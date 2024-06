Inštruktor, ki ne izgubi živcev

V nadaljevanju preberite:

Andreja P. Škrabo so dijaki in učenci, pa tudi starši, večkrat razglasili za rešitelja, celo profesorji so se mu menda med pandemijo zahvaljevali, ker jim je pomagal iz zagate pri načinih predstavljanja snovi po spletu. Pred nedavnim je ta ljubiteljski matematik predstavil (svojega) novega pomočnika, AI-tutorja za matematiko. O njegovi učinkovitosti je tako prepričan, da dijakom obljublja, da jim v primeru, če ga uporabljajo, a mature iz matematike kljub temu ne opravijo, povrne denar.

Pedagogi imajo pri uporabi umetne inteligence več pomislekov, med drugim opozarjajo, da so rešitve matematičnih problemov morda res pravilne, ne pa vselej tudi postopki.