Kaj morate vedeti, preden začnete graditi ali obnavljati dom

Slovenci radi gradimo domove. Največkrat zgradimo prevelike, z idejo, da bodo v njih nekoč živeli še vnuki vnukov. A v zadnjih letih smo postali bolj racionalni in pogosteje gradimo manjše hiše, prilagojene dejanskim potrebam in sodobnemu načinu bivanja. Smo narod graditeljev in lastnikov, kar potrjuje tudi statistika: 76 odstotkov prebivalcev živi v lastni nepremičnini, kar nas uvršča med države z najvišjo stopnjo lastništva v Evropi. Zato je izjemnega pomena, da se gradnje ali obnove doma lotimo premišljeno.

Več kot štiri stene

Hiša ni serijski izdelek s trgovinske police – vsaka je unikatna zgodba, ki odraža vrednote in potrebe tistih, ki bodo v njej bivali. Gradnja ali obnova ni le velika finančna naložba in tehnična dovršenost, temveč je predvsem osebna in čustvena zaveza v prihodnost, kjer bomo ustvarjali spomine in (vedno) našli toplo zavetje doma. Prav zato je ključno, da že v fazi načrtovanja poiščemo prave informacije, strokovno podporo in funkcionalne rešitve.

Izkoristite številna brezplačna strokovna svetovanja na sejmu Dom Arhitekturno svetovanje – brezplačna 30-minutna svetovanja z arhitekti

– brezplačna 30-minutna svetovanja z arhitekti Gradbeni inštitut ZRMK – nasveti o gradnji, prenovi, notranji opremi in zdravem bivalnem okolju

– nasveti o gradnji, prenovi, notranji opremi in zdravem bivalnem okolju Mreža ENSVET – Eko sklad – strokovno energetsko svetovanje o izolaciji, prezračevanju, obnovljivih virih energije in subvencijah

– strokovno energetsko svetovanje o izolaciji, prezračevanju, obnovljivih virih energije in subvencijah Brezplačen 3D-izris kopalnice – svetovanje pri načrtovanju in izbiri materialov za prenovo kopalnice na razstavnem prostoru Topdom in Merkur

– svetovanje pri načrtovanju in izbiri materialov za prenovo kopalnice na razstavnem prostoru Topdom in Merkur Več kot 400 podjetij na sejmu Dom ponuja tudi individualna svetovanja o izdelkih, materialih, storitvah in tehnologijah Rezervirajte si mesto na brezplačnih svetovanjih na spletni strani www.sejemdom.si!

Kaj prinaša prihodnost bivanja

Gradbeni materiali so vse bolj ekološki, z velikim poudarkom na recikliranih in obnovljivih virih, ki ne le izboljšujejo toplotno zaščito domov, temveč so tudi prijaznejši do okolja. Pametni domovi postajajo standard – avtomatizacija razsvetljave, ogrevanja in varnostnih sistemov omogoča večje udobje in nižje stroške bivanja. Ogrevalni in prezračevalni sistemi se vse bolj prilagajajo nizkoenergijskim objektom, pri čemer izstopajo napredne toplotne črpalke z višjimi izkoristki. Hkrati pa sončne elektrarne s hranilniki energije ponujajo korak proti popolni energetski neodvisnosti.

Trendi, ki jih lahko doživite na sejmu Dom

Zunanje površine postajajo podaljšek bivalnega prostora, z letnimi kuhinjami, domačimi rastlinjaki in udobnimi zunanjimi dnevnimi prostori. Tudi prenove so vse bolj dostopne – montažne pergole, nadstreški in modularne ograje omogočajo hitro preobrazbo doma brez velikih gradbenih posegov.

Kljub tehnološkim inovacijam pa ostajajo preverjeni materiali, kot so masiven les in zidaki, še vedno nepogrešljivi zaradi svoje trpežnosti in estetske vrednosti. Kakovostna okna in vrata zagotavljajo boljšo izolacijo in večjo varnost, preizkušeni ogrevalni sistemi, kot so kamini na pelete in talno gretje, pa ostajajo sinonim za udobno bivanje.

Vse novosti in klasike, od prvih temeljev do zadnje strešne kritine, bo mogoče pobližje spoznati na sejmu Dom, kjer bo več kot 400 podjetij predstavilo široko ponudbo izdelkov, materialov, storitev in tehnologij.

Sejem Dom je največji in najbolj obiskan graditeljski sejem v regiji. Letos se bo predstavilo več kot 400 podjetji. FOTO: Žiga Koren

Zakaj je sejem Dom eden najbolj obiskanih sejmov na Gospodarskem razstavišču

Gradnja in obnova zahtevata prave informacije, kakovostne materiale in preverjene rešitve. Sejem Dom na enem mestu združuje več kot 400 podjetij, najnovejše materiale, inovativne rešitve in izbrane strokovnjake s področja gradnje in obnove. Na sejmu lahko primerjate, preizkusite in pridobite ekskluzivne ponudbe, obenem pa izkoristite brezplačna svetovanja arhitektov, gradbenikov, statikov in energetikov. Z dolgoletno tradicijo – letos že 63. po vrsti – ostaja sejem Dom največji in najpomembnejši graditeljski dogodek v regiji, ki vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev.

SEJEM DOM 5.–9. marec 2025, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Naročnik članka je Gospodarsko razstavišče.