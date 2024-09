Najhitrejša kolesarka, ki je obkrožila svet

Ameriška ultrakolesarka je postavila nov svetovni rekord za žensko, ki je s kolesom obkrožila svet. 38-letna Lael Wilcox je potrebovala 108 dni, 12 ur in 12 minut, da je prekolesarila 29.169 kilometrov z začetkom in koncem v Chicagu, poroča BBC.

Pred njo je rekord postavila leta 2018 Jenny Graham iz Škotske, ki je potovala 124 dni in 11 ur.

Na svoji poti je Američanka prečkala 21 držav na štirih celinah. Njena vožnja bo za vključitev v Guinnessovo knjigo rekordov, zdaj je v postopku preverjanja. Poleg kolesarjenja je njeno potovanje vključevalo tudi letenje, trajekte in javni prevoz, kar je dodatno zapletlo logistiko njenega podviga.

Wilcoxova je na dan kolesarila do 14 ur, kar je pomenilo izjemno fizično obremenitev. Med potjo je porabila med 6000 in 10.000 kalorij na dan, torej je morala nenehno skrbeti za ustrezen vnos energije in hranil. Njena pot je vključevala postanke v številnih svetovnih mestih, kot so New York, Amsterdam, Brisbane in Los Angeles.

Anne-Marije Rook, urednica pri reviji Cycling Weekly, je Wilcoxovo pohvalila za njeno izjemno fizično vzdržljivost in mentalno moč. »To je resnično izjemen podvig, da lahko to počneš dan za dnem, 108 dni zapored,« je dejala Rookova.

Lael Wilcox je s pomočjo partnerice na socialnih omrežjih dokumentirala svojo pot in doživetja. FOTO: Reuters

Wilcoxova ni novinka v svetu ekstremnih kolesarskih izzivov. Bila je prva ženska, ki je zmagala na dirki TransAm, 4000 milj dolgi dirki čez ZDA. Prav tako je postavila rekorde na dirki Tour Divide, ki poteka čez ameriški kontinentalni razvod vzdolž Skalnega gorovja.

Medtem ko se Wilcoxova pripravlja na priznanje rekorda, je Jenny Graham, prejšnja rekorderka, ves čas spremljala njen napredek in jo spodbujala. »To je najbolj neverjetna stvar, da vidimo ženske, ki potiskajo meje svojega športa, kot si same želijo. Sem njena velika oboževalka,« je dejala Grahamova.

Wilcoxova je svojo pot dokumentirala s serijo videoposnetkov na socialnih omrežjih, ki jih je posnela skupaj s svojo ženo, filmsko ustvarjalko Rugile Kaladyte. Par je prav tako objavljal dnevni podcast, v katerem sta opisovala vzpone in padce podviga.

Čeprav je Wilcoxova postavila nov rekord, pa je njen dosežek že na tenkem ledu, kajti 25-letna indijska ultrakolesarka Vedangi Kulkarni je že 65 dni in približno 7700 kilometrov na poti, da svet obkroži v manj kot 110 dneh.