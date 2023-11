Keysoffov črni petek: 2021 Pro stane le 25,24 € v omejenem času

Čeprav se črni petek pogosto povezuje z velikimi popusti za elektroniko, modo in naprave, je to tudi odlična priložnost za tehnološke navdušence in strokovnjake, da dobijo nekaj neverjetnih ponudb za programsko opremo. Kot je znano, je Microsoft Office na svetu najbolj razširjen paket programske opreme za poslovno produktivnost. Trenutno več kot 1,2 milijarde uporabnikov po vsem svetu uporablja izdelke Office. Računalniki se vklopijo in pojavi se znani logotip za aktivacijo. Da bi se izognili tovrstnim prekinitvam, je treba program Office aktivirati. Sicer pa njegova najpogosteje uporabljena programska oprema, in sicer Excel, pomaga organizirati podatke in tabele, Word je uporaben za dokončanje dela z besedilom, PowerPoint pa naredi vaše predstavitve privlačnejše.

Zato Keysoff na črni petek začenja veliko razprodajo, ki zajema številne kategorije programske opreme, kot so originalna in zakonita Pisarna 2021 Pro z najnižjo ceno in ekskluzivno prodajo le za 25,24 €, Windows 10 Pro le za 8,48 € in 2021 Home & Business Edition le za 42,99 €. Pisarno Office 2021 Pro in operacijski sistem Windows 11 Pro lahko kupite tudi skupaj za samo 36,99 €. Še pomembnejše pa je, da lahko operacijski sistem Windows 10 Pro brezplačno nadgradite na operacijski sistem Windows 11 Pro. Tako bodo po nakupu vse bistvene Microsoftove aplikacije za vedno na voljo brez težav z mesečnimi plačili. Pozorno, ta razprodaja ob črnem petku pri podjetju Keysoff traja le en teden!

Keysoff ceni vsako stranko in si prizadeva, da bi jim prinesel največje koristi. Keysoff ne bo zlorabil vašega zaupanja! Nakup vseživljenjske in cenovno ugodne programske opreme v podjetju Keysoff je pametna odločitev leta 2023. Keysoff dosega 4,9 od 5 točk na strani Trustpilot, kar pomeni, da so z visokokakovostnimi storitvami podjetja Keysoff zadovoljne številne stranke. Vsak izdelek podjetja Keysoff ima podrobno stran. Osebje je za vas pripravilo podrobne informacije o izdelku, vključno z združljivimi računalniki, lastnostmi izdelka, sistemskimi zahtevami, prenosi itd. Pred nakupom lahko podrobno preberete glede na svoje potrebe! Po plačilu boste v nekaj minutah po elektronski pošti prejeli kodo, ki jo lahko unovčite v svojem računu. Da ne bi zamudili pošte, preverite tudi mapo za neželeno pošto! Če imate kakršna koli vprašanja, lahko to sporočite 7/24 strokovni ekipi za pomoč strankam Keysoff, ki bo vaše težave rešila s svetlobno hitrostjo.

(Stik s podjetjem Keysoff: service@keysoff.com).

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius LTD