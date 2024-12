Na silvestrovo bo rojstni dan praznovalo kup Silvestrov in Silvester

Med prebivalci, rojenimi decembra, so pogostejša imena Silvester, Silvo, Štefan, Miklavž in Nikolaj med moškimi ter Silvestra, Štefanija, Štefka, Silva, Nikolaja, Silvija in Štefica med ženskami. Vsaj petina teh, ki so na začetku leta 2024 prebivali v Sloveniji, je bilo namreč rojenih v decembru, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).

V preteklosti je otrok po stari ljudski navadi največkrat dobil ime tistega znanega svetnika, čigar god je bil najbližji njegovemu rojstnemu ali krstnemu dnevu. To je v precejšnji meri veljalo za otroke, rojene do 1969. Tudi sicer se med prebivalci, rojenimi v decembru, nekatera imena pojavljajo precej pogosteje kot med tistimi, ki so se rodili v drugih mesecih, so navedli na Sursu.

Osebe, ki so se rodile v prazničnem času med božičem in novim letom, so zelo pogosto in precej pogosteje kot tiste, ki so se rodile v drugih mesecih leta, dobile imeni Silvester, Silvestra ali krajši različici Silvo, Silva.

Polovica vseh prebivalcev Slovenije z imenom Silvester in skoraj polovica vseh z imenom Silvo se je rodilo v decembru, prav na zadnji dan leta pa je bilo rojenih 68 Silvestrov in 76 Silvov.

Ime Silva, to je skrajšano obliko imena Silvestra, so precej pogosto dobile prebivalke Slovenije, rojene na zadnji dan leta ali nekaj dni prej. Med tistimi, ki so se rodile prav na zadnji decembrski dan, na silvestrovo, je bilo na začetku letošnjega leta to ime najpogostejše; Silv je bilo več kot dvakrat toliko kot Marij, čeprav je Marija sicer najpogostejše žensko ime. 31. decembra je bilo namreč rojenih 153 Silv in 64 Marij.

Najpogostejši decembrsko obarvani priimek je s 14. mestom po pogostosti Božič. Tako se je na začetku letošnjega leta pisalo 3247 prebivalcev Slovenije. Poleg tega so našteli še 123 prebivalcev s priimkom Božiček, 38 s priimkom Miklavž in 794 s priimkom Rudolf, so še sporočili s Sursa.

Silvestra najbolj decembrsko ime

Ime Silvestra se sicer ne uvršča med najpogostejša ženska imena, 1. januarja letos ga je imelo 541 prebivalk, po pogostosti med vsemi imeni je bilo na 570. mestu. Je pa med vsemi imeni prebivalcev, rojenih v zadnjem mesecu leta, »najbolj decembrsko«. Kar 56 odstotkov vseh žensk, ki so prebivale v Sloveniji na začetku tega leta in jim je bilo ime Silvestra, je bilo rojenih v decembru, 23 med temi pa prav na zadnji dan v letu. Poleg tega je bilo 30. decembra rojenih še 23 prebivalk s tem imenom. Tudi Silvija, različica imena Silvestra, je eno od »decembrskih« imen, saj je bila vsaka četrta Silvija rojena v decembru.

Zelo pogosto ime prebivalk, rojenih v dneh med božičem in novim letom, je Štefanija, ženska različica imena Štefan, ki goduje 26. decembra. Približno polovica (51 odstotkov) vseh žensk z imenom Štefanija se je rodilo v decembru, pet odstotkov Štefanij pa prav na štefanovo. Poleg tega se je v zadnjem mesecu leta rodilo 47 odstotkov vseh prebivalk z imenom Štefka, ki je sicer lahko ena od klicnih oblik imena Štefanija, in 20 odstotkov žensk z imenom Štefica.

Tudi Štefan je zelo »decembrsko« ime, saj se je 29 odstotkov (1193) Štefanov izmed skupno 4183, kolikor jih je na začetku letošnjega leta živelo v Sloveniji, rodilo v decembru.

V veselem mesecu ima rojstni dan tudi vsak peti moški z imenom Nikolaj in vsaka četrta ženska z imenom Nikolaja. Pri imenu Niko, skrajšani različici tega moškega imena, povezava z mesecem decembrom ni tako izrazita. Pri imenu Nik, najkrajši različici tega imena, zelo priljubljeni v zadnjih letih, pa se povezava med rojstnim dnevom osebe s tem imenom in dnevom, ko goduje Nikolaj, sploh ne opazi več.

Tudi 22 odstotkov vseh Miklavžev med prebivalci Slovenije ima rojstni dan v decembru. Drugače to ime ni prav pogosto; na začetku leta 2024 jih je bilo v Sloveniji 64.