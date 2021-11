Jabolčna mehurčkasta pijača, ki je obnorela svet

Že od nekdaj jih srečujemo v slovenski kulinariki in uživamo v najrazličnejših oblikah: sveža, posušena in v različnih sladicah. Iz njih pridelujemo kis in sok, jih uporabljamo kot priloge, vključujemo v omake, solate … Skratka, Slovenci znamo jabolka spremeniti v marsikaj. Pred kratkim pa smo dobili tudi čisto novo butično proizvodnjo slovenskega kraft ciderja.

Kri ni voda, cider pa ni radler

Maja in Boštjan Pečar sta mlada podjetnika 6. sezone Štartaj Slovenija, ki sta se na podjetniško pot podala s ciljem, da družinsko sadjarsko obrt dvigneta na višjo raven. Poleg družinske vezi ju povezuje neizmerna ljubezen do domače zemlje v Brkinih. Že kot otroka sta očetu in mami rada priskočila na pomoč pri delu v sadovnjaku, zato sta velik del mladosti preživela med krošnjami dišečih jablan. Po očetovi upokojitvi sta se odločila, da ustvarita svojo blagovno znamko in Sloveniji predstavita novo osvežilno pijačo Malner Cider.

FOTO: Aljoša Rebolj

Njegova zgodba se začne v sončnem sadovnjaku, kjer se najprej oberejo sladka jabolka. Ko so zrela jabolka obrana in očiščena, je čas, da se jih zdrobi in iz njih stisne sok. Nato z naravnim postopkom fermentacije najprej nastane jabolčno vino, z drugo fermentacijo pa cider – alkoholna pijača, za katero sta značilna jabolčna aroma in osvežilen okus.

Malner Cider iz domačih slovenskih jabolk

Malner Cider je narejen iz domačih slovenskih jabolk, ki zorijo v sončnem nasadu na robu Brkinov. Nastal je iz Majine in Boštjanove ljubezni do te edinstvene pijače in zaupanja v neizkoriščen potencial slovenskega sadjarstva. Uporaba lokalnih surovin in kraft proizvodnja mu dajeta pristen sadni okus in trajnosten pečat.

Malner Cider je na voljo v dveh različicah – Malner Auster s 4,4 ‰ alkohola in Malner Bora s 5,8 ‰ alkohola. Oba vsebujeta vsaj 90-odstotni sadni delež jabolk, ki jih Maja in Boštjan v cider predelujeta v butični proizvodnji na robu Brkinov.

FOTO: Aljoša Rebolj

Čeprav je cider pri nas še novost v naboru alkoholnih pijač, zaradi svoje sadne arome in nežnih mehurčkov hitro pridobiva oboževalce. Privoščite si ga lahko, ko si zaželite osvežitve ali kot alternativo vinu in pivu. Poiščite Malner Cider v trgovinah Interspar in izbranih trgovinah Spar po vsej Sloveniji ter z nakupom podprite svežo podjetniško energijo.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

