Vse na enem mestu: novo modno spleto stičišče

Vrhunska moda in spletna prodaja

Slovenska potrošnja med pandemijo



Moda je za mnoge skupnost in vključenost

Komplementarno strateško partnerstvo med integrirano spletno ter TV-trgovino Shoppster in Sportino Group nakazuje poslovni model prihodnosti, s katerim so se številni proizvajalci že prilagodili novi realnosti. Po manj kot letu dni obstoja v Sloveniji zdaj Shoppster svojim nakupovalcem že prinaša modne novosti v obliki vrhunskih blagovnih znamk.Z na novo sklenjenim partnerstvom so v Sportini Group izzivu pogledali neposredno v oči in svojo prodajo preusmerili na širok Shoppsterjev spletni trg. S spletno prodajo je marsikdo že izrinil svoje konkurente, ki so pri digitalnem prehodu nekoliko počasnejši in okornejši. Generacija milenijcev odrašča in počasi prevzema različne vodilne položaje, zanje pa je spletno nakupovanje nekaj najpomembnejšega. Še posebej privlačna so spletna mesta, kot je Shoppster, kjer lahko kupijo vse na enem mestu.Kljub temu pa se digitalizacija prodaje na slovenskih tleh premika počasneje, kot bi se lahko. Zakaj? Mnogi proizvajalci se namreč bojijo, da bo neposredna prodaja njihovih izdelkov na lastnih spletnih platformah negativno vplivala na obstoječa partnerstva z drugimi prodajalci. Velik kos prodaje še vedno ustvarijo po »klasični« prodajni poti, preko mreže distributerjev in lokalnih trgovcev. Primer strateškega partnerstva med Shoppsterjem in Sportino Group je tako odličen način vzpostavitve spletne prodaje, ki ne ogroža nikogar od proizvajalcev ali distributerjev.Novo poglavje na področju digitalne preobrazbe v modni industriji, napisano med največjim modnim podjetjem v jugovzhodni regiji in največjo integrirano spletno ter TV-trgovino, je tako obrodilo spletno novost. Shoppster je obogaten z novo vejo ponudbe, oblačili priznanih blagovnih znamk, ki so v Sloveniji na voljo pod zastopništvom Sportine Group. Nov asortiment spletne in TV-platformetako zajema vrhunsko modo po zadnjih svetovnih trendih in priljubljenih blagovnih znamk, kot so:Raziskava Statističnega uradakaže, da so slovenska gospodinjstva v letu 2020 močno zmanjšala svojo potrošnjo in privarčevala rekorden delež dohodka. Poraba gospodinjskega denarja pa je zdaj vendarle drugačna, kot je bila med krizo, v letih 2008 in 2009. Leta 2020 so se izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo glede na leto 2019 nominalno znižali za 10,3 % (ali za 2,6 mrd. EUR).Med drugim so se krepko spremenile tudi njihove potrošniške navade. V Sloveniji sta bila upad potrošnje in rast razpoložljivega dohodka višja kot v povprečju v evrskem območju in v Evropski uniji.A kot kaže, Slovenci še vedno radi vlagamo v nakupovanje oblačil. V preteklem letu smo vseeno nakupovali več, saj je karše naprej redno kupovalo modne izdelke vse leto, medtem ko jih jekupovalo le po potrebi oziroma ko je bilo treba kak kos nadomestiti z novim. V zadnjih 12 mesecih je kar 90 % vprašanih modne izdelke kupovalo na spletu, 53 % pa jih je kupovalo več ali veliko več kot leto prej.Valentina Savić, direktorica trženja v Sportina Group, je ob grajenju novega partnerstva prepričana tudi o grajenju nove, spletne skupnosti, saj po njenih besedah: »Moda niso le kosi oblačil – moda je izkušnja, skupnost, vključenost.« Regionalna direktorica Shoppsterja Ljiljana Ahmetović pa je poudarila, da je moda ena izmed najhitreje rastočih kategorij v svetu spletnega nakupovanja. Obe partnerski podjetji v prihodnjih letih pričakujeta pospešeno rast spletnega nakupovanja. Dogovor za tovrstno sodelovanje lahko štejemo kot pomemben korak, ki bo kupcem omogočil dostop do izdelkov in modnih linij, kot da bi obiskali najbolj znana modna središča na svetu, vse to na platformi Shoppster.com.Raziskavo je izvedel Statistični urad Republike Slovenije.Raziskavo je izvedel GLAMI.siNaročnik oglasne vsebine je Shoppster