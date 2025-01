Na pomoč! Med vožnjo mi je počila pnevmatika

Z družino se odpravljate na težko pričakovane in zaslužene počitnice. Končno pride dan, ko se podate na pot. Veselite se oddiha in predaha od napornih, stresnih dni. A že kmalu na poti se zgodi neprijetno presenečenje …

Na začetku vsi skupaj uživate v prijetni in mirni vožnji, komaj čakate, da prispete na želeni cilj, a kar naenkrat se vaš avto med vožnjo začne nenavadno obnašati. Pod rokami zaznate tresenje volana. Postajate zaskrbljeni in upate, da gre za kratkotrajno motnjo. A tresenje se nadaljuje, celo stopnjuje. Nenadoma se avto začne nenadzorovano rahlo premikati v eno smer. Zaradi varnosti ga zapeljete na stran ceste, izstopite iz vozila in zgroženi ugotovite, da je sprednja leva pnevmatika prazna. Kaj zdaj? So vaše počitnice uničene? Ne, če imate sklenjeno pravo avtomobilsko zavarovanje.

FOTO: Shutterstock

Najprej skupaj preverimo, kako med vožnjo sploh prepoznati počeno pnevmatiko.

Najbolj tipični znaki prazne pnevmatike so:

vozilo nenadoma začne zanašati in premikati v eno smer,

pojavi se lahko glasnejši zvok (pok, piskanje ali nenavaden ropot),

voznik ima lahko občutek, da vozilo »plava«,

značilno je tudi tresenje volana,

nenadoma pade hitrost pri vožnji,

v sodobnejših vozilih pa na predrto pnevmatiko opozarjajo senzorji (sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah).

Kako ravnati, če vam med vožnjo poči pnevmatika

Počena pnevmatika je zagotovo ena izmed najbolj neprijetnih stvari, ki se vam lahko zgodijo na cesti. A temu se žal ne moremo čisto izogniti, ne glede na to, kako kakovostne pnevmatike in vozilo imamo. Počena pnevmatika nas lahko preseneti kjer koli in kadar koli, zato je dobro vedeti, kako ravnati. Da pa ne boste ostali popolnoma sami na cesti, je smiselno poskrbeti tudi za primerno avtomobilsko zavarovanje in avtomobilsko asistenco, ki vas bo rešila iz zagate in vam priskočila na pomoč, ko bo treba.

Kaj lahko naredite sami

Najbolj pomembno je, da ostanete mirni in poskrbite za varnost sebe in drugih! Kolikor hitro je mogoče, parkirajte vozilo na varno mesto, vklopite varnostne utripalke in se prepričajte, da ste na varni razdalji. Nato zavarujte kraj in si oblecite varnostni jopič ter postavite varnostni trikotnik.

Med vožnjo se, dokler ne zaustavite in parkirate vozila, izogibajte sunkovitim gibom in nenadnemu močnejšemu zaviranju. To lahko namreč povzroči zdrs vozila. Zavirajte počasi in zmanjšujte hitrost. Volan močno držite in poskusite ohranjati smer vožnje.

Pokličite na pomoč

Če ste dovolj vešči, imate rezervno pnevmatiko in pravo orodje, lahko seveda pnevmatiko zamenjate sami. A veliko bolj enostavno je, da na pomoč pokličete avtomobilsko asistenco in usposobljeni mehaniki bodo to storili namesto vas.

Še zlasti je bolj priporočljivo poklicati pomoč na cesti, če se s počeno pnevmatiko nahajate na nevarnem mestu, denimo na avtocesti ali v primeru, da je pnevmatika eksplodirala oz. povzročila večjo poškodbo vozila.

FOTO: Shutterstock

Koga poklicati

Zavarovalnica Generali vam ponuja avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje avto asistence. Ta vam lahko na pomoč priskoči tako ob manjših poškodbah kot tudi pri večjih težavah. Manjše poškodbe, na primer prazne pnevmatike, ki jih je mogoče urediti na kraju samem, so krite v vseh paketih avto asistence in vključujejo pomoč v tujini ali Sloveniji.

Avtomobilska zavarovanja so prilagojena vsakemu vozniku (za izkušene voznike, mlade voznike in družine). Pri zavarovalnici Generali priporočajo sklenitev splošnega ali delnega kasko zavarovanja.

Splošni avtomobilski kasko je zavarovanje, ki vključuje vrsto kritij in daje zaščito za škodo zaradi širokega nabora tveganj. Zaradi tega to zavarovanje običajno sklenete z odbitno franšizo oziroma soudeležbo pri odpravi posledic krite škode, saj je tako premija nižja. Delne kasko kombinacije so zavarovanja posameznih kritij (npr. stekla, toča, svetlobna telesa in ogledala) in krijejo škode, nastale zaradi zavarovanih nevarnosti izbranega delnega kasko zavarovanja. Če bi želeli celovito zavarovan avto, bi torej morali skleniti več kombinacij delnih kasko zavarovanj. Možno je skleniti tudi kombinacijo obeh, tj. splošnega avtomobilskega kaska in npr. delnega kaska stekla. V tem primeru boste škodo na steklih uveljavljali po zadnjem, da ne bo upoštevana odbitna franšiza.

Zavarovanje avtomobilske asistence Z zavarovanjem avtomobilske asistence ste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini. Na kraju dogodka bo zavarovalnica Generali opravila manjša popravila avtomobila ali ga pripeljala do najbližjega servisa. Vam in vašim sopotnikom bodo priskrbeli prevoz ali vsem pokrili stroške prenočišča. Z avto asistenco ste zavarovani tudi za nujno zdravljenje v tujini. Asistenco vam ponujajo na območju celotne Evrope, prinaša pa pomembne prednosti: kritje stroškov popravila pnevmatike v primeru manjše poškodbe ali ustrezen del stroškov nove pnevmatike v primeru večje poškodbe, nastale v Sloveniji,

kritje stroškov zaradi točenja napačnega goriva vključuje stroške vleke vozila, prevoz zavarovancev, stroške praznjenja in čiščenja rezervoarja, cevovodov in opravljeno delo pri menjavi čistilca za gorivo,

kritje predujma, pri čemer zavarovalnica založi denarna sredstva ob večji okvari ali poškodbi vozila v tujini.

Ali lahko preprečite »gumidefekt«

Počeni pnevmatiki na cesti se lahko delno izognete, ne pa čisto, in sicer z rednim preverjanjem tlaka in stopnje obrabljenosti pnevmatik. Tveganje lahko zmanjšate tudi tako, da se izogibate vožnji po poškodovanih cestah ter vozila ne obremenjujete s čezmerno težo. Za varnost vozila boste poskrbeli tudi z rednim letnim servisom.

Ko je klic na zavarovalnico odrešilen …

Najboljša rešitev za vse nepredvidljive situacije na cesti je dobro avtomobilsko zavarovanje z avtomobilsko asistenco. Z njim na svojo stran dobite ekipo ljudi, ki bo vašo katastrofo ali nočno moro spremenila v manjšo neprijetnost. Tudi če ga nikoli ne boste potrebovali, je avtomobilsko zavarovanje dobra odločitev, saj vam zagotavlja varnost in miren spanec (a nikakor ne za volanom).

Zavarovalnica Generali nagrajuje varne voznike! Varnim voznikom povrnejo 10 % letne kasko premije (vračilo 10 % kasko premije velja, če v času veljavnosti police (eno leto) ni bila prijavljena nobena škoda iz kasko zavarovanja po tej polici).

FOTO: Zavarovalnica Generali

Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica