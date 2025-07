Labubu: pošastne punčke obnorele svet, v Rusiji jih hočejo prepovedati

Labubu, zbirateljska punčka s kosmatim telescem, špičastimi ušesi in značilnim zobatim nasmehom, je obnorela svet. Zasnoval jo je hongkonško-belgijski umetnik Kasing Lung v okviru serije likov, imenovanih Pošasti.

Navdih je črpal iz nordijske mitologije in pripovedi, ki jih je spoznal med odraščanjem na Nizozemskem. Labubu je prvič javnosti predstavil leta 2015, sodelovanje s kitajskim prodajnim gigantom Pop Martom štiri leta pozneje pa je punčki prineslo svetovno slavo.

Pop Mart, podjetje s sedežem v Pekingu, je znano po prodaji igrač v tako imenovani slepi embalaži, kjer kupci vsebine ne poznajo do odprtja škatle. Zbirateljstvo in element presenečenja sta postala sestavni del kulture Labubu.

Ko je leta 2019 podjetje začelo tržiti Labubu, je ta takoj osvojila kitajski trg in se hitro razširila še drugod po Aziji ter na Zahod. Doslej je bilo izdanih več kot 300 različnih figuric, od osemcentimetrskih vinilnih za 15 dolarjev do skoraj meter visokih »mega« izdaj za več sto dolarjev. Junija letos je bila na dražbi v Pekingu 1,2 metra visoka mentolovo zelena Labubu prodana za kar 170.000 dolarjev. Najbolj prodajane so majhne figurice, ki stanejo okoli 30 dolarjev.

Zaradi velikega povpraševanja so nekatere trgovine prodajo punčke začasno ustavile. FOTO: Jevgenija Novoženina/Reuters

Oblika Labubu je prepoznavna: igriva, a nekoliko zlovešča. Ima devet ostrih zob, velike oči in kosmat trup, zato jo mnogi primerjajo s križancem med gremlinom in škratkom. Poleg glavne junakinje obstajajo še drugi liki iz »plemena Pošasti«, na primer Mokoko, Tycoco, Spooky in Zimomo. Podjetje Pop Mart je do zdaj izdalo več tematskih serij, med drugim Fall in Wild, Have a Seat, kolekcijo z motivi kokakole in posebno serijo v sodelovanju z japonsko franšizo animejev One Piece.

Na borzi so vredni 40 milijard dolarjev

Po poročanju New York Timesa in revije Vogue Business je Labubu dosegla priljubljenost, primerljivo z vročico okoli Beanie Babies v devetdesetih ali punčk Jellycat danes. Ključno vlogo pri preboju na zahodnih trgih je odigrala Lisa iz K-pop skupine Blackpink, ki so jo aprila lani ujeli v objektiv s punčko Labubu na torbici. Z Labubujem so se pojavile tudi Rihanna, Kim Kardashian in Dua Lipa. Na TikToku in Instagramu je opaziti številne posnetke odpiranja škatel in kombinacij, v katerih Labubu služi kot modni poudarek. To povzroča velik naval na trgovine na Tajskem, v Južni Koreji in ZDA. V prvi polovici letošnjega leta je Pop Mart z izdelki Labubu ustvaril 870 milijonov dolarjev prihodkov. Skoraj 40 odstotkov jih prodajo zunaj Kitajske, med drugim na Japonskem, v ZDA in Evropi.

Pop Mart je pred dnevi sporočil, da se mu bo dobiček v letošnjem prvem polletju močno povečal. Po navedbah podjetja pričakujejo najmanj 350-odstotno rast dobička, saj se jim je prihodek več kot potrojil. Pop Mart, katerega borzna vrednost presega 40 milijard dolarjev (31,6 milijarde funtov), svojo rast pripisuje vse večji prepoznavnosti blagovne znamke ter učinkovitemu nadzoru nad stroški, poroča BBC. Punčke izginjajo s polic, takoj ko pridejo na prodajna mesta, zaradi njih se pred trgovinami vijejo dolge vrste. Več prodajaln je zaradi prevelikega povpraševanja moralo celo začasno ustaviti prodajo.

Podjetje upravlja več kot 2000 prodajnih avtomatov in trgovin po svetu. Na hongkonški borzi kotira od leta 2020, vrednost delnice je v zadnjem letu narasla za skoraj 600 odstotkov. Po oceni raziskovalne družbe M Science se je junija prodaja punčk Labubu v ZDA povečala za kar 5000 odstotkov v primerjavi z istim mesecem leto prej.

»Česa podobnega pri drugih proizvajalcih igrač še nisem videl,« je za BBC povedal višji analitik podjetja M Science Vinci Zhang. Po njegovih besedah ima Pop Mart v ZDA velik potencial, saj tam trenutno obratuje le okoli 40 trgovin, medtem ko jih je na Kitajskem desetkrat več.

Cveti tudi črni trg

Zbirateljska mrzlica je prinesla tudi cvetoč sekundarni trg. Redkejše punčke, zlasti »skrivne« figure, ki jih je mogoče najti v naključnih škatlicah, na spletnih dražbah dosegajo vrtoglave cene. Vzporedno s tem se je razvil še črni trg, na katerem se množično prodajajo ponaredki – znani pod imenom Lafufu. Kitajske oblasti so samo prejšnji mesec zasegle več kot 46.000 ponarejenih primerkov.

V moskovskih slaščičarnah ponujajo torte z njenim motivom. FOTO: Jevgenija Novoženina/Reuters

Labubu ni navdušila le zbirateljev. Na Tajskem so njeno podobo začeli uporabljati kot amulet za srečo. Nekateri so si jo celo dali vtetovirati kot sveto zaščito, češ da prinaša denar in uspeh. V Singapurju pa je vstopila nič manj kot v verski kontekst: med festivalom devetih cesarskih bogov so v tamkajšnjem taoističnem templju štiri punčke simbolično oblekli v vernike in jih vključili v obred, da bi privabili mlajšo generacijo.

Vendar Labubu niso povsod sprejeli z odobravanjem. Ruski svet za znanost in kulturo je maja letos predlagal prepoved prodaje, saj naj bi po njihovem mnenju punčke zaradi »zastrašujočega videza« škodljivo vplivale na otroško psiho. Tudi v iraškem Kurdistanu so jih ta mesec umaknili iz prodaje, po poročilih zaradi »neprimernega vedenjskega vpliva na otroke« in špekulacij, da vsebujejo »demonske duhove«. Oblasti so tam zasegle več kot 4000 lutk.

Nedavno je Pop Mart napovedal prvo serijo animejev, ki bo imela 156 epizod v kratki, nekajminutni obliki. Analitiki menijo, da je pred Labubu še dolga in donosna prihodnost – z vsakim novim likom, novo barvo ali preobleko se povečujeta njena simbolična in denarna vrednost.