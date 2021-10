Na stopničkah tudi nekdanji nogometni reprezentant

Na igrišču Golf Amon Olimje so odigrali še zadnjo letošnjo tekmo serije FIFG 50, ki šteje za točke na mednarodni footgolf lestvici in tudi prva tekma dvojic za lovoriko Double Kelme Cup 2021. Na najvišjo stopničko v članski konkurenci je prvič stopil Jure Pignar (FG Ptuj), ki je z rezultatom -8, ugnal vso konkurenco. To je bila tudi njegova prva zmaga v karieri. Drugi je bil z rezultatom 5 udarcev pod parom, nekdanji nogometni reprezentant Mirnes Šišić (FG Sport club M), ki je tako letos prvič stopil na stopničke in potrdil, da bo v prihodnje še kako krojil vrh slovenskega footgolfa.

»Kljub temu, da vremenski pogoji niso dovoljevali vrhunske rezultate, čeprav je bilo igrišče v Olimju dobro pripravljeno, moramo biti s prikazanimi igrami zadovoljni. Bila je izjemno zanimiva in atraktivna tekma, pa tudi z rezultatom sem zadovoljen«, je po tekmi dejal nekdanji nogometaš Crvene zvezde in Olympiakosa Šišić, član Sport kluba M. Tretje mesto je po podaljšani igri osvojil Dejan Novak (FG Ptuj).

Pri seniorjih je zmaga ostal doma

Pri seniorjih smo videli zelo izenačeno borbo, na koncu pa je na domačem igrišču bolje zaključeval in prišel do zmage najstarejši igralec, Nani Franc Matjašič (-2/FG Sport club Olimje), ki je ugnal vso konkurenco. »Težka, vendar razgibana in izenačena tekma skoraj do samega konca. Dober zaključek na zadnjih dveh luknjah je botroval zmagi. Zadovoljen sem z rezultatom,« nam je po tekmi zaupal Matjašič, ki tako zaseda sedmo mesto v svoji kategoriji na svetovni lestvici FIFG. Na drugo mesto se je uvrstil Milan Kristovič, na tretje pa Sandi Mertelj, oba FG Ptuj.

Double Kelme Cup 2021 osvojila Dabić in Belak

Prvo tekmo dvojic, Double Kleme Cup 2021, ki se je izkazalo, kot izjemno atraktivno tekmovanje sta osvojila par Dalen Dabić Simonič (FG Ptuj) in Viktor Belak (FG Pomurje), ki sta v finalu premagala dvojico Adnan Pijuković in Peter Dirnbek (oba FG Sport klub M). V finalu osmerice sta Pijukovič in Dirnbek naprej premagala favorizirani par Dejan Novak-Mihael Wajs, v polfinalu pa še par Uroš Kranjc-​Sandi Mertej (oba FG Ptuj). V tekmi za tretje mesto je par Šišić-Matjašič premagala ptujsko navezo Mertelj-Kranjc, potem ko sta v polfinalu, po zlatem strelu, klonila proti kasnejšima zmagovalcema.