Lepa baronica z Mestnega trga: rodila je 22 otrok in umrla

V nadaljevanju preberite:

Palača na ljubljanskem naslovu Mestni trg 17 – nekoč je v njej živel France Prešeren, zdaj je v njej sedež Slovenskega gledališkega inštituta z Gledališkim muzejem – je bila v 18. stoletju prizorišče nekonvencionalne pripovedi o »lepi punzi« Mariji Ani baronici Raigersfeld. Umrla je mlada, pred tem je rodila kar 22 otrok.

Njen vdovec, baron in eden najbogatejših Kranjcev, ki je od mladosti do smrti vestno pisal dnevnik in s tem zgodbo o njej ohranil do naših časov, je bil neutolažljiv. Mit pravi, da je po njeni smrti še sam vsak večer legel v krsto, enako njeni. Nekoliko pozneje se je skrivaj lotil tudi čiščenja in konzervacije ženinih posmrtnih ostankov.