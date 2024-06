Nepričakovana zvezda letošnjega leta, kot so Demi Moore poimenovali nekateri tuji mediji, je na poti do morebitne nominacije za oskarja. Kritiki se namreč navdušujejo nad njeno igro v grozljivki The Substance, ki jo je napisala in režirala Coralie Fargeat, v njej pa poleg Demi Moore zaigrata še Margaret Qualley in Dennis Quaid. Film je bil konec maja premierno prikazan na festivalu v Cannesu, kjer je Coralie Fargeat prejela nagrado za najboljši scenarij, strokovna javnost pa je vlogo Elisabeth Sparkle, v kateri Demi Moore pooseblja zvezdnico aerobike, ki jo na 50. rojstni dan odpustijo, nato pa ji skrivnostni laboratorij ponudi čudežno substanco, s katero bo postala »najboljša različica – mlajša, lepša, popolnejša«, oklicali za najbolj dovršeno in izpiljeno vlogo njene štiridesetletne kariere.

Trinajstminutne stoječe ovacije

Demi Moore je pred vrnitvijo na velika platna sicer premišljevala o koncu svoje igralske kariere, je dejala, vendar se je odločila vztrajati, kar se, kot kaže The Substance, obrestuje. Film je v Cannesu poleg nagrade za scenarij požel tudi trinajstminutne stoječe ovacije, navdušenje, vezano tako na igro Demi Moore kot tudi na njeno vrnitev v igralske vode, pa odmeva tudi med splošno javnostjo, še posebej na družbenih omrežjih.

»Mater, je navdihujoče,« je o njeni vrnitvi dejal soigralec Dennis Quaid, ki je grozljivko Coralie Fargeat označil za »rojstvo velike avtorice«, Moorova pa je o zbiri scenarija dejala, da išče »reči, ki me potiskajo iz mojega območja udobja; priložnosti, da postanem boljši človek in boljša igralka. Ta scenarij se dotika številnih tem, s katerimi se srečujemo vsi, saj vsi iščemo potrditev in pripadnost.« Če se bodo napovedi uresničile, bo zvezdnica filmov Duh in Zadnji dobri možje pri 61 letih prvič dosegla nominacijo za oskarja.