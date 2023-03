Lip Bled – celovita ponudba za dom na enem mestu

Velikokrat pa se zgodi – ne glede na to, ali gradite, obnavljate ali le načrtujete –, da so notranja vrata pogosto ena zadnjih stvari, na katere pomislite. In to je škoda, saj je dobrodošlo, da se dopolnjujejo z arhitekturo vašega doma – od tal do stropa.

V prodajnih salonih LIP BLED vam z veseljem predstavijo celovito ponudbo podjetja, s katero lahko skoraj v celoti opremite svoj DOM. Od notranjih in vhodnih vrat, bogate izbire talnih podov in do masivnega pohištva za različne sobe (spalnice, dnevne, otroške, mladinske, predsobe …). Izdelke LIP BLED odlikujeta pestra izbira materiala in barv ter moderen videz, prav tako so energetsko varčni in izdelani po recepturi dolgoletne tradicije in s poznavanjem naravnih zakonitosti lesa.

FOTO: Lip Bled

Številne novosti pri LIP BLED so letos predvsem na področju notranjih vrat, ki so pomemben del ambienta. Zato ne spreglejte nove kolekcije skritega podboja PURE, nove elegance linije STILLINE, RUSTIKALNIH slogov, pri katerih lahko izbirate med barvnimi toni natur, alpine in klasik in ki imajo bolj grobo teksturo ter več grč in očarajo še tako zahtevnega kupca, in drzne linije BLACK, kjer les krasijo črni detajli (črno okovje, črni vstavki, črna kljuka ali črni podboj).

LIP BLED se lahko pohvali tudi s široko paleto čudovitih vhodnih vrat – lesena ali aluminijasta, moderna ali tradicionalna, steklena oziroma po vašem okusu. Velik trend so zagotovo vhodna vrata z macesnovo oblogo na zunanji strani vrat. Vsem, ki sledite trendom v arhitekturi, pa LIP BLED svetuje vhodna vrata s stransko svetlobo brez okvirja. Ta je neuporaben, zato so ga skrili oziroma prekrili z ometom, krilo in podboj pa poravnali s steno.

FOTO: Lip Bled

Poleg lepega videza je pri vhodnih vratih na prvem mestu varnost. Stranke si vedno bolj želijo vrata, ki zagotavljajo požarno varnost. Požarnoodporna vrata zahtevajo posebne postopke pri montaži in to lahko v podjetju LIP BLED zagotovijo samo certificirani in pogodbeni monterji. Paziti je treba, da je v primeru požarnih vrat nameščena požarna kljuka oziroma rozeta proti prevrtanju za varnostna vrata. Zato je svetovanje izjemno pomembno.

Pri opremljanju doma je pomembna tudi izbira talnih podov. Ti imajo pomemben vpliv na celoten videz doma. Na srečo ima LIP BLED na voljo veliko možnosti, saj lahko izbirate med parketi, laminati in vinili različnih proizvajalcev. Ti pa se razlikujejo glede na: enostavnost vzdrževanja in čiščenja, videz, način polaganja, talno gretje, trpežnost, vrsto objekta in seveda tudi ceno.

FOTO: Lip Bled

Za lažjo odločitev prelistajte kataloge LIP BLED.

Če menjate vrata ali vas zanima kompleksna ponudba, potem obiščite HIŠNI SEJEM LIP BLED v njihovih prodajnih salonih vse do 24. marca 2023. Prijazni svetovalci vam bodo pomagali z nasveti pri izbiri notranjih in vhodnih vrat, talnih podov in masivnega pohištva LIP BLED, izkoristite pa lahko tudi sejemske popuste.

