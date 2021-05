Načrt - kako na 42 m² doseči čim več

Če pišeš vrtnarske priročnike, članke za revije, portale, potrebuješ material za tekst, potrebuješ fotografije. Veliko tega. Zato se mali zelenjavni vrt, ki živi v sklopu moje butične vrtnarske trgovinice – vrtnarije, vsakih nekaj let malo spremeni. Letos sem se odločila za bolj formalno obliko vrta, tako, ki vas jo je večina navajena in vam je ne samo všečna, ampak ste jo sposobni prenesti na svoje vrtove. Vendar bi vam želela z mešanimi, barvitimi zasaditvami na gredah pokazati, kako spremeniti malce togi in dolgočasen način zasajanja vrtnin. Kajti četudi je osnova v ravnih linijah, lahko z zasaditvijo ustvarimo čaroben, malce divji učinek, ki je bližje naravi.