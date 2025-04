Nič šopkov, oreščkov, rakcev, trav in dišav

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji so po podatkih Petra Kopača, specialista interne medicine in alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik, najhujše alergijske reakcije običajno posledica strupa žuželk. V desetletnem obdobju je bilo 30 smrtnih primerov, to je povprečno trije na leto (1,43 na milijon prebivalcev). Glavni vzroki so: v 30 odstotkih strupi žuželk (čebel, os) in v 10 odstotkih zdravila. Strupi žuželk so najpogostejši sprožilec pri nas. Velja poudariti, da lahko alergije na strupe žuželk, kot pravi Kopač, uspešno zdravimo z imunoterapijo.

Alergija je pretiran odziv imunskega sistema na sicer neškodljive snovi iz okolja, kot so pelod, mačja ali pasja dlaka, hišne pršice, plesni, nekatera živila, zdravila ter strupi žuželk. »Naš imunski sistem,« pojasnjuje Kopač, »te substance po pomoti zazna kot grožnjo in zato sproži kaskado obrambnih mehanizmov – alergijsko reakcijo.« Te, dodaja, se razlikujejo glede na vrsto alergena in način vstopa v telo: vdihani alergeni, kot so pelod, živalska dlaka in pršice, običajno povzročajo simptome v zgornjih dihalih (kihanje, zamašen nos, srbenje oči ...), medtem ko alergeni, ki v telo pridejo sistemsko, na primer s hrano, zdravili ali piki žuželk, lahko sprožijo splošni, tudi življenje ogrožajoč alergijski odziv po vsem telesu.