji mesec pa naj bi se prav tam okužilo na stotine Avstrijcev. Pravzaprav so Zrće postale velika medijska zgodba v Avstriji, a na občini Novalja pravijo, da gre za manipulacijo s številkami.

Epidemiološke razmere pri nas so dobre, zatrjuje župan Novalje na Pagu. FOTO: Zeljko Hajdinjak/Cropix



Strog in sistemski režim

ℹLetos so do konca julija na območju Novalje našteli največ gostov iz Slovenije (21.408), Nemčije (18.224), Hrvaške (11.708), Avstrije (9436), Češke (8435) in Poljske (7478).

Vstop v klube je dovoljen samo s covidnim potrdilom, torej potrdilom o preboleli bolezni ali cepljenju, ali pa negativnim testom na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. FOTO: Željko Hajdinjak/Cropix

