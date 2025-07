Živalski vrt usmrtil 12 pavijanov, aktivisti splezali čez vrata

Živalski vrt v nemškem mestu Nürnberg je sporočil, da je v torek usmrtil 12 pavijanov, ker je imel premalo prostora za njihovo namestitev. Kot so zapisali, so preučili več ponudb za sprejem teh živali, vendar nobena ni bila primerna ali izvedljiva, poroča BBC.

Načrt je bil vse od začetka deležen kritik skupin za zaščito živali in protestov. Potem ko je živalski vrt »zaradi del« začasno zaprl svoja vrata, pa je policija včeraj popoldne sporočila, da je sedem aktivistov splezalo čez zid, ena ženska pa si je v znak protesta pred vhodom prilepila roke na tla. Aktivisti so »zaradi uboja popolnoma zdravih pavijanov« že vložili pritožbo zoper živalski vrt.

Načrte o usmrtitvi so v živalskem vrtu objavili že lani, potem ko je bilo pavijanov več kot 40, kar je 25 več kot jih lahko v živalskem vrtu sprejmejo. Letos so sedaj potrdili, da so pavijane usmrtili, njihove vzorce bodo uporabili za raziskave, s trupli pa so nahranili plenilce.

Direktor živalskega vrta Dag Encke je povedal, da »so se za usmrtitev odločili po tehtnem premisleku in da so lahko takšne usmrtitve živali zadnji up za ohranitev redu.« Dodal je, da so bili pavijani usmrčeni v skladu s kriteriji, ki jih določa Evropska zveza živalskih vrtov in akvarijev (EAZA) ter da so bili ukrepi nujni za ohranjanje zdrave populacije, saj da je bilo v preveliki skupini pavijanov zmeraj več konfliktov.

»Zaradi dolgotrajnega slabega nadzora nad parjenjem so ubili zdrave živali,« pa je komentiral predstavnik za odnose z javnostmi neprofitne organizacije Pro Wildlife.

Ni prvič, da je evropski živalski vrt na kontroverzen način ubil svoje živali. Leta 2014 je živalski vrt v Köbenhavnu ubil žirafo in razrez njenega trupla ter kasnejše hranjenje levov s truplom pretočno predvajal na spletu.