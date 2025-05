Nova nesreča letalske skupine Freccie tricolori

V Italiji poročajo o novi nesreči tamkajšnje letalske skupine Frecce tricolori (Tribarvne puščice), v kateri so bila udeležena tri letala. Do incidenta je prišlo na območju letališča na otoku Pantelleria, ki se nahaja jugozahodno od Sicilije. Gre za oddaljen otok, s katerega je že mogoče uzreti obale Tunizije.

Skupina Freccie tricolori je znana po akrobatskih letih, med katerimi za letali ostajajo značilne sledi v barvah italijanske zastave.

Podrobnosti nesreče še niso znane. Ansa navaja, da naj bi eno izmed letal zapeljalo z vzletno-pristajalne steze in pri tem izgubilo kolo, pri čemer ima drugo poškodovano krilo. Sprožili so alarmne sirene, takoj so posredovali reševalci in policisti. Enega izmed pilotov so odpeljali v bolnišnico zaradi suma zloma noge.

Sicer so danes na otoku javnosti predstavili nov odred italijanskih vojaških letalskih sil. Odprli so vrata baze in ponudili ogled hangarja, nastop skupine Frecce tricolori pa je bil predviden za ob 14.30.

Kot še navaja Ansa, zaenkrat ni jasno, ali je do nesreče prišlo zaradi trka letala s ptico ali pa sta se med letom dotaknili dve, pri čemer je eno od njiju, in sicer tretje desno v formaciji, pristalo na tleh.