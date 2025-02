Kako se pripraviti na zimske počitnice

Zimske počitnice so pred vrati, za prave zimske radosti pa bo marsikdo skočil čez mejo, na večja in bolj zasnežena smučišča. A tako kot pri vsakem potovanju in izletu je tudi pri smučarskih počitnicah morda še najbolj pomembna priprava. Tisto, česar ne predvidimo, je običajno največji izziv.

Izbira smučarske destinacije

Osojščica FOTO: Shutterstock

Pri izbiri idealnega smučišča upoštevajte svoje smučarske sposobnosti. Če ste začetnik, izberite smučišča s širokimi in lažjimi progami, kjer boste lahko brezskrbno vadili. Napredni smučarji in deskarji pa boste zagotovo uživali na zahtevnejših terenih, daljših progah ali celo smučiščih za prosto smučanje. Cena smučarskih vozovnic, oddaljenost destinacije in trajanje počitnic pa so še drugi dejavniki, ki vplivajo na vašo odločitev.

Preden stopite na smučarske proge, preverite svojo opremo in vremenske razmere

Smuka je lahko zabavna in varna, če se držite osnovnih pravil. FOTO: Depositphotos

Pri pripravi na smučanje je pomembno stanje vaše opreme. Ta vam mora biti prav in tehnično brezhibna, da omogoča varno smuko. Poleg tega za vse užitke na snegu ne pozabite na nepremočljiva in topla oblačila.

Preden se odpravite na smučarske proge, preverite tudi vremensko napoved in stanje snega. Vremenske razmere lahko hitro vplivajo na varnost smučarjev – močan veter, sneženje ali dež lahko spremenijo pogoje na smučišču in povzročijo težave. Včasih je bolje počakati na boljše vreme.

Z aplikacijo Triglav Vreme lahko enostavno spremljate napoved za prihodnje dni in si ogledate trenutne snežne razmere za 21 smučišč po Sloveniji, 12 smučišč v Avstriji in 5 v Italiji.

Varnost na smučišču – pravila in zaščita

Smuka je lahko zabavna in varna, če se držite osnovnih pravil. Mednarodna FIS pravila, kot so pravilno prehitevanje, prilagajanje hitrosti in ustavljanje na varnem mestu, so ključna za varnost vseh na smučišču. Poleg tega je smučarska zaščitna oprema, predvsem čelada, skoraj nujna. Na nekaterih tujih smučiščih je uporaba čelade za mlajše od 18 let obvezna, saj lahko reši življenje. Pomembno pa je tudi vedeti, kako poiskati pomoč v primeru nesreče na smučišču.

V Sloveniji priporočamo, da imate na smučišču vsaj zavarovanje odgovornosti, saj lahko v primeru poškodbe drugega smučarja finančno odgovarjate za nastalo škodo. V tujini so takšni odškodninski zahtevki lahko precej višji, zato je na smučiščih v Italiji zavarovanje odgovornosti že obvezno. Če se odpravljate v tujino, je pri Zavarovalnici Triglav zavarovanje odgovornosti že vključeno v vse pakete zavarovanja potovanj v tujino.

Pred odhodom pomislite na zavarovanje

Sodelujte v nagradni igri za mesto na Akademiji varnega smučanja, ki bo 22. 3. 2025 na Osojščici. FOTO: Getty Images

Zavarovanje potovanj v tujino se vam morda zdi nepotrebno, saj imate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. A ta ne krije nujno zdravstvenih storitev v celoti, ne krije prevoza zavarovanca v domovino ali helikopterskega prevoza v bolnišnico, stroški katerega se začnejo pri 3.000 evrih. Vse to in tudi morebitne stroške izdaje novih dokumentov, zlorabe plačilnih kartic, ukradene prtljage in opreme do različnih kritij krijejo zavarovalni paketi, ki jih preprosto sklenete po spletu.

Za daljše in posledično dražje počitnice v tujih smučarskih središčih je smiselno razmisliti tudi o dodatnem zavarovanju odpovedi potovanj. Tako se boste izognili morebitnim nepričakovanim stroškom, če bi morali svoje počitnice zaradi bolezni ali drugih razlogov odpovedati. Zavarovanje vam namreč povrne že plačane stroške, ki bi jih sicer krili sami.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.