Luka Štucin, Arena Sport: Nisem strokovnjak, ampak velik ljubitelj

Mnogi nestrpno čakajo na vrnitev lige NBA, tako na parket kot na televizijo. Letos jo bo mogoče spremljati na novi športni televiziji Arena Sport. NBA je v tem trenutku najodmevnejša liga, za katero ima Arena pravice. Kaj lahko še pričakujemo?



Videti je, kot da boste veliko prevzeli od Sport Kluba.



NBA tekme bodo spet na sporedu od petka, 31. julija (oziroma po našem času s petka na soboto ponoči). Prvo tekmo Luke Dončića lahko spremljate ob 3.00 na programu Arena Sport 1, ko se bo Dallas pomeril s Houstonom.



Na Areni zdaj niste le komentator, ampak tudi urednik. Kakšne naloge imate?



Ste jo vi izbrali?



Ali je bazen kakovostnih komentatorjev pri nas dovolj velik?



Vas mnogi označujejo kot enega največjih poznavalcev NBA pri nas in s tem tudi enega najboljših komentatorjev lige. Kako gledate na to?



Pred komentatorstvom ste bili športni novinar na različnih medijih, kot so Val 202, Polet, Ekipa …



Luko Dončića spremljate vso njegovo kariero. Imate kakšno zgodbo o njem?



Zadnje mesece so ga videvali v Smledniku, a prav tako ni imel opravka z novinarji.



Nogomet se je že vrnil na stadione, a opaziti je, da je premor vplival na pripravljenost igralcev. Uvedli so tudi možnost petih menjav namesto treh. Kako bo s košarkarji?



V ZDA tudi močno narašča število okuženih s koronavirusom.



Luka Štucin. Foto Matic Kremžar



Očitno bo veliko materiala za komentiranje tekem …



Česar nimate priložnosti povedati v prenosih, imate vedno čas povedati v podkastih Dvokorak, ki jih snemate z omenjenim Tilnom in Matijo Kosmačem.

Za politiki smo športni komentatorji naslednji na vrsti. O sebi slišiš takšne besede, da je noro. Z družabnimi omrežji je raven komunikacije še bolj padla. Da me nekdo pošilja tja, kamor sonce ne posveti pogosto, in mi želi, da se zastrupim, grozili so mi tudi, da me bodo pretepli …



Komentirate ligo, ki se po našem času igra ponoči, tako da v življenju pogosto menjate noč in dan. Kakšna je rutina?



Športni komentatorji ste pogosto na udaru gledalcev. Kako je z vami?



Za katero ekipo navijate? Fotografirani ste bili v dresu Chicago Bullsov.



Kaj pa počnete, ko ne komentirate?

Zavedamo se, da moramo prvo sezono do 2021/22 jezditi val na NBA in ligi ABA, torej bolj ali manj na košarki. Kakšnih res velikih nogometnih lig iz prve evropske peterice nimamo. Glede na to, da v NBA igrajo Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar, je pri nas rekordno zanimanje za NBA. Gledanost je bila vedno dobra. Je pa res, ko se je ustavil svet, se je ustavila tudi NBA. Tudi na naši televiziji se je ustavilo, saj smo želeli že sredi marca začeti predvajati. V sezoni 2021/22 dobimo vsaj dve od petih najmočnejših nogometnih lig. Zagotovo špansko La Ligo, skoraj zagotovo pa še eno, ki naj za zdaj ostane skrivnost. Imamo tudi pravice za hokejsko in rokometno svetovno prvenstvo in še kaj.Ne, prav zares le La Ligo. Ligi NBA se je Sport Klub odpovedal, ker je bila to – in verjetno še je – poslovna katastrofa, ne glede na Dončića. NBA ob treh zjutraj gleda bolj malo ljudi. Seveda bomo imeli ponovitve tekem, hkrati pa imamo pri vseh operaterjih na voljo tudi funkcijo ogleda z zamikom.To se morda sliši dobro, a ko se televizija postavlja na noge, sem deček za res, res vse. Niti približno si nisem predstavljal, da je toliko dela. Pridejo malenkosti, brez katerih ne moreš. Mislil sem, da sem zelo dobro pripravljen. No, ampak za zdaj nam gre kar dobro, imamo dobro ekipo.Komentatorsko ekipo sem po prihodu izbral bolj ali manj jaz.Za toliko športnih kanalov, kot jih ima Slovenija (zdaj smo prišli še mi z dvema, tu so trije Šport TV, šest na Sport Klubu), bazen komentatorjev je. Vprašanje pa je, ali so kakovostni. V zadnjih letih se je delalo zelo na silo in se je tudi na silo vzgajalo komentatorje. Ampak za te, ki so novi, je treba priznati, da imajo potencial.NBA spremljam, ker mi je všeč, in ga gledam že od petega leta, ker me res zanima. Moja prva avdicija za športnega komentatorja je bila za NBA na Šport TV, a so me zavrnili. Nato sem prek študentskega servisa izvedel, da še nekje iščejo komentatorje, no, to je bil Sport Klub. Tam naj bi komentiral nogomet. Rekel sem jim, da to ne bo dobro, da mi bolj ugaja košarka ali tenis. Nato pa je nekdo za mano zamudil na preizkus in sem dobil več časa in pridobil zaupanje. Od takrat se je ljubezen do NBA pri meni samo širila. Zato ne bi rekel, da sem strokovnjak, ampak le velik ljubitelj.Kot novinar sem začel v glasbenih vodah. Pisal sem za revijo Frka. Ker pa je bila Frka v istem prostoru kot Ekipa, sem preskočil na športno novinarstvo, ker me je šport vedno zanimal. Tudi treniral sem ga, tenis enajst let, rokomet, pravzaprav ni športa, ki ga ne bi poskusil. Kot otrok sem bil namreč »živec«, tako da če sem hotel zvečer zaspati, je bilo treba čez dan porabiti veliko energije.Veliko jih je. Spomnim se, ko je že bil pri Realu in smo šli na »final four« Evrolige leta 2015 v Madrid. Že kot šestnajstletni mulec, ki je igral z osemnajstletniki, je bil izredno priljubljen. Mi smo prišli v študentsko dvorano, sedli na parket, kjer so bili novinarji in skavti, za nami pa je bila tribuna popolnoma nabita in vsi so bili v dresih in z napisi Grande Luka. Razmišljal sem, saj mali je dober, ampak nisem pa vedel, da ima pri šestnajstih že takšen vpliv. In Real ga je zelo dobro zavaroval. Že takrat, ko so z Realom osvojili mladinsko ligo, nisi mogel do njega. Mi smo mu rekli, naj po tekmi pride k nam. Pritekel je do nas in rekel, da mu ne dovolijo, in odšel. Močna disciplina. Kar je bilo tudi dobro, ker jo je upošteval še naprej.Mislim, da se tega zelo izogiba. Ni mu v največje veselje, da se pojavlja v rumenih medijih in časopisih. Kar se intervjujev tiče, pa bi jaz drugače delal. Rad bi videl, da bi bil večkrat in lažje dostopen. Ampak ker gre za svetovno superzvezdo, je to težko. Slišal sem, da je tu med korono veliko igral tenis – žal mi ni uspelo izvedeti, kje – s košarkarskimi kolegi, Edom Murićem in drugimi.O tem se veliko razpravlja. Sploh pri NBA, kjer so šle ekipe v Orlando v Disney World v mehurček. Že res, da tam zdaj trenirajo, da imajo od osem do devet treningov, preden odigrajo prvo pripravljalno tekmo, ampak težava je v tem, da so že tako pozno v sezoni, da se borijo že za vstop v končnico oziroma za mesto. Sezona lige NBA je v navadnih okoliščinah dolga 82 tekem. In pred novim letom se v NBA ne igra resna košarka. Radi rečemo, da gre za uigravanje, ogrevanje za tekme po novem letu, ko se je treba boriti za mesta. Zdaj pa bodo morali igrati na polno od prve minute. Veliko pomembnih tekem bo na kupu in mislim, da bo dosti poškodb. In zato je tudi veliko polemike. Je bilo pametno tako na hitro vreči igralce v ogenj?S komentatorskim kolegom Tilnom Lamutom sva hotela staviti, a je stava padla v vodo, ker sva se strinjala. Rekel sem, to se bo začelo, končalo pa se ne bo. Mislim, da je nemogoče imeti toliko ljudi toliko časa toliko discipliniranih, da nihče ne krši pravil. Že v prvih treh dneh je bilo veliko kršitev, ker so nekateri zapuščali mehurček. Nekdo je šel po hitro hrano iz meja mehurčka in moral biti deset dni v karanteni. Ni smel iz hotelske sobe.Uf, treba ga bo kar izbirati. Nekoč je Ivo Milovanovič lepo rekel, da je dobra priprava na tekmo tista, med katero porabiš le dvajset odstotkov svojih podatkov. Zdaj se je podatkov nabralo toliko, da bi potreboval dve sezoni, da bi vse pokomentiral – vse zanimivosti in lastnosti mehurčka.Res. Podkast smo trenutno dali na stran, ker se ni nič dogajalo, bomo pa nadaljevali z novo sezono. Je pa res, da smo zelo presenečeni nad odzivom. Podkast smo začeli po nesreči. Smo trije komentatorski kolegi in Matija je šel na Novo Zelandijo. Rekel je, da se kdaj slišimo po skypu in kakšno rečemo o košarki. Nato je še predlagal, da bi to tudi posneli. In se je začelo. Na začetku smo bili zelo uradni, zategnjeni. Mislili smo, da je to kot televizija in moraš paziti na jezik, potem pa smo se sprostili. Bolj ko si domač, več je poslušalcev. Odziv je res neverjeten. Sploh si nisem mogel predstavljati, da bo številka takšna, kot je.Pravzaprav je to kar grozno življenje. Zdaj eno leto nisem komentiral NBA in moram reči, da tega nisem nič pogrešal. Prav tako se nisem ponoči zbujal, da bi gledal tekme, gledal sem jih z zamikom. Je pa to nehvaležno delo. Ko je končnica in je več tekem, je treba dva meseca po štirikrat, petkrat na teden ponoči vstati in potem še ob devetih zjutraj oditi v službo. Tako je vedno zmanjkalo časa za spanje, kar je najtežje. Punci sem vnaprej povedal, ko se NBA začne, od sredine aprila do sredine junija, bom najbrž precej bolj tečen in nervozen človek, kot sem sicer. Enkrat sem hotel že vse spustiti iz rok in tega nikoli več početi. Vseeno je potem, ko končaš, lepo. Gre za neko zadoščenje.Za politiki smo športni komentatorji naslednji na vrsti. O sebi slišiš takšne besede, da je noro. Z družabnimi omrežji je raven komunikacije še bolj padla. Da me nekdo pošilja tja, kamor sonce ne posveti pogosto, in mi želi, da se zastrupim, grozili so mi tudi, da me bodo pretepli … Vseeno je bilo precej, precej več pozitivnih komentarjev. Lepo je biti športni komentator, razen takrat, ko ni lepo.V dresu Bullsov? Aja, dobili smo sponzorske drese in sem izbral Bullse, ker je bil črn in tako sem videti bolj suh. Drugače pa so ekipe, ki so mi bolj simpatične, a odprto nikoli nisem navijal za katero. Edina ekipa, za katero sem včasih bolj navijal, je bil Real z Luko. Na NBA pa gledam malo drugače. Tudi ni najbolj higienično za komentatorja lige.(Dolg razmislek.) Vrtnarim. In velik ljubitelj hrane sem. Zelo rad pokušam nove jedi. In rad imam mir.