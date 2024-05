Na Elizejskih poljanah priredili piknik za več kot 4000 ljudi

Kot je obrabljen in izpraznjen njihov vzdevek »najlepša avenija na svetu«, so obrabljene in izpraznjene pariške Elizejske poljane. Prizorišča nekaj pomembnih dogodkov na leto, sicer pa doma vse več luksuznih lokalov in trgovin ter meke za (bogate) turiste se Parižani že dolgo izogibajo. Nazaj jih poskušajo privabiti številne iniciative – zadnja je bil množični brezplačni piknik –; obeta se jim tudi prenova.

Že dolgo, dolgo tega so bile Elizejske poljane priljubljeno sprehajališče in prostor za piknike. Kraljevi vrtnar André Le Nôtre, ki je služboval pri Ludviku XIV., si jih je, sprva pod imenom Grand Cours, vključno z drevoredom brestov zamislil že leta 1709, omenjeno vlogo pa so si pridobile do konca 18. stoletja.

Medtem ko so še do pred nekaj desetletji med Parižani veljale za omiljeno shajališče, pa že kakih trideset let izgubljajo dušo: zadnjo prenovo so doživele pred več kot dvajsetimi leti; vse višje najemnine, ki so samo lani poskočile za petnajst odstotkov, izrinjajo manjše podjetnike, najemnike in trgovce, zamenjujejo pa jih trgovine prestižnih modnih znamk, avtosaloni, bari in restavracije. Letos bodo zaradi spremenjene sestave obiskovalcev avenije zaprli še zadnjo tamkajšnjo kinodvorano UGC Normandie, ki obratuje že od leta 1937.

Priljubljena pariška dejavnost

Večina od več kot milijona ljudi, ki se na mesec sprehodi po Elizejskih poljanah, je namreč turistov, kar četrtina pa tja prihaja po luksuznih nakupih. Eno največjih izpostav ima tam modna hiša Louis Vuitton, del konglomerata LVMH, ki bo na hišni številki 103-111 čez dve leti odprla še 6000 kvadratnih metrov velik hotel. Stavba, ki jo za ta namen prenavljajo in v kateri je nekoč že bil hotel, je trenutno videti kot ogromen Vuittonov potovalni kovček.

Tistim s tanjšimi denarnicami na ne le dragih, temveč zaradi osemkrakega krožišča na Place de l'Étoile tudi zelo onesnaženih Elizejskih poljanah ne preostane drugega kot sprehod gor in dol ter nemara obisk Grand Palaisa ali Slavoloka zmage in nekaj množičnih dogodkov, kot so zaključek Tour de France, parada ob dnevu Bastilje in prižig novoletnih lučk. Posebni 180-članski odbor, ki ga vodi Marc-Antoine Jamet, si zato že od leta 2018 prizadeva aveniji povrniti vsaj kanček stare slave in ga znova približati predvsem odtujenim domačinom.

Na piknik se je prijavilo 273.000 ljudi, nekateri so se pripeljali od drugod. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Ta konec tedna so tako na Elizejskih poljanah organizirali priljubljeno pariško aktivnost, ki se je hitro navzame vsakdo, ki tam preživi dlje časa: piknik za več kot 4000 izbrancev z do šestimi gosti. Na brezplačno aktivnost se je sicer prijavilo kar 273.000 ljudi. Hrano so pripravili v osmih partnerskih restavracijah in jo postregli na 216-metrski odeji za piknik oziroma »največjem namiznem prtu na svetu«, kot so rdeče-belo-roza karirasto pregrinjalo, ki je prekrilo tla avenije, poimenovali organizatorji. »Parižanom s tem sporočamo: 'Vrnite se na Elizejske poljane', da bi jim pokazali, da niso namenjene samo dragim nakupom,« je za Guardian povedal Marc-Antoine Jamet.

Ljudsko in gurmansko praznovanje

Po odzivih sodeč so bili obiskovalci nad piknikom navdušeni. Veselje je z njimi delil častni gost dogodka, nekdanji chef v Elizejski palači Guillaume Gomez. »Tisoči ljudi na pikniku na eni od najbolj znanih avenij na svetu z razgledom na Slavolok zmage – to je pravo ljudsko in gurmansko praznovanje,« je dejal.

Po odzivih sodeč so bili obiskovalci nad piknikom navdušeni. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Takšne instant rešitve sicer za ponovno zbližanje Parižanov z avenijo, ki jim tako rekoč ne pripada več, ne bodo dovolj. Prelevila se je že v ogromen vrt in lani v učilnico, v kateri se je pisalo narek. Županja Anne Hidalgo pa je ugodila prošnjam in do leta 2030 napovedala 250-milijonsko okolju in obiskovalcem prijaznejšo prenovo.