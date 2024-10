Milijoni, ki jih deli Elon Musk

Najbogatejši človek na svetu in v zadnjem času goreči podpornik predsedniške kampanje Donalda Trumpa za njegov drugi mandat Elon Musk je v teh dneh razburil s še eno kontroverzno potezo. Najavil je, da bo volivcu, ki bo podpisal njegovo peticijo, podaril milijon dolarjev.

»Želimo si doseči, da bi več kot milijon, morda dva milijona volivcev v odločilnih državah podpisalo peticijo v podporo prvemu in drugemu amandmaju,« je Musk v soboto pojasnil v Pensilvaniji. Politična pripadnost volivcev pri tem ni pomembna, kar šteje, je podpora najmanj milijona registriranih volivcev svobodi govora (prvi amandma ameriške ustave) in pravici do posedovanja orožja (drugi amandma). »Vsak dan, od zdaj do volilnega dne, bomo naključnim podpisnikom peticije podarili milijon dolarjev,« je pravila igre, ki veljajo v zveznih državah Pensilvanija, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin in Severna Karolina, pojasnil Musk.

Niti ni treba voliti

Ob najavo so se s pozivom ministrstvu za pravosodje nato obregnili nekdanji republikanski tožilci, saj bi lahko bila v navzkrižju z zakonom. »Čemu takšnemu še nismo bili priča v moderni politični zgodovini,« so zapisali, medtem ko je Musk to menda že vnaprej ovrgel s prej omenjenim in s tem, da sodelujočim »niti ni treba voliti«. Njegova organizacija America PAC (Political Action Committee, op. p.) je pozneje sicer pravila nekoliko spremenila, in sicer da bodo prejemniki plačani za delo oziroma »izbrani, da zaslužijo milijon dolarjev kot govorniki za America PAC«.

»Srečni« dobitniki še naprej snemajo videe v podporo Trumpu, piše britanski BBC, za katerega je več pravnih strokovnjakov potrdilo nezakonitost Muskovega početja. Po poročanju ameriških medijev ga je na to s pismom opozorilo tudi tamkajšnje ministrstvo za pravosodje, ni pa znano kdaj, saj ga njegovi preiskovalci niso hoteli komentirati. Kot še piše BBC, je prepovedano plačevati ljudem za vpis v volilni register, ali je nezakonita tudi tovrstna nagradna igra, pa ni znano.

Elon Musk sicer nenehno buri duhove ne le s svojimi dejanji, pač pa tudi z besedami, zlasti na družbenem omrežju X. Privošči si lahko vse, pa naj je še tako neokusno – antisemitsko, mizogino –, svoje objave pa redko izbriše ali se zanje opraviči. Marsikdo na njegovem položaju bi s podobnimi prepričanji že zdavnaj »odletel«, vendar je Musk v Tesli obdan z zavezniki, njegov Spacex pa nima konkurence. »Pod črto: Ko imaš tako rekoč neomejeno količino denarja, imaš tako rekoč neomejeno moč za igranje v napadu – na sodišču, v sejni sobi ali pa na družbenih omrežjih,« je v svoji analizi fenomena Musk zapisala CNN-ova novinarka Allison Morrow.