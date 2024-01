Hitrejša pot do specialista

Dolge čakalne vrste na nekatere specialistične preglede kljub različnim ukrepom države še vedno ostajajo pereča težava slovenskega javnega zdravstva. Drži, da se na nekaterih področjih razmere izboljšujejo, a v večini primerov Slovenke in Slovenci še vedno dolgo čakamo na specialistične preglede in obravnavo na napotnico. Mnogi posamezniki zato iščejo načine, kako bi do zdravstvenih storitev prišli hitreje v zasebnem sektorju. Žal pogosto ne vedo, kam se lahko obrnejo za zasebne storitve in kako poteka zdravljenje. Pogosto je tudi finančni zalogaj prevelik.

Drugi izziv, pred katerim so se v zadnjem času znašli številni, je dostopnost osebnih zdravnikov. Ne nazadnje še vedno veliko prebivalcev Slovenije sploh nima izbranega osebnega zdravnika. Ker so osebni zdravniki običajno prvi, pri katerih iščemo pomoč, ko imamo zdravstvene težave, so ti zelo obremenjeni. Zato se hitro zgodi, da ob nenehno zasedenih telefonskih linijah težko prikličemo ordinacijo. Kadar težave niso urgentne, dobimo termin šele čez nekaj dni, potem ko smo morda že nekaj dni čakali na zvezo. Omenjeno je posledica preobremenjenosti družinskih zdravnikov, ki izvira iz dejstva, da jih je glede na potrebe zdravstvenega sistema premalo.

Zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco

Naštete izzive zdravstvenega sistema naslavljata zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco in storitev Halo Doktor Zavarovalnice Generali, ki imetniku zavarovanj omogoča hitrejši in enostavnejši dostop do osebnega zdravnika na daljavo, specialistov in zdravljenja.

Zavarovanje Specialisti z asistenco omogočajo hitro in enostavno obravnavo pri zdravniku specialistu. Foto Generali

V praksi to pomeni, da zavarovanec lahko pokliče osebnega zdravnika prek storitve Halo Doktor ali pokliče asistenčni center, kjer ga, glede na njegove potrebe, vodijo skozi celoten proces specialističnega zdravljenja – od pomoči pri izboru izvajalca do naročila na pregled, diagnostiko, operacijo ali rehabilitacijo.

Zakaj izbrati zavarovanje Specialisti z asistenco? Hitro in preprosto do specialista, diagnostičnih preiskav in zdravljenja, vključeni so tudi operacije in rehabilitacija ter preventivni pregledi.

Do pregleda pri specialistu običajno že v 10 dneh.

V sklopu zavarovanja je na voljo tudi storitev Halo Doktor – video ali telefonski posvet z osebnim zdravnikom na daljavo.

Če nimate napotnice za specialista, vas lahko Halo Doktor zdravnik po posvetu napoti na specialistični pregled v okviru zavarovanja.

Zavarovanje omogoča tudi pridobitev drugega zdravniškega mnenja.

Mreža odličnih zdravstvenih centrov po Sloveniji.

Prijazno in učinkovito osebje asistenčnega zdravstvenega centra, ki vas vodi skozi zdravljenje – od pomoči pri izboru izvajalca storitev, urejanja termina pregleda do obveščanja ter plačila vseh storitev, ki so vključene v zavarovanje.

Visoko zadovoljstvo naših zavarovancev: povprečna ocena zadovoljstva z zdravstveno obravnavo: 4,9/5 (vir: Medifit, anketa o zadovoljstvu z Asistenco Zdravje Generali, 2023).

Izbirate lahko med štirimi paketi zavarovanj ali se odločite za osnovni paket in ga dopolnite s kritji po svojih potrebah.

Člani Generalijevega programa ZAME lahko zavarovanje Specialisti z asistenco sklenejo do 35 odstotkov ugodneje. Včlanitev je hitra in varna ter ni omejena zgolj na Generalijeve zavarovance.

Zavarovalnica uredi plačila vseh storitev, ki so v sklopu zavarovanja.

Kadar imamo zdravstvene težave, si želimo hitre rešitve. Foto Generali

Osebna izkušnja z zavarovanjem Specialisti z asistenco Maja je navdušena športnica. Med rekreativnim igranjem odbojke na mivki je kot že mnogokrat skočila, ob pristanku pa je začutila pekočo bolečino v kolenu. Takoj je zaslutila, da je s kolenom nekaj hudo narobe. Rentgen na urgenci ni pokazal realnega stanja, zato so jo napotili na magnetno resonanco. Asistenca zdravje, ki jo je poklicala, ker je imela sklenjeno zavarovanje Specialisti z asistenco, ji je v nekaj dneh uredila magnetno resonanco in prvi pregled pri ortopedu. Takrat je izvedela, da ima pretrgane skoraj vse vezi v kolenu in poškodovan meniskus. Očitno šokirani Maji je ortoped predstavil diagnozo in možnosti zdravljenja. Z izvidom ortopeda so ji na Asistenci zdravje uredili naslednji pregled, operacijo, ki so jo opravili v zasebnem zdravstvenem centru, in fizioterapije. Rehabilitacija tudi devet mesecev po posegu še traja, a Maja že hodi in se veseli dne, ko se bo lahko spet ukvarjala s športom.

Storitev Halo Doktor omogoča enostaven posvet z osebnim zdravnikom. Foto Generali

Ko je osebni zdravnik le klic stran

Storitev Halo Doktor je vključena v Zavarovanje Specialisti z asistenco in omogoča zavarovancu hiter in enostaven dostop do osebnega zdravnika prek video klica ali telefona. Pogovor lahko opravimo ob izbranem terminu ali pa se odločimo za termin takoj, kar pomeni v roku približno 15 minut. Storitev Halo Doktor je na voljo vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih, med 6. in 22. uro. Zdravnik na drugi strani vam bo na voljo toliko časa, kolikor bo potrebno, čeprav večina pogovorov traja okoli 15 minut.

Ali lahko osebni zdravnik postavi natančno diagnozo »na daljavo«, brez osebnega stika, se ob takšnih storitvah sprašuje marsikdo. Specialist družinske medicine Žiga Hladnik, dr. med., odgovarja: »Ključnega pomena za postavitev diagnoze je zgodba o razvoju težav, ki nam jo pove bolnik. Tudi pri običajnem pregledu s pogovorom pridobimo od 80 do 90 odstotkov podatkov za postavitev diagnoze. Iz izkušenj lahko povem, da telesni pregled, laboratorijske preiskave in slikovne preiskave v večini primerov dajo manj informacij kot pogovor. Niso pa nepomembne. Diagnoza po video klicu je praviloma delovna diagnoza. To pomeni, da govorimo o določeni verjetnosti za bolezen.«

Glavne prednosti storitve Halo Doktor Storitev je na voljo vsem imentnikom zavarovanja Specialisti z asistenco.

Omogoča telefonski ali video posvet z osebnim zdravnikom na daljavo.

Video posvet z osebnim zdravnikom je mogoč vse dni v letu, tudi med prazniki, med 6. in 22. uro.

Na posvet se lahko naročite takoj (običajno v roku 15 minut) ali ob želeni uri.

Osebni zdravnik na daljavo vam je voljo za vaša zdravstvena vprašanja ali razlago izvidov, lahko pa vas napoti na nadaljnje specialistično zdravljenje.

Povprečna ocena zadovoljstva s Halo Doktor (vir: Medifit, anketa o zadovoljstvu s storitvijo Halo Doktor, 2023): ocena zdravnika 2,98/3 ocena izvedbe klica 2,94/3.



Drugo zdravniško mnenje je bolnikova pravica

Kadar kupujemo novi pametni telefon, avtomobil ali morda pralni stroj, običajno naredimo manjšo raziskavo in preverimo različne možnosti. Kadar pa se naše vprašanje dotika našega zdravja ali zdravja naših bližnjih, se običajno zadovoljimo s prvim mnenjem, ki ga dobimo pri zdravniku. Četudi bi nam dodaten pogled na našo zdravstveno težavo lahko pomagal tako v zdravstvenem kot finančnem smislu. Prav je, da zaupamo svojemu lečečemu zdravniku, saj je strokovnjak na svojem področju, a je posebno pri diagnozah, ki lahko močno spremenijo naše življenje, dobro poiskati tudi drugo mnenje.

Vsak bolnik ima pravico do drugega mnenja. Foto Generali

Dejstvo je, da ima pravico do drugega zdravniškega mnenja vsak bolnik, a jo izkoristi le malokdo. Največkrat so v ozadju pomisleki o stroških, času in trudu, ki jih je treba vložiti v iskanje drugega specialista. Nemalokrat pa se niti ne zavedamo, da imamo to pravico. Pogosto nam je nerodno, da bi izrazili nestrinjanje z zdravnikovo diagnozo, ali pa se bojimo, da bo specialist, če bomo izrazili željo po drugem mnenju, užaljen. Verjetno vas bo zelo presenetilo, a zdravniki drugo mnenje pogosto pozdravljajo – še posebno, ko ga podajo strokovnjaki iz tujine, s katerimi sicer ne morejo sodelovati.

Drugo mnenje tudi v javnem zdravstvu

V Zakonu o pacientovih pravicah je zapisana pravica do drugega zdravniškega mnenja, pri čemer jo lahko v okviru javnega zdravstvenega sistema za oceno istega bolezenskega stanja brezplačno uveljavljamo le enkrat. Samoplačniško drugo mnenje pa ni omejeno in ga lahko pridobimo kjerkoli in kadarkoli.

Hitra diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija pomenita hitrejšo vrnitev v aktivno življenje. Foto Generali

V okviru zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco v zavarovalnici Generali ponujajo tudi kritje Drugo mnenje. Kritje nam omogoča, da na svojo željo pridobimo pisno mnenje mednarodnih strokovnjakov v zvezi z našim zdravstvenim stanjem, postavljeno diagnozo oziroma pregled predlaganega načina zdravljenja. Za prevod celotne dokumentacije in nato tudi tujega strokovnega mnenja poskrbi zavarovalnica, prav tako ni potrebe, da bi potovali v tujino.

