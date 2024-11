Iščemo besedo leta 2024

Akcija, ki tradicionalno zaznamuje zadnje tedne leta, je izbor besede leta, ki ga od leta 2016 pripravljajo na ZRC SAZU. Predloge že zbirajo na spletni strani in hkrati pozivajo ljudi, da prispevajo svojega. Beseda (ali besedna zveza), ki jo iščejo, mora kar najbolje opisati iztekajoče se leto, ilustrirati dogajanje in spremembe v družbi, s poudarkom na tem, da gre, če je le mogoče, za nekaj v jeziku relativno novega.

Beseda leta_2024_predlogi 1052449

Odziv je menda že lep in čeravno odseva pesimizem, ki preveva svet v tem letu, hkrati vliva optimizem. »Kljub temu da je raziskava branosti razkrila, da čedalje manj ljudi bere, izbor kaže, da še ni vse izgubljeno in da ima beseda še vedno moč, kar je še zlasti pomembno v letu, ko so v slovenščini spregovorile tudi applove naprave,« je dejala članica strokovne komisije za izbor besede leta in pisateljica. Predloge bodo sprejemali do 17. decembra, nato bo komisija izbrala deseterico finalistk, enajsto besedo pa bo prispevalo Delo.

Zmagovalko, ki bo v glasovanju požela največ podpore, bodo razglasili 7. januarja, prav tako kretnjo leta, za katero na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije že zbirajo predloge. Beseda lanskega leta je bila ujma, kretnja pa solidarnost.