Ne potujmo pod geslom: Zdaj grem, pa naj bo karkoli

V nedeljo zjutraj je z letališča Brnik na otok Tenerife poletelo prvo letošnje čartersko letalo v organizaciji turistične agencije Palma. Na njem je bilo 160 potnikov.

»Kar zares odsvetujemo, je potovati pod geslom, zdaj bom pa šel, pa naj bo karkoli. To nam lahko za dolgo časa zagreni ne le potovanje, ampak tudi življenje.«

NIJZ: Ne nenujnim potovanjem Na Nacionalnem inštitut za javno zdravje še vedno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v tujino. Pri tem poudarjajo, da moramo ločiti destinacije, kjer so zaznali nove različice virusa, destinacije kjer jih ni, in destinacije kjer so in še niso zaznane. A zadnji dve je v resnici težko prepoznati.

V konzularnem sektorju lahko samo sklepajo, kam vse so šli Slovenci glede na vprašanja, ki jih naslavljajo nanje. V zadnjem času jih je bilo največ povezanih s Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer jih zanima predvsem Jahorina. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Zimskih počitnice letos ni spremljalo takšno pričakovanje kot v preteklih letih, ne le zaradi otrok, ki so v resnici komaj čakali na vrnitev v šolske klopi, ampak tudi zaradi še vedno resnih epidemioloških razmer. Toda v večjih smučarskih središčih, zlasti tistih laže dostopnim družinam, in ob morju je bil že konec tedna počitniški vrvež, o potovanjih je marsikdo začel sanjati tudi, ko je slišal, da je v nedeljo z Brnika po dolgem času odletelo prvo čartersko letalo. Vendarz zunanjega ministrstva še vedno odsvetuje vsa nenujna potovanja: »Če je le mogoče, jih odložimo na ugodnejše razmere in boljše čase.«Kot prvi zmenek so tudi za Delo pri agenciji Palma opisali vznemirjenje ob tem prvem poletu na največjega izmed Kanarskih otokov. Tedenski paket so pripravili skupaj z agencijo Kompas, prednost, ki so jo imeli pri tem, je zagotovo ta, da imajo ves čas na voljo letalo družbe Trade Air; to je s skupino kakih 160 počitnikarjev, ki so odpotovali na Tenerife v nedeljo, kakor v že zdavnaj pozabljenih časih prvih turističnih poletov tam tudi stacionirano, z ekipo vred.Po besedahiz Palme so se na te počitnice začeli pripravljati takoj, ko so se začeli rahljati ukrepi in je bilo spet mogoče prečkati meje občin in regije. Tenerife so izbrali zaradi ugodne epidemiološke situacije in bi jih radi tudi obdržali na programu. Potovanje so razprodali v petih dneh, pri pripravi pa so sodelovali z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in zunanjim ministrstvom. Pravila so sicer jasna; za vstop na Tenerife je potreben PCR-test, ki ni starejši od 72 ur (opraviti so ga morali na lastne stroške), za vrnitev v Slovenijo zadostuje tudi hitri test ali potrdilo o prebolelosti covida-19. Test bodo lahko opravili že na letališču, sicer morajo (vsaj do testiranja z negativnim izidom) v karanteno.Kako se odzvati na nove čarterske polete je bilo, kot je pritrdil vodja konzularnega sektorja pri ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter zelo pomembno vprašanje za njihovo službo. Čeprav še vedno poudarja, da nenujna potovanja v tujino odsvetujejo, ocenjuje, da so se organizatorji načrtovanja lotili temeljito. »Pri tem potovanju se mi ne zdi, da je tveganje večje, kot bi bilo, če bi se vsak od potnikov odpravil samostojno in bi verjetno marsikje naletel še na kakšno težavo, ki je zdaj najbrž ne bo.« V prid potovanju je tudi to, da je letalo namenjeno le tej skupini, je dodal, nikakor pa to ne pomeni, da na ministrstvu takšna potovanja promovirajo.Koliko Slovencev počitnikuje te dni na tujem, je seveda nemogoče povedati, lahko pa v konzularnem sektorju o tem, kam si želijo, sklepajo po vprašanjih, naslovljenih nanje. V zadnjem času jih je bilo največ povezanih s Hrvaško zaradi oddiha ob morju in zaradi potovanja proti Bosni in Hercegovini, kjer jih zanima predvsem Jahorina. Tam je po Šterovi oceni gotovo več deset Slovenskih državljanov, lahko tudi mnogo več. »Med ljudmi je zelo priljubljen pogovor, kako fino je na Jahorini,« je ponazoril, zato se pri informiranju usmerijo predvsem na to, kaj je potrebno za pot v BiH in nazaj v Slovenijo.»Manj nas zanima namen potovanja, saj bosanske oblasti ne pogojujejo posebej namena vstopa, treba pa je imeti negativen test.« Ta je nujen tudi ob vrnitvi, zato je zelo pomembno, da ljudje spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano pogledajo seznam, kjer so za vsako državo navedeni akreditirani laboratoriji za testiranje. Zelo koristen je po njegovih besedah tudi zavihek na spletni strani policije z napotki o prehajanju državne meje med epidemijo.»Moj vtis je, da ljudje dobro poznajo razmere, a kljub temu želijo preveriti tisto, kar so bodisi prebrali na spletu ali zasledili v medijih. Vsakomur poskušamo dopovedati, da ni nevarno prečkati meje, nevarno je nespametno se obnašati,« je dejal Šter. »Kar pa zares odsvetujemo, je potovati pod geslom, zdaj bom pa šel, pa naj bo karkoli. To nam lahko za dolgo časa zagreni ne le potovanje, ampak tudi življenje.«Navsezadnje epidemije še ni konec in nekatere države v soseščini zaostrujejo ukrepe. Madžarska, denimo, je že tako ali tako zaprta, razen za izjemne primere, Avstrija ima po Šterovih besedah težave s severnimi sosedi, zato tudi tam zaostrujejo ukrepe, Italijani imajo zimske počitniške zmogljivosti za zdaj še zaprte. »Seveda nikomur ne moremo prepovedati in preprečiti potovanj, je pa, na primer, koristno vedeti, da te čaka med 400 in 1000 evri kazni če te v Italiji doleti nadzor in ne moreš izkazati kredibilnega razloga, zakaj si tam. To pa je zelo zoprn uvod v počitniško potepanje,« je bil slikovit sogovornik.Srečujejo se tudi z drugimi precej zoprnimi zgodbami; neka gospa je, denimo, v neprijetni situaciji, ko ji v enem od italijanskih zimskošportnih središč že od lanskega leta podaljšujejo vavčer, zdaj pa so ji sporočili, da naj pride, sicer jih vrednost počitnic propade, čeprav tam naprave ne delujejo. Ko se je obrnila na zavarovalnico, so zahtevali dokazilo, da je pot v Italijo prepovedana; pri MZZ so ji posredovali dopis, da pot iz turističnih razlogov v Italiji ni dovoljena in da je lahko kaznovana. Takšno delovanje agencije (v tem primeru je tuja) in zavarovalnice je po Šterovi presoji nekorektno, a hkrati primer, kako se lahko želje o počitnicah sprevržejo v moro.So tudi primeri, ko svetujejo ljudem pri vrnitvah iz tujine. Poseben izziv je vračanje iz Velike Britanije. Evropska letališča se poletov otepajo, za potnika, ki ima recimo vozovnico London–Frankfurt–Ljubljana, je treba urediti preusmeritev na London–Istanbul–Ljubljana ali London–Beograd–Ljubljana, ta potovanja so pogosto daljša, vključujejo lahko prenočitve, dodatne zaplete zaradi urejanja vizumov (na primer za Turčijo).Posebno opozorilo velja za potovanja v Brazilijo in Argentino; prva je popolnoma zaprla svoje meje, v drugi so tudi zelo velike omejitve. Vrnitve so zato lahko povezane z večmesečnim čakanjem na sprostitve. Pogoste ciljne države turističnih potovanj so tudi azijske države, kot so Tajska, Vietnam, Filipini, kjer sicer vzdržujejo varne razmere v turističnih središčih, saj si želijo zagnati panogo, toda potniki bi radi še raziskovali druge točke v državah. »To pa res odsvetujemo, enako velja za države na robu Sredozemlja. Tam je neodgovorno, če bi kdo nameraval potovati v lastni režiji, ne le zaradi izpostavljanja nevarnosti okužbe, ampak ker je tudi pomoč mogoče nuditi v zelo omejenem obsegu.«Tu je še med smučarji priljubljena, a zaprta Tirolska, kjer je bilo že v prvem valu eno od žarišč, zdaj pa se v tej deželi širi južnoafriška različica. Tam je bila, kot je povedal Šter, skupina zaposlenih, kjer je bilo kar nekaj usklajevanj, kako jim zagotoviti varno okolje. Podobno na Koroškem dela v središčih nekaj dnevnih migrantov; zanje je, kot je znano, predpisano redno testiranje.Prvo smučanje, ki ga bodo v turističnih agencijah ponujali v tej sezoni, je ob zaključku sezone. Kompas, denimo, ponuja počitniške pakete od 10. marca naprej, in sicer v Avstriji v Matreiju in Sillianu ter v Italiji na Kronplatzu.Skupaj s Palmo pa načrtujejo še en odhod na Tenerife, naslednja je na vrsti Madeira, nato predvidoma Združeni arabski emirati. A vse je še vedno odvisno od epidemiološke slike in ukrepov posameznih, je poudarils Kompasa. Prilaganje je še vedno mantra turističnih agencij, pred nedavnim so tako pri Kompasu odpovedali potovanje na Zanzibar, predvidenega za 20. februar; izpeljali ga bodo predvidoma oktobra.Za naprej si ne upajo napovedovati, upajo, da bodo kmalu lahko izvajali tudi avtobusne izlete in začeli tržiti Slovenijo, ker je neporabljenih še za skoraj 230 milijona evrov bonov (od skupne vrednosti nekaj manj kot 357 milijona evrov). Kot je delala Nena Kraševec Mišič, se v Palmi najbolj veselijo predvsem poletne sezone in z njimi potovanj po Mediteranu, računajo pa že na počitnikovanja v maju.