Letošnja decembrska destinacija za nepozabne trenutke v krogu najdražjih

Ko bo Ljubljana 29. novembra zažarela v praznični okrasitvi, bo veličasten grad na hribu ponudil najlepši razgled na mesto. Vendar se na vrh mesta ne bomo odpravili zgolj opazovat praznične podobe mesta, čeprav je že sprehod po grajskih hodnikih in dvoriščih očarljiv.

Odpravimo se lahko na raznovrstne praznično obarvane dogodke, kot so grajski praznični sejem na dvorišču, lutkovne predstave, doživetje s prostorsko projekcijo v največji grajski dvorani Kazemate, in na ogled lesenih jaslic v naravni velikosti v Kapeli sv. Jurija. Na božični večer bodo v grajski kapeli zadonele tudi božične pesmi, ki jih bodo pospremili s sveto mašo, z glasbo pa jo bodo obogatili pevci Komornega zbora Megaron.

Idealna destinacija za družinsko popoldne

Ljubljanski grad je lahko vaša decembrska destinacija za nepozabne trenutke v krogu najdražjih. FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Grad se bo v decembrskih dneh spremenil v čarobno prizorišče, idealno za družinske sprehode, srečanja s prijatelji ali iskanje navdiha za praznične trenutke.

Grajsko dvorišče Ljubljanskega gradu bo med 29. novembrom 2024 in 6. januarjem 2025 zaživelo v pravljičnem vzdušju Grajskega prazničnega sejma na dvorišču, ki vabi s skrbno izbrano ponudbo pijač, toplih napitkov ter kulinaričnih dobrot in Friderikovo praznično linijo izdelkov iz Grajske trgovine.

Vsak dan med 12. in 18. uro bo sejem obiskovalce očaral z bogato izbiro ročno izdelanih daril, unikatnih izdelkov lokalnih umetnikov ter okusnimi prazničnimi dobrotami. Grajski praznični sejem združuje tradicijo, umetnost in praznično razpoloženje v enem najbolj čarobnih kotičkov Ljubljane.

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Dobrodelna nota: punčke iz cunj za pomoč otrok iz držav v razvoju

V Peterokotnem stolpu bodo obiskovalci tudi letos lahko izbrali svojo Unicefovo punčko iz cunj, ki že vrsto let prinaša dobrodelno noto prazničnemu času na Ljubljanskem gradu. Vsaka punčka nosi v sebi unikatno zgodbo in simbolizira otroka v državi v razvoju, ki potrebuje pomoč.

Z darovanjem 30 evrov za punčko omogočite cepljenje enega otroka proti osmim nevarnim otroškim boleznim in tako prispevate k bolj zdravemu začetku življenja. Punčke, skrbno izdelane z ljubeznijo in ustvarjalnostjo prostovoljk iz vse Slovenije, so hkrati čudovito darilo in izraz solidarnosti. Obiščite sejem, poiščite svojo punčko in s tem podprite čudovito pobudo, ki združuje umetnost, dobrodelnost in praznično toplino.

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Ples svetlobe in barv v Kazematah

V največji grajski dvorani Kazemate je od 22. novembra do 26. oktobra 2025 na ogled sodobna uprizoritev del štirih slovenskih impresionistov – Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matije Jame in Mateja Sternena. Izbrana dela, ki jih spremljajo prostorske projekcije in izbrana glasba, v mističnem prostoru obnovljenih grajskih Kazemat dobijo povsem novo dimenzijo. Ples svetlobe in barv razkriva znamenite slike, kot so Sejalec, Rdeči parazol, Kopalke in Kolo, ki so globoko zakoreninjene v slovensko identiteto.

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Petnajstminutna projekcija bo navdušila ljubitelje slovenskega impresionizma in vse, ki iščejo nova doživetja. Projekcija sicer vključuje utripajoče svetlobne učinke, ki lahko povzročijo reakcije pri občutljivih posameznikih. Digitalne reprodukcije likovnih del za prostorsko projekcijo so prispevali: Narodna galerija, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Moderna galerija.

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Prazniki s Friderikom se lahko začnejo

Najbolj simpatičen grajski prebivalec, podgana Friderik, je za najmlajše pripravil lutkovno predstavo v kateri bo s svojim prijateljem iskal Zimo na Ljubljanskem gradu.Friderika pa boste našli tudi na njegovi stojnici ali v trgovini. Za vas in svoje najbližje je pripravil praznično linijo izdelkov. Na voljo bodo okusne čokoladne lizike, grajski piškoti in med, za odrasle grajsko vino ali slovenska žganica. Na policah bodo tudi topli šali, kape in božične nogavičke. Da se boste med prazniki res lahko razvajali, je tu še knjiga z recepti grajskih jedi.

Razveselite svoje najdražje z izbranim prazničnim darilom.

FOTO: Javni zavod Ljubljanski grad

Obisk praznično okrašenega gradu je tudi priložnost za spoznavanje grajske zgodovine na nekoliko drugačen način. Privoščite si izvirno grajsko pustolovščino – vstopite v grajski časovni stroj in se pustite odpeljati nekam daleč v preteklost. Lahko pa se odpravite na samostojno raziskovanje gradu s pomočjo avdiovodnika. Posebno doživetje za otroke po duši je obisk Lutkovnega muzeja. Vzpnite se še na Razgledni stolp, ki ponuja najlepši pogled na praznično okrašeno prestolnico. Preverite celotno ponudbo grajskih doživetij. Ujemite decembrski utrip nad mestom tudi v svoj v objektiv in uporabite ključnik #grajskidecember.

Naročnik oglasne vsebine je Ljubljanski grad