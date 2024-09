Kilometre solidarnosti je zbiralo kar 1.800 tekačev

Dogodek, ki združuje ljubitelje teka in narave z dobrodelno noto, je letos znova navdušil številne tekače in navijače. Poleg preizkusa telesne vzdržljivosti Triglav tek vsako leto znova poudarja pomen gibanja in zdravega načina življenja, solidarnosti in skrbi za najranljivejše v naši družbi.

Tekači vseh generacij so se na 12. Triglav teku v osrčju narave ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in v družbi vrhunskih športnikov preizkusili na tradicionalnih trasah: teku na 10 in 5 km, družinskem teku in otroškem teku Kuža Pazi (tekači na polmaratonski razdalji pa zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov na trasi preizkušnje niso mogli dokončati). Skupaj so torej udeleženci pretekli več kot 9000 kilometrov. Letošnja novost je bila vključevalna trasa za gibalno ovirane osebe.

Več kot tekmovanje

Med vrhunci dogodka je bila zagotovo nova trasa, namenjena gibalno oviranim osebam, ki je simbolizirala sporočilo o vključevanju vseh, ne glede na telesne sposobnosti.

Vključevalno traso v dolžini 1400 metrov so gibalno ovirane osebe oz. osebe z različnimi preizkušnjami v bolezni premagale brez merjenja časa. Tudi letos so bili prisotni otroci iz Inštituta Zlate pentljice, vsi tekači pa so prejeli medalje, ki so jih pomagali izdelati v Varstveno-delovnem centru Kranj.

Čeprav se ga vsako leto udeležijo tudi vrhunski tekači z zavidljivimi rezultati, Triglav tek presega te dimenzije. »Triglav tek je več kot lov za časom in merjenje moči. Je dogodek, ki spodbuja gibanje in zdrav način življenja, združuje ljubezen do športa in narave ter skrb za najranljivejše v naši družbi. Letos smo posebno pozornost namenili vključenosti vseh, tudi oseb z različnimi ovirami. Ni namreč vedno in za vse glavno biti prvi, temveč je pomembno imeti pogum sodelovati, vztrajati, ostati na stezi,« je ob 12. Triglav teku povedala Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav.

Triglav tek je tradicionalno posvečen najranljivejšim članom naše družbe – Skupina Triglav na dogodku že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam. Tudi letos so tekači s svojo udeležbo podprli Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki je prejelo finančna sredstva v višini 16.000 evrov.

Ko zate navijajo vrhunski športniki

Triglav tek že vsa leta podpirajo tudi številni slovenski vrhunski športniki. Letos so za tekače ob trasah in v ciljni ravnini navijali Jakov Fak, Timi Zajc, Peter Prevc, Žan Košir, Rok Marguč, Lara Rajterič, Robi Kogovšek in Andraž Šporar. Prireditev so popestrili glasbeni ritmi Samuela Lucasa & The Groove Station in akrobacije skupine Dunking Devils.

Skupina Triglav z dogodkom javnost spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu in h gibanju, ki pomembno pripomoreta k telesnemu in duševnemu zdravju posameznika.

Prebolel raka in si izpolnil obljubo: pretekel 10 kilometrov

Osemnajstletni May Volavšek je pred nedavnim prebolel raka, na Triglav teku pa pretekel 10 km. »Na Triglav tek so me povabili v Inštitutu Zlate pentljice, da bi navdihnil vse najstnike, ki se ali se še bodo soočili s podobnim položajem kot jaz. Gibanje zame nikoli ni bila ovira, bolj veselje. Vedno je to bil razlog, da smo se s prijatelji srečali in šli v naravo. Z diagnozo rak se je zame vse oddaljilo, vendar sem si obljubil, da se bom trudil, da bo kmalu spet normalno. To sem danes s tekom še potrdil,« je povedal May Volavšek.

Triglav tek obenem prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in je del trajnostno naravnanega delovanja Skupine Triglav. Tudi letos so organizatorji dogodka trajnosti namenili posebno pozornost. Med drugim so si lahko tekači postregli s toplim obrokom iz lokalno pridelane hrane, organizatorji in obiskovalci pa so si s skupnimi močmi prizadevali, da naravo Posestva Brdo pri Kranju ohranijo čisto.

12. Triglav tek v številkah: 12 let Triglav teka = več kot 18.000 tekačev

18.000 tekačev = 135.000 pretečenih kilometrov

12 let Triglav teka = skoraj 3500 otrok, ki so se udeležili teka Kuža Pazi

12. Triglav tek = 16 slovenskih športnikov, ambasadorjev, ki na dogodku navijajo za tekače

12. Triglav tek = 16.000 evrov za društvo Slojenčki

12 let Triglav teka = 186.000 evrov donacij za zdravstvene ustanove

