Krzneni vložki, flanelaste srajce in grelniki

Letošnji december na Dunaju je bil hladen, siv, meglen, skoraj brez sonca, z veliko vlage v zraku, občasno z dežjem, tudi sodro. Vremensko depresivno vzdušje pa ni vplivalo na navdušenje množic, ki so pred prazniki kupovale božična darila. Kljub temu prodaja na drobno na Dunaju in v vsej Avstriji še ne dosega prihodkov blizu rekorda iz leta 2019, pred izbruhom pandemije covida-19.

Mariahilferstrasse, tako rekoč največje avstrijsko nakupovalno središče, pa tudi druge nakupovalne ulice na Dunaju so bile v adventnem času, ne le ob petkih in sobotah, polne ljudi. Ulice, mestni prevoz, muzeji in drugi javni prostori avstrijske prestolnice so v zadnjih tednih veliko bolj oblegani kot lani ob koncu leta. V letošnjem novembru so imeli denimo na dunajskem letališču Schwechat dobrih 1,88 milijona potnikov. To je za skoraj 69 odstotkov več kot novembra 2021, a še vedno za dobro petino manj kot v rekord­nem predpandemičnem letu 2019.

Peta četrtina

December je najpomembnejši mesec za skoraj vse segmente avstrijske trgovine na drobno. Za veliko večino trgovcev je to »peto četrtletje«, poudarja Rainer Will, predsednik trgovskega združenja Handelsverband. Po padcu prometa v letih 2020 in 2021 je prodaja letos oživela, a je še daleč od rekordnih let. Izsledki raziskave o vedenju potrošnikov, objavljeni sredi decembra, kažejo, da je povprečno avstrijsko gospodinjstvo letos za božična darila odštelo okoli 395 evrov. To je za približno 15 odstotkov manj kot leta 2021 (463 evrov) in tudi leta 2019 (464 evrov).

Letošnji december na Dunaju je bil hladen, siv, meglen, a vremensko depresivno vzdušje pa ni vplivalo na predpraznično nakupovalno mrzlico. FOTO: Lisa Leutner/ Reuters

Višji znanstveni sodelavec na uglednem avstrijskem inštitutu za ekonomske raziskave (WIFO), dr. Marcus Scheiblecker, je prepričan, da sta letos povpraševanje zavrli močna rast cen energentov in z njo povezana inflacija (novembra 10,6 odstotka, oktobra 11 odstotkov), kakršne v Avstriji v zadnjih sedmih desetletjih ne pomnijo. Nazadnje je bila tako visoka, 11-odstotna, oktobra 1952.

Po napovedi Handelsverbanda in WIFO bo decembrski promet avstrijske trgovine na drobno znašal okoli 7,28 milijarde evrov. To je nominalno občutno več kot decembra lani (6,72 milijarde evrov), ko pa se odšteje inflacija, je vsota realno za približno 0,8 odstotka manjša. Napoved za leto 2022 je, da bo skupna vred­nost avstrijske stacionarne prodaje na drobno (promet trgovin) dosegla 72,5 milijarde evrov. Povečanega števila stečajev v tem sektorju pa ni treba napovedovati, saj je že v prvih devetih mesecih letošnjega leta preseglo število za celotno leto 2021. Pričakujejo, da se bo zaprlo okoli 900 drobnoprodajnih podjetij oziroma verig s skupaj okoli 6000 trgovinami.

Na Dunaj se znova zgrinjajo množice turistov. FOTO: Lisa Leutner/ Reuters

V letošnji predbožični ponudbi je bilo uspešnica vse, kar je povezano s toploto in energijo, pravi Will, »od krznenih vložkov za čevlje, flanelastih srajc in pižam do raznih grelnikov«. Po segmentih so bili najbolj priljubljena božična darila boni, nato oblačila, potem igrače, knjige, sladkarije, parfumi in drugi kozmetični izdelki. Potrošniška raziskava, ki jo je za Handelsverband izvedla agencija Mind­Take, kaže, da je letos vsak dvanajsti polnoletni prebivalec Avstrije vsa božična darila kupil prek spleta, skoraj vsak deseti pa jih sploh ni.