Signalgate še obsežnejši, kot je bilo sprva videti

Uporaba šifrirane aplikacije za sporočanje signal s strani ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha za uradne zadeve je bila obsežnejša, kot je bilo doslej znano, poroča časnik Wall Street Journal. Minister naj bi imel odprtih »vsaj ducat ločenih klepetov« na tej komercialno dostopni aplikaciji, kar predstavlja najnovejši razvoj v aferi, ki jo mediji imenujejo tudi »Signalgate«, potem ko je prišlo na dan, da je Hegseth prek signala delil občutljive informacije.

Po navedbah virov, seznanjenih z ministrovim načinom vodenja, je Hegseth aplikacijo uporabljal za razprave o potovanjih, svojem urniku in drugih nezaupnih, a občutljivih informacijah. V enem primeru naj bi prek Signala svojim pomočnikom celo naročil, naj obvestijo tuje vladne uradnike o potekajoči vojaški operaciji. Poročila kažejo, da je Hegseth številne od teh klepetalnih skupin ustvaril sam in pošiljal sporočila tako prek nezavarovane linije v Pentagonu kot s svojega osebnega telefona, pri čemer naj bi imel raje signal kot uradne komunikacijske kanale Pentagona, dodaja Independent.

Začetek škandala: Novinar pomotoma v klepetu o vojaških načrtih

Afera je izbruhnila konec marca, ko je Jeffrey Goldberg, glavni urednik revije Atlantic, objavil članek, v katerem je razkril, da je bil pomotoma dodan v klepetalnico na Signalu. V tej skupini so Hegseth, takratni svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, podpredsednik J. D. Vance, državni sekretar Marco Rubio, direktor CIE John Ratcliffe, direktorica nacionalnih obveščevalnih služb Tulsi Gabbard in več drugih visokih uradnikov Trumpove administracije razpravljali o zelo občutljivih načrtih za vojaški napad na hutijevske cilje v Jemnu, navaja Newsweek. Goldberg je objavil tudi posnetke zaslona, ki so razkrivali podrobnosti o specifičnih ciljih, času napada, uporabljenem orožju in natančnem zaporedju napada, še preden je bil ta izveden.

Hegseth, nekdanji voditelj na televiziji Fox News in vojaški veteran, je kot obrambni minister prisegel 25. januarja po težavni potrditvi v senatu, kjer je bil za njegovo imenovanje potreben odločilni glas podpredsednika Vancea. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Hegseth je takrat ostro zanikal, da bi delil zaupne informacije, in dejal, da »nihče ni pošiljal vojnih načrtov«. Goldberga je označil za »lažnivega in močno diskreditiranega«. V zapisu na omrežju X je Hegseth navedel, da tako imenovani »vojni načrti« niso vsebovali »ne imen, ne ciljev, ne lokacij, ne enot, ne poti, ne virov, ne metod in ne zaupnih informacij«. Kljub temu je tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost potrdil pristnost klepetalne skupine, v katero naj bi bil Goldberg dodan. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je 31. marca novinarjem dejala, da je »primer zaključen ... kar se nas tiče« in da so bili sprejeti ukrepi, da se kaj takega ne ponovi.

Drugo razkritje in širitev preiskave

Afera se je nadaljevala aprila, ko je časnik New York Times poročal, da je Hegseth na isti dan, ko je potekal sporni klepet z Goldbergom, delil podrobne informacije o napadih v Jemnu tudi v drugi, zasebni klepetalni skupini na signalu. V tej skupini je bilo po poročanju Forbesa približno ducat ljudi, med njimi njegova žena, brat in osebni odvetnik. Hegseth tega drugega klepeta ni zanikal, je pa dejal, da je delil le »neformalne, nezaupne usklajevalne informacije«. Po navedbah Independenta naj bi imel dostop do Hegsethovega telefona in sporočila v tej drugi skupini posredoval njegov vojaški pomočnik, polkovnik marincev Ricky Buria.

Zaradi teh razkritij je generalni inšpektor Ministrstva za obrambo ZDA Steve Stebbins, ki je že 3. aprila na zahtevo vodilnih članov senatnega odbora za oborožene sile sprožil preiskavo Hegsethove uporabe Signala, 1. maja to preiskavo še razširil. Zdaj preiskujejo tudi domnevno pošiljanje vojaških načrtov v tej drugi klepetalni skupini.

Škandal je imel tudi kadrovske posledice. Dan Caldwell, ključni Hegsethov svetovalec, ki je bil v klepetalnici z Goldbergom naveden kot kontaktna oseba, je bil 15. aprila suspendiran zaradi »neavtoriziranega razkritja informacij«. Nekaj dni kasneje sta bila suspendirana še dva uslužbenca Pentagona, Darin Selnick in Colin Carroll, ki sta kasneje izjavila, da jima niso pojasnili razlogov za suspenz, poroča Forbes. John Ullyot, nekdanji glavni tiskovni predstavnik Pentagona, pa je 20. aprila v mnenjskem prispevku za Politico zapisal, da v Pentagonu vlada »popoln kaos« in da je »ministrstvo pod Hegsethovim vodstvom v razsulu«.

Poleg tega je agencija AP konec aprila poročala, da si je Hegseth v svoji pisarni namestil nezavarovano internetno povezavo, da bi lahko uporabljal signal na osebnem računalniku. Iz Pentagona so takrat sporočili, da Hegseth Signala nikoli ni uporabljal na vladnem računalniku.

Predsednik Donald Trump je Hegsethu vseskozi stal ob strani, poročila o uporabi signala označil za »izgubo časa« in dejal, da Hegseth »opravlja odlično delo«. Po prvem Goldbergovem razkritju je Trump celo namignil, da bi lahko bila težava v sami aplikaciji signal, češ da bi lahko bila »okvarjena platforma«. Nazadnje je v nedeljo za NBC dejal, da je Hegsethovo delovno mesto »popolnoma varno«.

Predsednik Donald Trump je Hegsethu vseskozi stal ob strani. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Kljub temu so se pojavile kritike. Republikanski kongresnik Don Bacon je po razkritju druge klepetalnice pozval k Hegsethovi odstavitvi, za Politico je dejal, da je takšno ravnanje »popolnoma nesprejemljivo«. Varnostni strokovnjaki, kot je nekdanji visoki ameriški obveščevalec Marc Polymeropoulos, so za Wall Street Journal poudarili, da uporaba osebnih telefonov in komercialnih aplikacij za uradne zadeve prinaša nepotrebna tveganja, saj »signal iz določenega razloga velja za nezaupnega s strani vlade«. Independent spominja, da je Pentagon že leta 2023 v internem memorandumu posvaril pred uporabo nevladnih aplikacij za uradne posle, razen če so nujno potrebne za izvajanje misije in je zanje pridobljena izjema.

Hegseth, nekdanji voditelj na televiziji Fox News in vojaški veteran, je kot obrambni minister prisegel 25. januarja po težavni potrditvi v senatu, kjer je bil za njegovo imenovanje potreben odločilni glas podpredsednika Vancea, saj so trije republikanci glasovali proti njemu zaradi pomislekov glede preteklih obtožb o neprimernem vedenju, ki jih je Hegseth zanikal. Medtem pa je Mike Waltz, ki je ustvaril sporno klepetalnico z Goldbergom, bil pred kratkim razrešen s položaja svetovalca za nacionalno varnost in imenovan za Trumpovega kandidata za veleposlanika pri Združenih narodih. Preiskava generalnega inšpektorja o Hegsethovi uporabi Signala se medtem nadaljuje.