Končno za vas: cenejše razvajanje z veliko začetnico

Kartice Visa vam omogočajo več izjemnih doživetij

Družinska zabava

Razvajanje z veliko začetnico

Adrenalinsko doživetje

Izberite svoje najljubše doživetje. FOTO: Visa

Ugodnosti po vsem svetu

lahko živite svoje sanje tudi izven slovenskih meja. Z ekskluzivnimi ponudbami lahko prenočite v luksuznih hotelih, najamete avtomobile po ugodnejši ceni in kupujete s popustom v najbolj prestižnih modnih trgovinah. Odkrijte vse o ugodnostih in vstopite v svet užitkov, zadovoljstva in doživetij s kartico Visa.

Nakupujte varno in brezstično

Nov ekskluzivni parfum? Dodaten popust v ekskluzivni modni trgovini? Cenejše razvajanje v prestižnih termah ali še bolj doživeti izleti za vso družino? Se sliši mikavno?To je pridih poletja, ki ga lahko ujamete še letos. In ker je poletje čas dopustov, razvajanja in aktivnega preživljanja prostega časa, boste še lažje izbrali razvajanje, ki bo najbolje popestrilo zadnje avgustovske dneve. Zato izkusite novo raven lahkotnosti bivanja in preživljanja prostega časa s kartico Visa Dovolite si, da boste v letošnjo jesen vstopili spočiti in polni iskrive energije za lažji vklop v vsakodnevno rutino. Z novim partnerskim programom ugodnosti , ki jih Visa Europe in njeni izbrani partnerji podarjajo imetnikom kartic Visa, bo zaključek poletja še imenitnejši.Izbrani slovenski ponudniki so namreč za vas pripravili različne ugodnosti, ki jih boste nedvomno sprejeli z nasmehom.Z ugodnostmi Visa Europe si lahko pričarate prav poseben dan v prestolnici.je pripravil prav prisrčno darilo ob nakupu vstopnice, ljubitelji zgodovine pa boste uživali v izjemnih izbranih doživetjih, ki jih ponujain to kar 10 % ceneje.S karticami Visa se lahko vrazvajate za kar do 30 odstotkov ceneje in izkoristite razkošne lepotne ugodnostiVse, ki prisegate na najnovejše trende, včakajo parfumi, kozmetika, oblačila in po novem tudi oddelek zdrave prehrane, vvas pričakujejo najnovejši modni kosi, vpa poiščite svoj unikatni izdelek slovenskega sodobnega oblikovanja, ki bo ogrel srce in podprl majhna slovenska podjetja. Vsak nakup z izbrano kartico Visa vas nagradi z darilcem ali dogovorjenim popustom.Ob plačilu s kartico Visa vam pri-ju podarijo 10 % popust na izbrane komercialne programe varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem ter prav posebno darilo: adrenalinsko vožnjo v AMZS Centru kartinga in moto športa.Visa je ena izmed najbolj prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk. Poleg izjemnih ugodnosti zagotavlja tudi najvišjo stopnjo varnosti pri plačevanju z vašo, kjer koli želite biti.Z brezstično kartico pa je plačevanje vselej udobno in enostavno. Za plačevanje lahko uporabite tudi svoj mobilni telefon. Svojo kartico Visa dodajte v mobilni telefon, ga prislonite na znak za brezstično plačevanje in plačilo bo izvedeno.Naročnik oglasne vsebine je Visa