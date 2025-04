Škoda na vozilu vas ne ujame več nepripravljenih

Nekaterim jutra polepša vonj kave, drugim dobra novica. A včasih se dan začne čisto drugače – z razbito lučjo na avtomobilu ali poškodbo na dopustu. Takrat si želite predvsem eno: da se stvari hitro uredijo in da niste sami.

V nepričakovanih trenutkih je zlata vredno, da lahko vse uredite kar z nekaj kliki. Brez klicev, čakanja in papirologije. Digitalne rešitve, kot je aplikacija i.triglav, so nastale prav za takšne situacije – da vam prihranijo čas in živce, ko jih najbolj potrebujete.

Kako je to videti v praksi?

i.triglav – poslovalnica na dosegu klika

i.triglav je pravi odgovor na potrebe sodobne družbe in potrošnikov, ki na vsakem koraku iščejo hitro in učinkovito pomoč. Združuje namreč vse tisto, kar ste včasih opravili fizično, torej v živo in z obiskom poslovalnice. Gre za sodobno in varno aplikacijo, v kateri so na voljo vse ključne storitve Zavarovalnice Triglav. V njej lahko tako sklenete novo zavarovanje ali ga podaljšate, prijavite škodo in spremljate status škodnega zahtevka in tudi na primer dobite hiter vpogled nad svojimi naložbami, ki jih lahko na daljavo tudi upravljate. Pa poglejmo dva primera sogovornikov, ki sta orisala, kako sta v praksi in v nekaj klikih našla izhod iz stresne situacije.

»Zjutraj me je čakalo neprijetno presenečenje, ki mi je skoraj pokvarilo dan«

Marko iz Ljubljane živi v strnjenem blokovskem naselju, kjer je boj za parkirna mesta kar resen in včasih precej »surov«. Ko se je pred enim mesecem zjutraj odpravljal v službo, ga je pričakalo neprijetno presenečenje. Avto je bil poškodovan, po celem zadnjem boku je zagledal dolgo rdečo črto, ki je jasno nakazala, da se je vanj konkretno naslonil sosedov avto. »Najbolj od vsega me je spravilo v stres dejstvo, da bom moral spet veliko časa preživeti s papirji v roki in različnim pooblaščenim osebam razlagati, kaj se je zgodilo. A na srečo sem se spomnil, da sem si pred dvema tednoma naložil novo aplikacijo i.triglav, in slaba volja je nekoliko popustila,« se spominja Marko, ki je tako kar po telefonu izpolnil škodni zahtevek.

»Vse urejam prek telefona, zato je to zame dobrodošla novost«

Jerneja iz Kranja pravi, da je pametni telefon njen najboljši prijatelj ali kar osebni asistent. Ne zaradi klicev in brskanja po družbenih omrežjih. Prek telefona rada ureja svoje življenje – ker je veliko na poti, nima časa, da bi sedla za računalnik ali opravljala dolge klice, da bi uredila svoje vsakodnevne obveznosti. Tako je tudi pri sklepanju in podaljševanju zavarovalnih polic. »Res imam rada red in vse na svojem mestu. In i.triglav je aplikacija, ki mi je pisana na kožo. Zadnjič sem na vlaku podaljšala zavarovanje za avto. Ko smo dobili kužka, sem ga prav tako zavarovala kar prek telefona,« in ker je zelo preudarna in pazljiva, razmišlja tudi o prihodnosti. Že pred leti je prek Zavarovalnice Triglav sklenila življenjsko naložbeno zavarovanje in zdaj lahko prek i.triglava preverja, kakšno je stanje na njenem naložbenem računu.

Aplikacija i.triglav omogoča večji nadzor, hitrejše odzive in pregled nad vašim zavarovalnim portfeljem. FOTO: GettyImages

Sodobni pristopi po meri strank

Podobnih zgodb s srečnim koncem je v Zavarovalnici Triglav še veliko, saj svojo ponudbo ves čas prilagaja tako trendom poslovanja kot tudi željam in zahtevam strank, ki iščejo po eni strani zanesljivega partnerja, ki jim bo podal roko ravno v najbolj kritičnih življenjskih okoliščinah, in hkrati nekoga, ki jim bo poenostavil življenje in jih omogočal hitro upravljanje zavarovalnih in naložbenih polic.

V Zavarovalnici Triglav poleg mobilne aplikacije i.triglav ponujajo še druge aplikacije, ki omogočajo, da so informacije vedno pri roki – doma, v službi ali na poti.

Spoznajte digitalni trojček Zavarovalnice Triglav, ki vam olajša vsakdan: digitalno poslovalnico i.triglav, Drajv, ki spremlja in ocenjuje vaše vožnje, in Triglav vreme, priljubljeno aplikacijo, ki vam bo pomagala spremljati vremenske napovedi na drugačen način.

FOTO: Gettyimages

Vaš osebni zavarovalni svetovalec – vedno z vami

Digitalna poslovalnica i.triglav je namenjena vsem strankam Zavarovalnice Triglav, ki cenijo udobje in enostavnost pri upravljanju svojih zavarovanj. Uporaba aplikacije je preprosta: najprej si jo prenesete na svoj pametni telefon (na voljo je za Android in iOS), nato pa se vanjo registrirate s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila enega izmed ponudnikov (npr. SIGEN-CA, AC NLB, Halcom-CA ali Poštar®CA). Takšen način prijave zagotavlja visoko stopnjo varnosti in zaščito osebnih podatkov.

Ko enkrat vstopite v svoj digitalni profil, imate dostop do vseh pomembnih informacij – od polic, statusov zahtevkov, naložbenih sredstev pa vse do možnosti za sklepanje in urejanje zavarovanj. Poleg tega vam registracija v i.triglav prinese dodatni Triglav komplet popust‍⁠.

Aplikacija i.triglav prinaša več kot le udobje – omogoča vam večji nadzor, hitrejše odzive in pregled nad vašim zavarovalnim portfeljem kjer koli in kadar koli. Brez čakalnih vrst, zamudnega usklajevanja terminov in nepotrebne papirologije. To je poslovalnica prihodnosti, ki je vedno na dosegu roke. Z digitalnimi orodji, kot je i.triglav, Zavarovalnica Triglav dokazuje, da zna prisluhniti sodobnemu uporabniku in mu ponuditi orodja, ki resnično olajšajo vsakdan.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav