Neuroth v Sloveniji odprl že 17. slušni center

Podjetje Neuroth, ki letos praznuje 117 let delovanja, za boljši sluh Slovencev skrbi že 17 let. V tem času je v svojih slušnih centrih oskrbelo kar 85.000 ljudi s slušnimi težavami, pred kratkim pa je svoja vrata v Šiški v Ljubljani uradno odprl že 17. slušni center v Sloveniji.

Dober sluh ni razkošje niti privilegij – je temelj kakovostnega življenja. Kljub temu pa v družbi še vedno obstajajo predsodki glede slušnih aparatov, ki mnoge zadržujejo, da bi – tako kot nosimo očala – samozavestno nosili tudi slušni aparat. V podjetju Neuroth se zavedajo moči sluha, ki je več kot le boljše razumevanje govora in zaznavanje okolice. Dober sluh vrača samozavest, omogoča aktivno in izpolnjeno življenje ter prispeva k ohranjanju kognitivnih sposobnosti in celo zmanjšuje tveganje za demenco.

»Raziskave so pokazale, da ljudje v povprečju čakajo kar sedem let, preden poiščejo pomoč zaradi težav s sluhom. S tem je izgubljen dragoceni čas, ki bi ga lahko namenili ohranjanju boljše kondicije njihovega sluha,« je ob odprtju nove poslovalnice izpostavil direktor podjetja Neuroth Slovenija Robert Lepener in obenem poudaril, da je odprtje novega Neurothovega slušnega centra v Ljubljani pomemben prispevek k še boljši kakovosti življenja, ki jo omogoča boljši sluh, tako lokalnim prebivalcem kot širše.

Neuroth združuje visoke standarde kakovosti, strokovnosti in individualnega pristopa. FOTO: Neuroth

Neuroth združuje visoke standarde kakovosti, strokovnosti in individualnega pristopa, ki jih pri svojih storitvah in izdelkih na področju slušne akustike ponuja vsakemu posamezniku. Slušni aparati iz Neurotha pa so med tehnološko najnaprednejšimi na trgu. Neurothovi slušni aparati so v ušesu lahko skoraj nevidni, upravljati oz. nastavljati pa jih je mogoče s pametnim telefonom. Različne modele, prilagojene uporabnikovemu ušesu, je mogoče za 14 dni brezplačno preizkusiti in med seboj primerjati. Neurothovi slušni centri pri tem uporabniku ponujajo vso podporo, med drugim brezplačno svetovanje in testiranje sluha. V Neurothovih centrih v Sloveniji so slušni akustiki v posebej zasnovanih zvočno izolacijskih kabinah z najnovejšo generacijo avdiometrov in na terenu do zdaj opravili že desettisoče testiranj sluha ali hitre (orientacijske) teste sluha ter teste sluha, ki vključujejo tonsko pražno avdiometrijo in govorno avdiometrijo. Zato da bi bil dober sluh dostopen vsem, Neuroth omogoča tudi plačilo na do 36 mesečnih obrokov in zavarovanje slušnega aparata.

FOTO: Neuroth

Mnogi ljudje pa ne poznajo tudi svojih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na področju sluha: glede na pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) imajo na primer osebe z obojestransko izgubo sluha pravico do obeh slušnih aparatov.

Tradicionalno družinsko avstrijsko podjetje, ki je v 117 letih postalo najuspešnejše podjetje na področju slušne akustike v Evropi, je tudi v Sloveniji dobro prepoznana blagovna znamka in že desetletje vodilno na trgu na področju slušnih aparatov. Neuroth v prihodnjih letih tudi načrtuje nadaljnjo širitev prodajne mreže. V Sloveniji uporablja slušne aparate Neuroth in ceni individualizirane rešitve, visokokakovostno tehnologijo, celostno obravnavo ter strokovno podporo že 45.000 zadovoljnih aktivnih strank.

FOTO: Neuroth

Naročnik oglasne vsebine je Neuroth slušni aparati d.o.o.